Для того, чтобы воевать со всем миром, нужна какая-то сверхидея, то, что принято называть «идеологией». Можно, конечно, и без нее, но просто так, от делать нечего, со всем миром воюют только психи, а выглядеть больным на всю голову мало кому хочется.

Принято считать, что в глобальном противостоянии с Западом у Советского Союза была идеологическая база – строительство совершенного человеческого общежития, без богатых и бедных, без эксплуатации человека человеком и без частной собственности. Уже к 70-м годам эта утопическая идея превратилась в фантом, в который никто реально не верил, но все как-то по привычке продолжали ей поклоняться.

Говорят, что у путинской России в нарастающей схватке с коллективным Западом такой идеологии нет, и, соответственно, у нее нет идейной основы для борьбы с Европой и Америкой. Так вот, я вам скажу: те, кто так думает, ошибаются. У Кремля есть вполне четкая идеология, которая исправно работает, и совсем недавно она наконец обрела официальную форму. Новая идеология России – это нравственность, мораль и традиционные ценности.

Собственно говоря, ничего нового в этом нет – путинские идеологи вот уже минимум лет 15 усиленно внедряют ее в своем обществе. «Традиционные ценности» – это главный арсенал Кремля, и самое крупное оружием в нем, в своем роде идеологический «Искандер», – это гомофобия, все, что связано с нетрадиционной ориентацией – гей-парады, гей-браки, разного рода активность на этом направлении. Оно и понятно: на пространстве, живущем по уголовными понятиям, гомофобия какая-то очень уж свирепая, и не воспользоваться этой особенностью было бы нелепо со стороны власти.

Показушный традиционализм и игра в религиозность помогли Москве приручить Северный Кавказ: благодаря гомофобии, пропаганде ислама и общей архаизации повседневности Россия сумела создать особую категорию граждан – кавказских ватников. Это чеченцы, дагестанцы, ингуши и другие представители кавказских народов, которые много и нудно говорят об аллахе, о чистоте традиций, о борьбе Запада против морали и нравственности, ну и, конечно, о геях, геях, геях и еще раз геях…

Но все это было вроде неформально, но теперь – это официальная идеология. Путин уже подписал указ о сохранении национальных традиций и обычаев.

Нонсенс конечно. Защищать какие-либо неформальные, народные традиции силой государства невозможно, хотя бы потому, что никто не возьмется утверждать – вот это наше, а вот это чужое. Все перемешано, и то, что вам, возможно, кажется своим, на самом деле уже давно ставшее привычным чужое. Вроде Деда Мороза, про которого каждая республика на постсоветском пространстве говорит «наш Дед Мороз», хотя, на самом деле, что в России, что в Грузии, что в Лапландии – это Санта Клаус…

Вообще, замечено: чем больше в обществе разговоров о морали, нравственности и чистоте, тем больше нечистот, грязи и аморальности будет внизу, в самой гуще жизни. В Советском Союзе секса, как известно не было, но, на самом деле, получить его очень часто можно было за пару бутылок водки.

Когда вам пропагандируют образ идеального «нашего человека» – честного, работящего, спортивного, непьющего, хорошего семьянина и идеального отца, джентльмена, который всегда уступит место старшему, тем больше вероятность того, что реальный «наш» человек – пьяница, бездельник, дармоед, и плевать хотел на своих детей.

Примеров тому – масса. Взять хотя бы другую цитадель высокой морали и нравственности – Иран, который не меньше России любит поучать весь мир, как блюсти чистоту… Несмотря на это, два миллиона наркозависимых иранцев никто не отменял, а если вы хотите увидеть настоящий Иран, то тогда вам надо не в Тегеран или Тебриз, а на самолет, летящий из Ирана в Грузию (Армению или Азербайджан).

Как только авиалайнер, будучи еще в воздухе, пересекает границы Ирана, женщины сбрасывают с себя религиозный прикид и становятся обычными людьми – хорошими и плохими, умными и глупыми, религиозными и не очень, моральными и аморальными. Словом, несовершенными, человеками, которым не чуждо ничто человеческое.

Вообще же, по секрету скажу вам: в мире не существует высокоморально-высоконравственных наций, поскольку мораль и нравственность – это явления штучные. Это вам не конвейер, на котором можно клепать людей с определенными свойствами.

Человек слаб и изначально грешен. Все мы – дети порока, и живем в пороке, и ничего с этим не поделаешь. У каждой нации есть что-то свое. Все люди живут как могут и как хотят, и кто мы такие, чтобы кого-то судить. Как говорили в моем детстве, каждый гонит по-своему. Но есть исключение: как только вы начинаете учить морали других, тогда вам припомнят все. И высоченные показатели в количестве беспризорных детей, и мировое лидерство по разводам, и гигантское количество абортов среди несовершеннолетних, большое количество алкоголиков и наркоманов, в особенности в тухлой, беспросветной глубинке.

Я уже ничего не говорю про РПЦ – коррумпированная, человеконенавистническая корпорация, прикрывающаяся идеалами гуманизма. В общем, стоит вам оторваться от стен Кремля с его золотыми унитазами и от экрана российских телеканалов, как становится очевидно: никакой высокой моралью и нравственностью в реальной российский жизни и не пахнет, везде грехи и пороки. Как и во всем мире.

На постсоветском пространстве американцев считают распространителями всех грехов, но при этом не видят того, что тысячи американцев ездят по всему миру, во все пропащие и, конечно же, высокоморально-религиозные страны и берут на воспитание малолетних детей с неизлечимыми заболеваниями, которых наши с вами высоконравственные сограждане выбрасывают на помойку.

И в большинстве случаев – это не бездетные, отчаявшиеся пары, а вполне состоявшиеся семьи со своими детьми. Они берут обреченных инвалидов и дают им путевку в жизнь. И вот по странной путинской логике получается, что мы с вами – высоконравственные, а они – сатанисты. Хотя по мне, то, что они делают, – это наивысшее проявление морали, нравственности, человечности и гуманизма. Да эти люди просто святые, самые настоящие, реальные, а не нарисованные картонные идолы.

Кстати, я вырос в Абхазии, на курортном побережье, и о-о-очень много интересного могу рассказать о высокой морали и нравственности приезжавших на отдых россиян. Повторюсь: никого ни в чем не упрекаю, кто я такой, чтобы кого-то учить уму-разуму. Но, Владимир Владимирович, имейте в виду: не судите, да не судимы будете.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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