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Как выглядел Михаил Саакашвили до и после ареста (фотогалерея)
47 минут(ы) назад
1
Видеообращение, июль 2021 года
2
Август 2021 года
3
Саакашвили с гражданской супругой Лизой Ясько за несколько дней до прибытия в Грузию
4
Саакашвили в день ареста, 1 октября 2021 года
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Как выглядел Михаил Саакашвили до и после ареста (фотогалерея)
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