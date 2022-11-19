Новости
Двое мужчин погибли в Зугдиди: версия - отравление грибами
Тела двух мужчин без признаков насильственной смерти обнаружены в Зугдиди, в арендуемом доме на Тбилисской улице, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на местные СМИ.
МВД начало расследование инцидента делу о доведении до самоубийства - обычно эта статья применяется в начале следствия в случаях, пока не установлена причина смерти. Тела отправлены на судмедэкспертизу.
Соседи предполагают, что мужчины отравились грибами. Незадолго до гибели мужчины хвастались знакомым, что нашли много грибов в местном ботаническом саду и собирались их готовить.
Другие новости дня
Михаила Саакашвили был отравлен - чрезвычайное заявление адвоката
Находящийся в заключении третий президент Грузии был отравлен после своего ареста, это подтвердили данные экспертизы, заявил адвокат Валерий Гелбахиани.
«Все болезни, которые есть у Саакашвили, все симптомы, могут быть вызваны этим отравлением. Он сам давно подозревал, что его отравили. Иначе бы его болезни так не развивались», - цитирует Гелбахиани агентство «Новости-Грузия». Подробности, по словам адвоката, будут обнародованы через два дня.
На данном этапе Гелбахиани сообщил только, что в заключении иностранной экспертизы указан список обнаруженных в организме ядовитых веществ. Адвокат сказал, что дополнительное исследования нужно для того, чтобы определить сроки, когда произошло отравление - во время пребывания в тюрьме или после перевода несколько месяцев назад в клинику «Вивамед».
Мать Михаила Саакашвили, Гиули Аласания, сообщила журналистам, что идет речь о повышенном содержании тяжелых металлов: ртути, бария, таллия.
Представители пенитенциарной системы пока не делали ответных заявлений. Власти Грузии ранее неоднократно заявляли в ответ на обеспокоенность семьи и адвокатов Саакашвили, что состояние здоровья экс-президента не внушает особых опасений и ему оказывается вся необходимая помощь в клинике.
Отец третьего президента, Николоз Саакашвили, на днях призвал сторонников Михаила Саакашвили выйти на акцию 20 ноября в Тбилиси с требованием перевода его на лечение за границу.
The Bell: создатель телеграм-канала «Рыбарь» работал в Минобороны РФ
Создателем военного телеграм-канала «Рыбарь» с аудиторией более миллиона человек является бывший сотрудник пресс-службы Минобороны России Михаил Звинчук. Это выяснило издание The Bell.
После публикации первой части расследования, в которой журналисты выяснили имя одного из авторов телеграм-канала, с редакцией связался один из читателей. Он оказался знаком с создателем «Рыбаря» и поделился его номером телефона. По этому номеру The Bell удалось установить личность создателя канала.
Как выяснили журналисты, 31-летний Михаил Звинчук родился во Владивостоке. Судя по записям в соцсетях, он отслужил в армии, потом учился в Москве в Военном университете Минобороны на переводчика арабского языка. После окончания вуза Звинчук работал в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России как минимум до августа 2017 года.
The Bell утверждает, что биография Звинчука совпадает с фактами, которые сообщал о своем создателе сам «Рыбарь» и раскрывал в чате канала пользователь под ником «RD», называвший себя его владельцем.
Журналисты связались со Звинчуком в телеграме, однако он не стал ни подтверждать, ни опровергать, что является создателем или автором «Рыбаря».
Как отмечается в расследовании, «Рыбарь» «стоит особняком» среди множества других телеграм-каналов, освещающих войну в Украине. На него не стесняются ссылаться западные СМИ и военные эксперты. При этом «Рыбарь» с первых дней войны ведет сбор координат позиций ВСУ и украинских стратегических объектов, а затем публикует их «для облегчения работы союзных сил».
Трое граждан Азербайджана арестованы в Хашури после драки
Трое граждан Азербайджана задержаны в районе села Гоми Хашурского муниципалитета, сообщил портал Prime Time.
По данным издания, в местной столовой произошла драка с участием нескольких человек. Пострадали двое - гражданин Турции и гражданка Грузии доставлены в местную больницу с черепно-мозговыми травмами.
Участники драки были задержаны на месте и доставлены в местное отделение полиции. Обвинения пока не предъявлены, устанавливаются обстоятельства инцидента.
С начала российского вторжения в Украине погибли 437 детей
С начала российского вторжения в Украине погибли 437 детей, более 837 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает офис генерального прокурора.
Больше всего детей пострадало в Донецкой, Харьковской и Киевской областях. Также сообщается, что из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 2719 учебных заведений, 332 их них разрушены полностью.
«Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», – говорится в сообщении.
По данным ООН на 13 ноября, в результате российского вторжения погибли 6557 мирных жителей, включая 408 детей. В организации отмечают, что число погибших значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и многие сообщения все еще нуждаются в подтверждении.
За четыре месяца Украина выдала визы десяти гражданам России
С 1 июля 2022 года, когда власти Украины ввели визовый режим для граждан России, визы получили десять россиян. Об этом пишет Hromadske со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
Визы россиянам оформили заграничные дипломатические учреждения Украины. В министерстве не уточнили, сколько было подано заявлений на получение визы.
Наличие визы не гарантирует стопроцентный пропуск гражданина России в Украину. Окончательное решение будет за пограничниками на КПП.
В начале ноября Украина также приостановила рассмотрение заявлений россиян об оформлении и обмене временного или постоянного вида на жительство. Запрет также касается оформления разрешения на иммиграцию. Эта мера будет действовать, пока в стране введено военное положение, и тридцать дней после его отмены. Запрет касается тех граждан России, которые не имеют родственников в Украине или не трудоустроены в украинских компаниях и организациях.
- Решение о визовом режиме с Россией было принято после того, как на сайте офиса президента Украины появилась соответствующая электронная петиция. Владимир Зеленский поддержал ее, как только она собрала более 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения. Он заявил, что власти пошли на такой шаг «в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности».
- Безвизовый режим между Россией и Украиной продолжал действовать даже после аннексии Крыма и начала военного конфликта в Донбассе. Россияне могли находиться в Украине до 90 дней раз в полгода. Въехать они могли только при наличии загранпаспорта и тщательной проверки на границе. После 2014 года количество граждан России, въезжающих в Украину, значительно сократилось. По данным Госпогранслужбы, в 2021 году границу с Украиной пересекли полмиллиона россиян. Семь тысяч получили отказ по разным причинам.
Югоосетинские парламентарии обсудили с российскими коллегами вопрос о двойном гражданстве
Накануне, 18 ноября, на заседании комиссии парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия по межпарламентскому сотрудничеству обсуждался вопрос о двойном гражданстве.
Как рассказал глава югоосетинского МИДа Ахсар Джиоев, в соглашении обозначены все основные положения, но сам механизм упрощенного получения гражданства РФ будет прописан в отдельном нормативном правовом документе, который сейчас готовится российской стороной.
Российский посол в республике Марат Кулахметов отметил, что сейчас идет работа над механизмом реализации соглашения. «Сейчас идет проработка механизма реализации, как это будет происходить. Потому что меняется ситуация в мире. Сейчас возникли новые субъекты и вместе с тем, новые обстоятельства. И поэтому формулирование претерпевает изменение. Документ находится сейчас непосредственно на рассмотрении у президента и вступит в силу, как только он будет утвержден», - цитирует Кулахметова информагентство «Рес».
Сопредседатель от российской части комиссии по сотрудничеству Совета Федерации РФ и югоосетинского парламента Сергей Цеков со своей стороны отметил, что они проследят за реализацией договора.
Участники заседания также обсудили вопрос о бессрочном пребывании жителей республики на территории РФ. Как отметил Заза Дрияев, соответствующее соглашение подписано, однако на таможне жители республики все равно заполняют миграционную карту. Глава МИД заметил, что миграционную карту можно не заполнять только гражданам России, пересекающим границу, а для остальных это является необходимостью. Сергей Цеков со своей стороны отметил, что жители Южной Осетии обязаны заполнять миграционную карту, но это не значит, что они через 90 дней обязаны покинуть территорию России. «Они могут находиться на территории России столько, сколько нужно, но миграционную карту они обязаны заполнять», - сказал он.
Ахсар Джиоев добавил, что житель Южной Осетии, выезжающий на территорию России по югоосетинскому паспорту, указывает срок пребывания в России и по месту пребывания в течение семи дней должен встать на миграционный учет. «Если вдруг он задержался в России больше срока указанного в миграционной карте, он идет в ближайшее отделение полиции, пишет заявление, и ему продлевают миграционную карту», - подчеркнул глава МИД.
В этом году в Грузии распространяется «гонконгский грипп»
В Грузии растет число заболеваний гриппом, в этом году большинство случаев - так называемый «гонконгский грипп», сообщил медицинский директор центральной детской больницы им. Иашвили Иванэ Чхаидзе.
По его словам, в стране циркулирует вирус H3N2, также есть случаи распространения H1N1. «Распространение гриппа в этом году в Грузии началось очень рано», - отметил Чхаидзе.
