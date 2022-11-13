Премьер Грузии выразил соболезнования Турции в связи с взрывом в Стамбуле

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили от имени правительства и народа Грузии выразил соболезнования Турции в связи с взрывом в Стамбуле.

«Выражаю глубочайшие соболезнования турецкому народу, президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и семьям погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и молимся за Турцию», - написал Ираклий Гарибашвили.

В центре Стамбула в районе площади Таксим в воскресенье произошел взрыв. По меньше мере шесть человек погибли и 53 ранены. По неподтвержденной информации, взрыв мог устроить террорист-смертник, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Это один из наиболее популярных среди туристов районов города. В социальных сетях появились кадры, на которых видно, как люди разбегаются по популярной пешеходной улице Истикляль, где находится большое количество кафе и магазинов.

Грузинский МИД заявил, что не получал информации о пострадавших гражданах Грузии.

По данным Эрдогана, в причастности к взрыву подозревается женщина.

«По предварительным данным, у взрыва на Истикляль есть признаки терроризма. Виновные в случившемся получат по заслугам, - сказал он. - Попытка захватить Турцию и турецкую нацию с помощью терроризма не достигнет своей цели ни сегодня, ни завтра».

Улица Истикляль уже становилась местом нападения во время череды атак на Стамбул в 2015-2016 годах, ответственность за которые взяла на себя группировка «Исламское государство».

Последний крупный теракт произошел в Стамбуле в ночь на 1 января 2017 года, когда вооруженный автоматом Калашникова мужчина ворвался в ночной клуб на побережье Босфора и открыл огонь по посетителям. В результате нападения погибли 39 человек и 69 получили ранения.