В этом году в Грузии распространяется «гонконгский грипп»

Накануне, 18 ноября, на заседании комиссии парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия по межпарламентскому сотрудничеству обсуждался вопрос о двойном гражданстве.

Как рассказал глава югоосетинского МИДа Ахсар Джиоев, в соглашении обозначены все основные положения, но сам механизм упрощенного получения гражданства РФ будет прописан в отдельном нормативном правовом документе, который сейчас готовится российской стороной.

Российский посол в республике Марат Кулахметов отметил, что сейчас идет работа над механизмом реализации соглашения. «Сейчас идет проработка механизма реализации, как это будет происходить. Потому что меняется ситуация в мире. Сейчас возникли новые субъекты и вместе с тем, новые обстоятельства. И поэтому формулирование претерпевает изменение. Документ находится сейчас непосредственно на рассмотрении у президента и вступит в силу, как только он будет утвержден», - цитирует Кулахметова информагентство «Рес».

Сопредседатель от российской части комиссии по сотрудничеству Совета Федерации РФ и югоосетинского парламента Сергей Цеков со своей стороны отметил, что они проследят за реализацией договора.

Участники заседания также обсудили вопрос о бессрочном пребывании жителей республики на территории РФ. Как отметил Заза Дрияев, соответствующее соглашение подписано, однако на таможне жители республики все равно заполняют миграционную карту. Глава МИД заметил, что миграционную карту можно не заполнять только гражданам России, пересекающим границу, а для остальных это является необходимостью. Сергей Цеков со своей стороны отметил, что жители Южной Осетии обязаны заполнять миграционную карту, но это не значит, что они через 90 дней обязаны покинуть территорию России. «Они могут находиться на территории России столько, сколько нужно, но миграционную карту они обязаны заполнять», - сказал он.

Ахсар Джиоев добавил, что житель Южной Осетии, выезжающий на территорию России по югоосетинскому паспорту, указывает срок пребывания в России и по месту пребывания в течение семи дней должен встать на миграционный учет. «Если вдруг он задержался в России больше срока указанного в миграционной карте, он идет в ближайшее отделение полиции, пишет заявление, и ему продлевают миграционную карту», - подчеркнул глава МИД.