Пик заболеваемости гриппом врачи ждут в декабре-январе, одновременно с распространением штамма коронавируса «омикрон», пишет агентство «Новости-Грузия».
Группы риска и для гриппа, и для омикрона одинаковые: пожилые (старше 65 лет), дети до двух лет, беременные женщины и люди с хроническими бронхолегочными заболеваниями, болезнями сердца, почек, крови, эндокринно-обменными нарушениями.
Ранее Национальный центр контроля заболеваний и общественного здравоохранения объявил бесплатную вакцинацию от сезонного гриппа до 22 ноября.
Ночью вновь обстреляли Запорожье – под завалами могут быть люди
В ночь на 19 ноября российская армия снова атаковала Запорожье. Ракеты попали в объект инфраструктуры и жилые дома. Под завалами могут быть люди. Об этом сообщили глава Запорожской области Александр Старух и секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
По словам Куртева, объект инфраструктуры атаковали пятью ракетами, после чего на предприятии возник пожар. В то время там находились работники – они могли оказаться под завалами. Из-за ракетных ударов половина одного городского района осталась без теплоснабжения. Ночью температура в Запорожье опускается до 1°C.
Позже Куртев добавил, что в результате обстрелов пострадали и жилые дома. Масштаб разрушений устанавливается.
После ночных атак в Запорожье рано утром вновь звучала тревога.
В результате предыдущего обстрела Запорожской области погибли девять человек, в том числе два подростка.
Россия гибель мирных жителей не комментировала.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к середине ноября в результате боевых действий погибли 6557 мирных жителей, в том числе 408 детей. Эти данные могут быть неполными.
- Украинские власти расследуют многочисленные уголовные дела в отношении российских военных, обвиняя их в преступлениях против гражданского населения. Россия свою причастность к убийствам мирных жителей отрицает.
- В сентябре Украина начала контрнаступление. После этого в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и части Николаевской областях в спешном порядке были проведены референдумы о вхождении этих украинских территорий в состав России. Украина и многие другие страны считают голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство.
- По результатам голосований Россия аннексировала украинские территории. Киев и страны Запада заранее объявили, что аннексию не признают ни при каких обстоятельствах.
- В Кремле продолжают считать Херсонскую область без Херсона и Запорожскую область без Запорожья регионами России.
Хакеры взломали внутреннюю сеть структуры Роскомнадзора
Белорусская хакерская группа «КиберПартизаны» сообщила о взломе внутренней сети Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) Роскомнадзора. Хакерам удалось выгрузить более двух терабайт данных. В ГРЧЦ заявили газете «Коммерсантъ», что ситуация была под контролем.
«КиберПартизаны» опубликовали в своем телеграм-канале несколько скриншотов добытых документов и переписок сотрудников ГРЧЦ. В частности, на одном из них перечислены поисковые запросы для исключения из выдачи «Яндекса», связанные с войной в Украине.
Также хакеры заявили, что зашифровали рабочие станции ГРЧЦ и нанесли ущерб инфраструктуре организации. В ГРЧЦ сообщили «Коммерсанту», что рабочие станции сотрудников не зашифрованы, доступ к ним сохранен. Служба противодействия кибератакам ведомства обнаружила, что хакеры использовали неизвестную до того уязвимость.
Взлом внутренней сети ГРЧЦ Роскомнадзора подтвердили участники рынка кибербезопасности. По словам одного из них, хакеры могли получить доступ к аккаунту специалиста по информационной безопасности ГРЧЦ и удаленно зайти в его рабочую станцию, получив доступ во внутренний контур организации.
«КиберПартизаны» пообещали выпустить свои расследования на основе добытых данных и передать материалы журналистам.
На Сахалине из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома
В пятиэтажном доме в Тымовском Сахалинской области в результате взрыва обрушился подъезд. По предварительной версии МЧС, взорвался бытовой газ. Погибли семь человек, в том числе трое детей, сообщает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей.
«По предварительным данным, произошла детонация газового баллона на балконе одной из квартир. Перепады температур могли способствовать его разгерметизации», – сообщили агентству «Интерфакс» в экстренных службах.
Прокуратура Сахалинской области начала проверку по факту взрыва. На месте находится районный прокурор. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти и повреждения имущества по неосторожности.
Сообщается, что жители помогают спасателям разбирать завалы.
Для жителей пострадавшего дома организован пункт временного размещения. В помещении тепло, есть спальные места, вода и горячее питание.
