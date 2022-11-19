Михаила Саакашвили был отравлен - чрезвычайное заявление адвоката

Находящийся в заключении третий президент Грузии был отравлен после своего ареста, это подтвердили данные экспертизы, заявил адвокат Валерий Гелбахиани.

«Все болезни, которые есть у Саакашвили, все симптомы, могут быть вызваны этим отравлением. Он сам давно подозревал, что его отравили. Иначе бы его болезни так не развивались», - цитирует Гелбахиани агентство «Новости-Грузия». Подробности, по словам адвоката, будут обнародованы через два дня.

На данном этапе Гелбахиани сообщил только, что в заключении иностранной экспертизы указан список обнаруженных в организме ядовитых веществ. Адвокат сказал, что дополнительное исследования нужно для того, чтобы определить сроки, когда произошло отравление - во время пребывания в тюрьме или после перевода несколько месяцев назад в клинику «Вивамед».

Мать Михаила Саакашвили, Гиули Аласания, сообщила журналистам, что идет речь о повышенном содержании тяжелых металлов: ртути, бария, таллия.

Представители пенитенциарной системы пока не делали ответных заявлений. Власти Грузии ранее неоднократно заявляли в ответ на обеспокоенность семьи и адвокатов Саакашвили, что состояние здоровья экс-президента не внушает особых опасений и ему оказывается вся необходимая помощь в клинике.

Отец третьего президента, Николоз Саакашвили, на днях призвал сторонников Михаила Саакашвили выйти на акцию 20 ноября в Тбилиси с требованием перевода его на лечение за границу.