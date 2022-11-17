Уровень воды в Ингурском водохранилище снизился ниже критической отметки в 418 метров. По словам гендиректора станции Левана Мебония, это не приведет к остановке агрегатов каскада «Ингури ГЭС», однако существенно сократит выработку.

В интервью «Эху Кавказа» Леван Мебония заявил, что беспрецедентно низкий уровень воды обусловлен двумя факторами:

«Быстрый расход водных ресурсов воды произошло по причине растущего расхода электроэнергии в Абхазии. Да, сыграла свою роль и редкая в этих краях засуха, но основная причина кроется в этом. Мы не раз приходили к устному соглашению с абхазскими коллегами, что повсеместная установка счётчиков и разумная тарификация приведет к сокращению расхода до 40%. Ничего из этого за последние шесть лет сделано не было. Есть какие-то подвижки, но это мизер».

По словам Мебония, в последние годы станция в холодные периоды в основном работает на нужды абхазской стороны. Пустое водохранилище означает то, что генерация потеряет до 70% выработки.

«Есть слухи, что станция остановится. Это не так: генераторы будут работать, но чисто на притоке, а это означает, что в пиковые нагрузки невозможно будет увеличить мощность. В цифрах это выглядит так: если, скажем, среднее дневное потребление Абхазии равняется 9 миллионам кВт⋅ч, то сейчас станция сможет генерировать не более 3 миллионов. Без вариантов, это приведет к серьезным ограничениям в регионе – до 10 часов в сутки в лучшем случае. Без дополнительного импорта из России проблему решить невозможно», - сказал гендиректор Ингури ГЭС.

Подробнее о ситуации на гидроэлектростанции мы расскажем сегодня вечером в нашей ежедневной информационно-аналитической программе.