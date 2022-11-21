«Непривычно, поскольку чемпионат мира всегда ассоциируется с летом, прекрасной погодой, солнцем и пивом»

В Катаре состоялось открытие чемпионата мира по футболу 2022. «Эхо Кавказа» поинтересовалось, за кого болеют пользователи социальных сетей и что в целом думают об этом чемпионате.

– Следите ли вы за ЧМ по футболу, считаете ли вы его уникальным?

Миша: Чемпионат, естественно, довольно уникальный хотя бы потому, что он обошелся в более чем 200 миллиардов долларов, больше, чем кто-либо тратил на чемпионаты. Еще одна своеобразность – его проводят осенью-зимой, чего до сих пор не бывало. Есть подозрения в том, что место имели коррупционные сделки, потому Катар и получил возможность проводить ЧМ. Вообще, конечно, хорошо проводить чемпионаты в разных странах, где раньше они не проводились, это способствует развитию футбола в мире, однако в Катаре, насколько мне известно, даже нет внутреннего чемпионата, да и говорилось, что большая часть стадионов будет разобрана после чемпионата, поскольку они не будут функционировать. Потому я не приветствую проведение подобных экспериментов в будущем.

Артем: Чемпионат мира по футболу я смотрю примерно 20 лет. Естественно, я болею за сборную Англии, но, к сожалению, все эти годы безуспешны. Что касается проведения чемпионата в Катаре, в первую очередь очень странно, что он проводится осенью-зимой. Кроме того, это мусульманское государство, и продажу алкоголя на стадионах там запретили. Это очень странно, ведь Мундиаль и праздничное настроение на нем тесно связаны с алкоголем. В общем, много странностей на этом чемпионате, но если ты любишь футбол, то в любом случае будешь его смотреть.

Мари: Я не смотрю чемпионат мира, слышала, что в этом году он действительно уникальный, проводится в Катаре, и очень много денег на него выделили. Но футбол не входит в мои интересы, может, и было бы интересно, если бы сборная Грузии играла, но вообще не смотрю просто потому, что неинтересно.

Михаил: Да, я смотрю этот чемпионат мира. Естественно, ведь я очень люблю футбол, я почти 30 лет наблюдаю за чемпионатами мира. Моя любимая команда – Англия, этот год не будет исключением, тем более что у сборной хорошие шансы в этом году. Для меня странно, почему чемпионат решили проводить в это время года. Непривычно и то, что проводят его в арабской стране, ничего страшного, просто непривычно, поскольку ЧМ всегда ассоциируется с летом, прекрасной погодой, солнцем и пивом и т.д.

Като: Чемпионат мира – это событие, которого ждешь четыре года, конечно, я слежу за ним. Мой фаворит – Англия. Я желаю успехов главному тренеру команды – Гарету Саутгейту и его подопечным. Хочу пожелать успехов и Лео Месси и Аргентине, я совершенно не огорчусь если этот легендарный футболист и его команда станут чемпионами мира. Огорчает лишь одно, некоторые игры начинаются очень рано, когда я еще на работе, я не знаю, что мне делать, как их смотреть.

Гоча: Я не собираюсь смотреть весь чемпионат мира, футбол, как и любой другой спорт, я не особо люблю. Но я делаю ставки, на этот раз поставил на победу Аргентины, потому буду следить за успехами этой команды, наверное, посмотрю и финал. Мне важно, чтобы эта сборная победила, и, если бы у меня не было интереса, о котором я упомянул, было бы совершенно неважно, кто победит.

Подписывайтесь на нас в соцсетях