Почти половина энергосистемы Украины выведена из строя
Почти половина энергосистемы Украины выведена из строя в результате российских ракетных ударов, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
«К сожалению, Россия продолжает ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре Украины, воюя против гражданского населения и лишая его во время зимы света, водоснабжения, тепла и связи. Только в течение 15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя», – сказал Шмыгаль.
15 ноября Россия нанесла ракетные удары как минимум по 17 регионам Украины: была атакована критическая инфраструктура, без света остались до 7 миллионов домохозяйств. Пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат тогда заявил, что по территории страны было выпущено около ста ракет, что стало одним из самых массированных ударов с начала войны.
- После взрыва на Крымском мосту в начале октября, в котором Москва обвинила Киев, Россия начала систематические атаки на систему энергоснабжения Украины. Член правления «Укрэнерго» 10 ноября Алексей Брехт заявил, что энергосистема страны «ранена, но быстро приходит в себя».
- По данным президента Украины Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины почти четыре с половиной тысячи ракет.
На Кубани блогеры, критиковавшие власти, получили реальные сроки
В Краснодарском крае суд признал виновными в краже двух жителей Тимашевска, Станислава Андреева и Алексея Шамардина. Оба приговорены к двум с половиной годам колонии-поселения. По версии суда, они украли несколько дорожных знаков. Их сторонники считают приговор местью за критику властей в интернете.
Станислав Андреев вел в Youtube канал «Инспектор Андреев», где публиковал свидетельства о правонарушениях со стороны чиновников и полиции. Как рассказал Кавказ.Реалии коллега Андреева, автор канала «Народный контроль Кубани» Игорь Манкевич, «Андреев и Шамардин доставляли огромное количество хлопот власти – силовикам и прокурорам. Их просто решили убрать».
Что касается кражи дорожных знаков, то речь шла о демонтаже двух знаков «парковка для инвалидов» перед мэрией Тимашевска и местным торговым центром. Ранее блогеры послали запрос в администрацию города и получили ответ, что знаки «по дислокации не числятся». Тогда они под видеозапись, в присутствии чиновников и служащих ДПС демонтировали знаки. По словам адвоката Андреева Кнарик Арутюнян, на видео слышно, как чиновники подтверждают, что знаки им не принадлежат и что они не возражают, чтобы блогеры забрали их себе на память. Однако суд квалифицировал демонтаж как тайное хищение.
Адвокат также считает и само уголовное преследование, и приговор местью со стороны силовых структур за общественную и правозащитную деятельность, так как критикуемые Андреевым полицейские не могли быть непредвзятыми в данном деле.
Андреев и Шамардин не признали своей вины и намерены оспорить приговор.
Гендиректор издания «Медуза» получила премию за свободу прессы
Учредительница и генеральный директор издания «Медуза» Галина Тимченко стала лауреатом Международной премии за свободу прессы. Эта премия присуждается Комитетом защиты журналистов за достижения в отстаивании свободы журналистики и права читателей и зрителей на правдивую информацию. В этом году она была вручена в 32-й раз. Церемония награждения прошла в Нью-Йорке.
Галина Тимченко получила особую награду – премию имени Гвен Айфилл за многолетние выдающиеся достижения в деле свободы прессы. Кроме нее лауреатами этого года стали главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева, кубинский журналист Авраам Хименес Эноа, курдская журналистка Нияз Абдулла и журналистка из Вьетнама Фам Доан Транг.
На церемонии вручения премии Тимченко сказала, что, несмотря на блокировку «Медузы» в России, издание продолжает читать многомиллионная российская аудитория, и долг журналистов – по-прежнему предоставлять читателям независимую объективную информацию и не оставлять их одних в этот темный час. «Победа – это еще не финал. Проигрыш – еще не окончательное поражение. Единственное, что имеет значение, – это мужество продолжать борьбу. И мы будем продолжать,» – пообещала Тимченко.
- До основания проекта «Медуза» Галина Тимченко была главным редактором новостного портала Lenta.ru. В 2014 году, после аннексии Россией Крыма, Тимченко была уволена, на смену ей пришел руководитель, лояльный Кремлю. Почти половина сотрудников «Ленты» тогда уволилась вслед за Тимченко в знак протеста. Галина Тимченко и многие ее коллеги начали в Латвии выпускать издание «Медуза», публикующее на русском языке независимые новости и аналитику о происходящем в России и мире. В России сайт «Медузы» заблокирован, издание признано СМИ-иноагентом.
Тысячи демонстрантов выступили за досрочные выборы в Черногории
В Черногории более 10 тысяч человек собрались на протестную акцию у здания парламента в Подгорице с требованием досрочных всеобщих выборов и отставки действующего правительства во главе с Дританом Абазовичем.
