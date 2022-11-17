Что день грядущий нам… и что мы ему

А ведь еще год тому назад мы все боялись ковида. Думали, что страшнее ковида зверя нет. Оказалось, что есть.

Сегодня часто говорят, что при ковиде было намного спокойнее жить. Не было горячей войны, не было перестрелок, не было той воистину народной трагедии, что сейчас творится в Украине благодаря усилиям российской власти. Что при ковиде была более или менее ясная определенность – это зараза, которую можно и должно победить. В начале было тревожно, когда еще не было никаких прививок и в памяти оживали постапокалиптические картины из книг Джека Лондона, Боба Маккамона, Стивена Кинга, в которых выпущенная на волю зараза в короткое время завоевывала и уничтожала все человечество, за исключением некоторых людей, кого бог наградил иммунитетом. Читая те книги, я поражался авторской фантазии и радовался, что в действительности такого произойти не может.

Я ошибался.

С появлением ковида оказалось, что фантазии писателей не лишены здравого смысла – такой постмодерн общемирового масштаба и правда может произойти, если кто-то кое-где у нас порой проявит головотяпство и из-за неосторожного обращения с вверенными ему вредоносными вирусами выпустит джинна из бутылки.

Думаю, что явление ковида стало очередным испытанием, экзаменом для человечества. Экзаменом на то, могут ли земляне в опасную минуту консолидироваться и общей грудью встать на борьбу с опасностью. Не факт, что мы застраховались от повторения подобного, и даже с более разрушительными и скоропалительными вирусами. Пошел ли полученный урок нам на пользу? Время покажет… По сути дела, то, что произошло, было, так сказать, всего лишь разминкой. Трудно определить, как человечество справилось с ней – на какую отметку. Я бы поставил троечку. Ну, может быть, с минусом. Но все-таки мы смогли справиться с чумой XXI века, хотя потери были большие.

По последним статистическим данным, с которыми я ознакомился, к сегодняшнему дню от ковида умерло более шести миллионов человек! На ум пришла избитая цитата: «Смерть одного человека – трагедия, смерть миллиона человек – статистика». И, вспомнив эту цитату, я в очередной раз не смог не заняться моим любимым ликбезом – начал выяснять, откуда идет эта фраза? Кто это первым сказал? Ее приписывают и Сталину, и Черчиллю. Но это не так – ни тот, ни другой, оказывается, такое не сказывал. Есть еще мнение, что данная фраза появилась в романе Анатолия Рыбакова «Дети Арбата», где авторская фантазия наделила «вождя всех вождей» многими цитатами, которых в действительности тот не произносил. Но и это не так, у Рыбакова она в книге отсутствует. А вот у Э. М. Ремарка в романе 1956 года «Триумфальная арка» как раз подобной фразой и заканчивается книга: «Смерть одного человека – это смерть, а смерть двух миллионов – статистика».

Значит, все-таки Ремарк был первый? Но нет! Оказывается, и это не оригинальная цитата – Эрих Мария позаимствовал ее у журналиста и публициста времен Веймарской республики Курта Тухольского, который сказал, что «Смерть одного человека – это катастрофа. Сотня тысяч мертвецов - это статистика».

Ох и люблю я копаться в слухах и радоваться, когда узнаю, что десятилетиями повторенные цитаты на самом деле оказываются фальшивками. Себя в такие моменты я представляю скрупулезным исследователем, как Пастернак, который сказал, что:

«Во всем мне хочется дойти

До самой сути.

В работе, в поисках пути,

В сердечной смуте».

Ну, и так далее.

Повело меня в сторону, как обычно, но начал я с того, что за время ковида умерло шесть миллионов человек, если статистика нам не врет. Кто-то говорил, что реальная цифра в два-три раза больше, а кто-то, наоборот – что количество раздуто. Мне бы хотелось, чтобы прав был второй насчет раздутого количества.

Если бы не летальные исходы и осложнения, то, можно сказать, эти два пандемийных года для многих были, как бы это сказать более корректно, довольно приемлемыми. Дело в том, что многие ощутили прелесть работы онлайн, когда можно в пузырящихся на коленках трениках, небритым и заспанным садиться дома за монитор и делать свою работу, за которую тебе пятого и двадцатого числа каждого месяца начисляют зарплату. Я даже думал, что после окончания пандемии многие госучреждения оставят подобную систему работы, у которой оказалось много плюсов; к примеру, не надо утром трястись в общественном транспорте, а также не надо пользоваться личным автомобилем, что само по себе неплохо для города. Да и на рабочих местах было мало народу, что тоже создавало определенный комфорт. Лично я на своей работе в доковидные времена сидел в малюсенькой комнатке площадью примерно 12 квадратов. И в комнате нас было пять человек! Можете представить себе, как это было узко и тесно. Во время же пандемии мы по очереди ходили на работу, так сказать, дежурили, и, уверяю вас, качество работы отнюдь не страдало. Может быть, даже наоборот!

А еще, из-за малого количества транспорта экология города чуть-чуть улучшилась, даже появился свежий, давно забытый на вкус и запах воздух. Когда же на Пасху 2020 года на две недели вообще запретили движение всего транспорта, то многие те две недели вспоминают как самые чистые дни своей жизни.

Но пандемия завершилась, и нас снова позвали на наши рабочие места – с 09:00 до 18:00.

Некоторые уже не смогли вернуться к прежнему ритму работы и написали заявления, как говорится, «по собственному желанию». Среди них был ваш покорный слуга. Правда, мне повезло, у меня появился шанс на другое рабочее место, где можно работать онлайн. И я с радостью этот шанс не упустил. Но это все-таки единичный случай. А мои бывшие сотрудники снова ютятся впятером в малюсенькой комнате, и дай бог им всем здоровья.

И тут главный для меня вопрос – а почему нельзя было оставить работу в онлайн-режиме в таких учреждениях, где это можно было сделать? Не знаю. Может, администрация думает, что, сидя дома, работа выполняется некачественно? Но это же легко можно проверить?

По мне, надо было извлечь из пандемийных годов какие-то уроки – не только как бороться с внезапно нахлынувшими вирусами, но и освоить практику работы онлайн, из дома. Но, видимо, наш разум пока не может переключиться на такой инновационный метод работы. А жаль! Плюсов было бы много.

В общем, ковид прошел! Но расслабиться нам не дали. Вместо него пришла новая чума, чума пострашнее ковида.

Вы поняли, о чем я.

И вот тут встает вопрос: а есть ли против этой новой чумы прививки? И кому их надо делать? А самое главное, кто их должен делать?

Господи, когда же это все кончится? И, когда это кончится, то что еще может начаться взамен, чтобы нам жизнь медом не казалась?

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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