Двое мужчин погибли в Зугдиди: версия - отравление грибами

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вновь обвинил оппозицию и власти Украины в попытке открыть в стране «второй фронт». Нарратив о развязывании войны на этот раз глава правительства озвучил в ходе выступления в парламенте в режиме интерпелляции. Этот формат не предусматривает дебаты, но выступающему можно заранее направить вопросы, напоминает СОВА.

«Мы не член НАТО и не член Евросоюза. Мы оккупированы, 20% нашей территории оккупированы, у нас тут стоят российские войска, а они [оппозиция] выходят на улицу. Им не понравилось мое решение, и вот какое: они просили, чтобы мы приняли чартерные самолеты, и отсюда добровольцы отправились воевать. Разрешение должно было выдать правительство. Но это была попытка напрямую втянуть [Грузию] в войну», – сказал он.

По словам Гарибашвили, оппозиция и «их партнеры в Украине», рассчитывали на соответствующую реакцию России, и тогда бы в Грузии открылся второй фронт.

«Их идейные партнеры – представители власти Украины, я не буду больше перечислять имена, они для меня ничего не значат. Мы знаем их заявленные цели и задачи. Они открыто заявляли, что хотели открытия второго фронта в Грузии. Это не спекуляция, не интерпретация и не выдуманная легенда. Цитирую слова, сказанные на пресс-конференции. И эти люди – их союзники. Если бы сегодня у власти были эти люди – т. н. представители украинской власти и их союзники, желающие открыть второй фронт в Грузии – я хочу спросить наших граждан: есть ли у вас сомнения, что здесь действительно бы возник второй фронт?», – добавил он.

Премьер-министр считает, что оппоненты хотят превратить Грузию в полигон. По его словам, даже не имея власти, они пытаются втянуть страну в войну, поэтому, если бы они находились у руля, то «окончательно бы развалили страну, сдали ее России, и страна бы потеряла суверенитет».