По информации Балканской службы Радио Свобода, протест был организован движением «Нас много», которое имеет поддержку со стороны президентской Демократической партии социалистов. Одним из главных требований демонстрантов был отказ от внесенных в парламент поправок, предусматривающих ограничение полномочий президента. Критики называют эти изменения, пока не вступившие в силу, антиконституционными.
«Мы здесь за Черногорию, за Европейский союз! Мы хотим выборов», – скандировали собравшиеся в четверг вечером на митинг, размахивая национальными флагами, а также флагами Евросоюза и Соединенных Штатов.
Выступавшие высказывали обвинения в адрес парламентского большинства, представленного пророссийским Демократическим фронтом, движением Ura и объединением демократов. Агентство DPA называет незначительное парламентское большинство, которое внесло вызвавшие недовольство поправки, просербским, а президента Мило Джукановича - прозападным политиком.
Это уже вторая крупная протестная акция за последние полмесяца. Оппозиция настаивает, что досрочные выборы станут выходом страны из политического кризиса после распада двух правящих коалиций ранее в этом году. Правительство Абазовича считается техническим после вынесенного его кабинету в августе вотума недоверия.
ООН изучит видео с предположительным расстрелом российских пленных
В пятницу в интернете появились видео, на которые попала, предположительно, сцена расстрела украинскими военными сдавшихся в плен российских военнослужащих. Подлинность видео не подтверждена, однако Министерство обороны России уже назвало происходящее на видео преступлением. В управлении верховного комиссара по правам человека ООН также изучат видеоролики.
Два видеоролика, разошедшихся по соцсетям, обычно демонстрируются в паре. На первом российские военные выходят из дома и с поднятыми руками сдаются в плен военнослужащим ВСУ в камуфляжной форме с желтыми повязками. По приказу они ложатся на землю. На последних кадрах из дома выходит еще один человек с оружием, начинается стрельба, запись обрывается. На втором видео, снятом там же, российские военные уже расстреляны. Предполагается, что видео могло быть снято в районе Макеевки в Донецкой области. Украинская сторона пока не дала комментариев.
Министерство обороны России выступило с заявлением, в котором назвало события на видео намеренным и методичным убийством безоружных пленных. В министерстве также подчеркнули, что это «не единичный случай, а распространенная практика в ВСУ, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями». Минобороны и Совет по правам человека при президенте России сообщили, что считают необходимым обратиться в ООН и международные гуманитарные организации.
В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщили, что уже знают о видеороликах с предполагаемым расстрелом, и будут их изучать.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела военнопленных.
В Иране протестующие подожгли дом-музей аятоллы Хомейни
В Иране в ночь на пятницу протестующие подожгли дом лидера Исламской революции аятоллы Хомейни, который использовался в качестве музея.
Кадры поджога опубликовал телеграм-канал Azad İran.
Агентство Tasnim в пятницу опровергло информацию о поджоге и заявило, что музей по-прежнему открыт для посетителей. Позже агентство Reuters проанализировало опубликованные ролики и пришло к выводу, что на них изображен дом аятоллы Хомейни. Однако журналистам не удалось проверить, когда именно были сняты видео.
14 ноября суд в Иране вынес первый смертный приговор участнику протестов, которого обвинили в поджоге правительственного здания в Тегеране. Суд классифицировал поджог здания как мухарибе – террористический акт. Два других отдела Революционного суда приговорили еще пятерых участников протеста к тюремным срокам от пяти до десяти лет за «собрание и сговор с целью совершения преступлений против национальной безопасности и нарушения общественного порядка».
Протесты в Иране начались в сентябре после гибели 22-летней защитницы прав женщин Махсы Амини из курдского меньшинства, которую задержала и избила полиция нравов за распущенный хиджаб. Спустя неделю протесты охватили более тридцати иранских городов, включая столицу страны Тегеран.
Иранцы продолжают выступать против полицейского насилия и шире – против жестокой борьбы иранских властей с инакомыслием. С самого начала протестов женщины срывали с себя хиджабы и демонстративно крутили ими в воздухе, некоторые их публично сжигали, а также отрезали себе волосы в знак протеста. Через несколько дней демонстранты начали выкрикивать антиправительственные лозунги «Смерть диктатору!» и «Хаменеи будет свергнут!», направленные на лидера страны – аятоллу Али Хаменеи.
- Согласно правилам, принятым после иранской революции 1979 года, женщины обязаны скромно одеваться на публике, носить хиджаб и длинный свободный халат. За соблюдением правил следит полиция нравов, в которую входят как мужчины, так и женщины.
