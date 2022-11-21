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Как выглядел Михаил Саакашвили до и после ареста (фотогалерея)

Видеообращение, июль 2021 года
1 Видеообращение, июль 2021 года
Август 2021 года
2 Август 2021 года
Саакашвили с гражданской супругой Лизой Ясько за несколько дней до прибытия в Грузию
3 Саакашвили с гражданской супругой Лизой Ясько за несколько дней до прибытия в Грузию
Саакашвили в день ареста, 1 октября 2021 года
4 Саакашвили в день ареста, 1 октября 2021 года

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