Агентство «Апсныпресс» публикует интервью с министром внутренних дел Вальтером Бутба. Он признал, что существуют проблемы в сфере дорожной безопасности. Однако, по его словам, для соблюдения правопорядка на дорогах в целом и существенного снижения количества ДТП усилий одних сотрудников ГАИ недостаточно.

«Штрафные санкции – тоже не панацея. Здесь необходима скоординированная работа общества и правоохранительных органов. Обратите внимание на манеру вождения многих наших автолюбителей – как они живут, так и ездят. У человека не может появиться культура вождения, если нет культуры в жизни. Я считаю, что если ты уважаешь своих сограждан, то и за рулем будешь вести себя соответственно. К примеру, мы устанавливаем искусственные неровности на дорогах, человек их переезжает и буквально через 300 метров набирает недопустимую скорость, и это смертельно опасно для него и для окружающих. За два выходных дня мы составили 80 протоколов за вождение в алкогольном опьянении. Как помочь таким людям понять, что дорога – это не личное пространство? Сегодня, если мы останавливаем пьяного водителя, первично мы не можем лишить его водительского удостоверения, мы выписываем штраф. Но даже те, кто лишены прав, ездят без документов, а когда их останавливают, выражают недовольства и часто оскорбления. Многие жалуются на сотрудников милиции: не то сказал, не то сделал. Я не защищаю всех своих коллег. С некоторыми мы работаем: кого можно воспитать – воспитываем, кого нельзя – увольняем», – отметил Вальтер Бутба.

Общественный деятель, блогер Тенгиз Джопуа на своей странице в Facebook написал пост, в котором дал оценку сложившейся ситуации в стране.

«Мы живем во времена, когда уровень развала страны достиг предела и неизбежен массовый протест в самой агрессивной его форме. В преддверии кульминации развивающегося общественно-политического кризиса в Абхазии элиты тайно, шаг за шагом пытаются сползти в плоскость репрессий. Вся эта ересь с «иностранными агентами», агрессивным поведением силовых структур, закрытием информации от журналистов и общественности и, вообще, полного игнорирования интересов общества, высокие, бетонные заборы у административных зданий, прослушивание, подсматривание, подглядывание, – это дорога в новый «ГУЛАГ». Это единственно возможная модель сохранения власти реакционной элиты, власти полумертвых стариков – остатков поздней, советской номенклатуры и их искривленной, безобразной поросли. Свобода – это завоевание, быть истинно свободными в нашем мире – бесценная привилегия, и не важно, кто пытается у вас ее отобрать, внешние силы или внутренние. И те и другие – враги вашего будущего», – отметил Тенгиз Джопуа.

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Блогер Дмитрий Максимович (Дмитрий Мушба) после просмотра репортажа о встрече в Общественной палате, посвященной роли гражданских организаций в преддверии принятия закона об иностранных агентах, написал пост на своей странице в Facebook.

«Неубедительными выглядят доводы (даже аргументами их не назвать) апологетов этого законопроекта. Набор общих фраз при отсутствии понимания сути предмета. Логика лоббистов такова, что деятельность НКО в Абхазии размывает устои общества и подрывает авторитет нашего независимого государства. Я не буду говорить о том, что вся эта кампания основана в большей степени на плохо состряпанных анонимках и гнусных пасквилях, не буду говорить и об огромной работе, проделанной НКО за послевоенные десятилетия, хочу обратить внимание на другую весьма очевидную вещь – нам под видом «гармонизации» навязывают законы внутренней политики, принудительно разделяя общество на патриотов и иноагентов, на своих и чужих. Однако такое вмешательство извне во внутреннюю политику государства, по мнению лоббистов, никак не ущемляет нашего суверенитета, напротив, укрепляет его. Закон еще не принят и, надеюсь, принят не будет, но подготовительная работа уже ведется: уже составлены списки людей, работающих в общественных организациях, их прослушивают, часами держат на абхазо-российской границе сотрудники ФСБ, проводят с ними беседы. Но кто предоставляет им эти списки? Не абхазы ли включают своих же братьев и сестер, своих соседей в эти списки? Сегодня это приведет лишь к едкой беседе в кабинете, да. Но завтра, при наличии «законодательной базы», вас вызовут на совершенно другой допрос. Причем без каких-либо оснований. Так как к тому времени, путем нехитрых манипуляций общественным мнением (методы уже отработаны), между понятиями «иноагент» и «шпион» нарисуют знак равенства. Начнутся аресты инакомыслящих по анонимным доносам», – написал Дмитрий Максимович.

Он напомнил, что все это уже было в истории Абхазии: разделение общества на хороших и плохих, репрессии против правозащитников, журналистов, писателей, деятелей культуры, посмевших возвысить свой голос. Блогер уточняет, что все это делалось, в том числе и не в последнюю очередь, руками «хороших абхазов», желавших выслужиться перед своими покровителями.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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