Ардзинба: «Мы готовы к поэтапному расширению связей с Ираном»
Абхазия готова к поэтапному расширению связей с Ираном. Об этом глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба заявил на встрече с российским послом в Сухуми Михаилом Шургалиным.
«Мы готовы к поэтапному расширению наших связей с Ираном. Видим серьезные перспективы развития наших отношений. Сегодня отмечается значительная роль Ирана в системе глобальной безопасности», – сказал Ардзинба.
- 8 ноября главы абхазского и югоосетинского МИДов посетили посольство Ирана в Москве. Инал Ардзинба и Ахсар Джиоев выразили соболезнования послу Ирана в России Казему Джалали по случаю гибели 15 человек в результате террористического акта, произошедшего 26 октября в городе Шираз на юге страны. Ардзинба, комментируя посещение посольства, сказал, что «Абхазии интересно наблюдать за развитием государства Иран».
По информации абхазского МИДа, сегодня же Инал Ардзинба сообщил российскому дипломату об инциденте, который произошел на де-факто границе по реке Псоу с абхазскими депутатами, которые возвращались из Москвы. В частности, депутатов остановили представителями Пограничного управления ФСБ России «в целях проведения досмотра личных вещей, что вызвало задержку пересечения границы».
Сообщается также, что российские пограничники без объяснения причин на продолжительное время задерживают и рядовых граждан.
«Просим к нашим народным избранникам и согражданам относиться с уважением», – отметил Инал Ардзинба.
Было отмечено, что в ближайшее время в МИД РФ будет направлена нота с просьбой отреагировать на указанные инциденты.
Стороны также обсудили тему создания координирующих механизмов в трехстороннем формате «Абхазия – Россия – Беларусь» и вопрос предоставления абхазским гражданам гражданства РФ в упрощенном порядке. Ранее Россия и Абхазия подписали Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства. Начата процедура ратификации и соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.
Гарибашвили вновь заявил о попытке втянуть Грузию в войну
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вновь обвинил оппозицию и власти Украины в попытке открыть в стране «второй фронт». Нарратив о развязывании войны на этот раз глава правительства озвучил в ходе выступления в парламенте в режиме интерпелляции. Этот формат не предусматривает дебаты, но выступающему можно заранее направить вопросы, напоминает СОВА.
«Мы не член НАТО и не член Евросоюза. Мы оккупированы, 20% нашей территории оккупированы, у нас тут стоят российские войска, а они [оппозиция] выходят на улицу. Им не понравилось мое решение, и вот какое: они просили, чтобы мы приняли чартерные самолеты, и отсюда добровольцы отправились воевать. Разрешение должно было выдать правительство. Но это была попытка напрямую втянуть [Грузию] в войну», – сказал он.
По словам Гарибашвили, оппозиция и «их партнеры в Украине», рассчитывали на соответствующую реакцию России, и тогда бы в Грузии открылся второй фронт.
«Их идейные партнеры – представители власти Украины, я не буду больше перечислять имена, они для меня ничего не значат. Мы знаем их заявленные цели и задачи. Они открыто заявляли, что хотели открытия второго фронта в Грузии. Это не спекуляция, не интерпретация и не выдуманная легенда. Цитирую слова, сказанные на пресс-конференции. И эти люди – их союзники. Если бы сегодня у власти были эти люди – т. н. представители украинской власти и их союзники, желающие открыть второй фронт в Грузии – я хочу спросить наших граждан: есть ли у вас сомнения, что здесь действительно бы возник второй фронт?», – добавил он.
Премьер-министр считает, что оппоненты хотят превратить Грузию в полигон. По его словам, даже не имея власти, они пытаются втянуть страну в войну, поэтому, если бы они находились у руля, то «окончательно бы развалили страну, сдали ее России, и страна бы потеряла суверенитет».
Бывший офицер Бундесвера осуждён за шпионаж в пользу России
В Германии за шпионаж в пользу России осуждён офицер запаса Бундесвера. С 2014 по 2020 год он передавал российскому военному атташе сведения о вооружённых силах Германии. Свою вину офицер признал. Суд приговорил его к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно.
Такая мягкость приговора, как полагает Deutsche Welle, объясняется тем, что большая часть информации не составляла тайны и публиковалась в открытых источниках. Офицер запаса делился с российской стороной сведениями об устройстве системы резервистов Бундесвера, последствиях санкций Евросоюза, наложенных на Россию, киберинформацией.
Однако следствие установило, что данные из "Белой книги" Министерства обороны ФРГ – базового несекретного документа, описывающего цели, задачи и устройство немецкой армии, – подсудимый передал российскому атташе ещё до её официальной публикации. Также он признал, что осознавал возможную вредоносность своих действий для безопасности Германии.
- Дела о шпионаже в пользу России всё чаще возбуждаются и расследуются в Европе. Только на прошлой неделе в Лондоне прошёл суд над бывшим охранником посольства Великобритании в Берлине, в 2020–2021 годах передававшим секретные сведения российскому военному атташе, а в Швеции двум гражданам страны были предъявлены аналогичные обвинения.
Новый «Москвич» оказался китайским кроссовером JAC JS4
Новые автомобили под маркой "Москвич", сборка которых начнётся на бывшем заводе Renault, появились в базе сертифицированной продукции Росстандарта. Автомобили оказались копией китайского кроссовера JAC JS4 в двух модификациях.
Машина будет выпускаться с бензиновым и электрическим двигателем, следует из базы данных. Внешний вид, судя по эскизам, не будет отличаться от оригинала.
О возрождении бренда "Москвич" в мае заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. После начала войны в феврале крупнейший участник российского авторынка, французский альянс Renault, ушёл из страны. Принадлежавший Renault бывший завод "Москвич" был отдан правительству города.
18 ноября Собянин заявил в интервью РИА "Новостям", что сборка автомобилей начнётся на следующей неделе. Согласно прежним заявлениям, до конца года будет собрано 600 машин — 400 в бензином и 200 в электрическом виде. Как минимум на первом этапе речь идёт о сборке из крупных узлов, а не собственном производстве.
50 процентов акций материнской компании китайского JAC принадлежит немецкому концерну Volkswagen, вторая половина — местному правительству. Китайские автопроизводитель продаёт JS4 на локальном рынке с 2020 года. Тогда же он был анонсирован для продажи в России.
Журнал "Авторевю" рассказывает, что презентация китайского кроссовера под оригинальной маркой должна была пройти в октябре, но была отменена. Первая партия автомобилей прибыла в Россию ещё в начале лета, пишет журнал, но продаётся без какой-либо рекламы и упоминаний на официальном сайте. По всей видимости, — чтобы не конкурировать с будущим "Москвичом".
Эрдоган заявил об успехе встречи глав разведок России и США
Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал важной для предотвращения "неконтролируемой" эскалации вокруг Украины недавнюю встречу главы ЦРУ Уильяма Бёрнса и директора российской Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.
Эрдоган, как следует из сообщения его пресс-службы, высказал такую оценку в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Как пишет Reuters, турецкий лидер указал также на необходимость возобновления дипломатических усилий для завершения войны в Украине. Одновременно Эрдоган поблагодарил Путина за продление зерновой сделки, которая позволяет сейчас экспортировать украинскую сельхозпродукцию из черноморских портов.
В четверг Реджеп Эрдоган, сославшись на сведения от руководства турецких спецслужб после разговора Бёрнса и Нарышкина, заявил о том, что ни США, ни Россия не планируют применять сейчас ядерные вооружения.
Встреча глав американского и российского разведывательных ведомств с глазу на глаз прошла в понедельник в Анкаре. Судя по всему это были первые прямые контакты на столь высоком уровне между представителями двух стран с начала февральского вторжения России в Украину.
Как заявили в администрации президента США Джо Байдена, на встрече Бёрнса и Нарышкина речь шла о ядерных угрозах Москвы в связи с ситуацией вокруг Украины. Стороны также обсудили судьбу американцев, которые удерживаются под стражей в России. Российская сторона темы переговоров не раскрывала. Комментариев не давали ни в Кремле, ни в МИД России, отмечает РБК.
- Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что диалог с Москвой возможен лишь после того, как все российские войска полностью покинут захваченные украинские территории, и руководство России даст гарантии, что подобное "больше не повторится". В Кремле заявляют, что выдвинутые Киевом условия свидетельствуют об отказе вести переговоры.
Опорный пункт югоосетинской милиции могут открыть в селе Цнелиси
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия могут открыть опорный пункт югоосетинской милиции в селе Цнелиси (Уиста). Об этом стало известно после встречи главы югоосетинского МВД Валерия Газзаева с руководством и личным составом УВД Знаурского района.
Сейчас в селе, которое находится под контролем югоосетинских властей, функционирует круглосуточный милицейский пост.
«В ходе встречи обсуждался вопрос целесообразности преобразования круглосуточного милицейского поста в селе Уиста в опорный пункт», – говорится в сообщении пресс-службы МВД.
Близ сел Чорчана и Цнелиси в 2019 году появился пост грузинской полиции, что стало причиной обострения отношений Тбилиси и Цхинвали. В частности, югоосетинские власти закрыли пропускные пункты на де-факто границе с Грузией.
Ограничения были частично сняты лишь в текущем году. 10 ноября после встречи в селе Эргнети глава югоосетинской делегации Егор Кочиев назвал открытие пунктов пропуска «шагом доброй воли», выразив надежду на то, что грузинская сторона предпримет ответные шаги – в частности, уберет пост полиции, появившийся в 2019 году.
«Сметный» скандал в Абхазии: прокуратура начала проверку
Первый заместитель генпрокурора самопровозглашенной республики Абхазия Дамир Квициния провел расширенное совещание с руководителями правоохранительных органов. На встрече обсуждалась информация, озвученная абхазскими оппозиционерами относительно возможных финансовых нарушений при капитальном ремонте высоковольтной линии электропередачи «Ачгуара».
16 ноября председатель Абхазского народного движения Адгур Ардзинба и экс-депутат парламента Гарри Кокая продемонстрировали журналистам копию документа с перечнем оборудования и материалов, закупленных компанией «Черноморэнерго» для ремонта линии «Ачгуара». Ардзинба и Кокая заявили, что в смете допущено завышение цен примерно в 2–3 раза.
Абхазский лидер Аслан Бжания поручил Генпрокуратуре в двухнедельный срок провести проверку подлинности обнародованного документа.
«О ходе проведения данной проверки будет дана дополнительная информация», – говорится в заявлении прокуратуры, опубликованном сегодня, 18 ноября.
- Работа по замене проводов на линии «Ачгуара» началась 1 октября. В ней принимали участие бригада «Черноморэнерго» и российская подрядная организация. При этом в абхазском правительстве заявили, что ремонт должен был продлиться до 15 ноября, но его остановили по техническим причинам – из-за прекращения перетока из России. Из 32 километров линии провода успели поменять на 24 километрах. По предварительной информации, для полной замены проводов необходимо еще 20 дней.
- В начале ноября на линии «Ачгуара» произошло несколько аварийных отключений, после чего абонентам электричество подавалось по графику.
Следователи из Швеции нашли на «Северных потоках» остатки взрывчатки
В акватории Балтийского моря, в экономической зоне Швеции, где произошли взрывы на газопроводах "Северного потока" обнаружены посторонние предметы и следы взрывчатого вещества на них. Об этом сообщила шведская прокуратура .
Окружной прокурор Матс Юнгквист, который руководит предварительным расследованием, подтвердил, что взрывы произошли из-за диверсии. В ходе осмотра места происшествия были задокументированы сам район и обширные повреждения газопроводов в результате взрывов. Расследование продолжается. Другие подробности он сообщить отказался.
В начале ноября компания Nord Stream AG, управляющая газопроводами "Северный поток" и "Северный поток – 2", опубликовала результаты своего расследования аварии на газопроводах. Согласно докладу, на дне Балтийского моря обнаружены две взрывные воронки глубиной от трёх до пяти метров, находящиеся в 248 метрах друг от друга. Трубы газопровода между кратерами сильно повреждены, их обломки разбросаны по дну в радиусе 250 метров, говорится в докладе.
Обе трубы "Северного потока-1" и одна из труб "Северного потока – 2" оказались выведены из строя в конце сентября. Мониторинговые службы близлежащих стран зафиксировали сейсмическую активность в районе аварии, что позволяет предполагать взрывы. "Северный поток" был одной из основных линий поставок российского газа в Германию, откуда он распределялся дальше по странам Евросоюза. "Северный поток – 2" был построен также для экспорта российского природного газа в Европу, но из-за нападения России на Украину и последовавших за ним санкций Евросоюза не был введён в эксплуатацию. На момент аварии поставки газа в Европу по "Северному потоку-1" также были прекращены "Газпромом", руководство компании ссылалось на технические причины.
- Российские власти считают, что в аварии заинтересованы США и их союзники. МИД России сообщил, что Москва не признает результатов расследования европейских стран, если в нём не будут участвовать российские специалисты. Президент России Владимир Путин назвал происшествие терактом и заявил, что за ним стоит "диверсия англосаксов".
- Европейские страны также считают аварию результатом диверсии. Однако, по данным Wall Street Journal, многие лица, причастные к расследованию, подозревают, что за предполагаемой диверсией может стоять сама Россия. Они считают, что, оставив неповреждённой одну нитку "Северного потока – 2", Москва хочет вынудить власти Германии сертифицировать работу газопровода. При этом после взрывов он тоже мог оказаться непригодным для эксплуатации.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Форум