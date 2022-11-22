Сын макаки обиделся на отца и сбежал из Тбилисского зоопарка

Забавный случай произошел на днях во дворе Общественного вещателя Грузии. Сотрудники телевидения увидели обезьяну, которая явно намеревалась посетить их буфет, но опасалась реакции человека. Как написано на фейсбук странице зоопарка, – напрасно, потому что «все на телевидении были рады видеть нежданного гостя, и никто не забрасывал его палками и камнями. Напротив, даже пригласили на банан». ​

Дело в том, что в вольере для берберских обезьян – маготов или безхвостых макак, разыгралась классическая сцена между отцом и сыном за место под солнцем: новое поколение выросло и возмужало, старое поколение еще не сдает своих позиций. Неизвестно, из-за чего произошла драка, но отец победил. Сын не смог смириться с поражением и… покинул вольер.

Сделать это ему удалось несмотря на то, что вольер огорожен по соответствующему для этого вида макак стандарту: канавка с водой, электрические ограждения, высота барьера – все устроено таким образом, что макаки не могут покинуть пространство. Но, как пишет автор поста, опыт зоопарков других стран показывает, что иногда в условиях стресса животное может проявлять несвойственное ему поведение.

Сотрудники зоопарка просят не волноваться за то, что проявлять необычное поведение могут и львы – для опасных животных нормы строительства вольера крайне строги. Они «быстро вернули сбежавшего джентльмена с миром, и теперь он содержится отдельно от соперников».

Они же обещают, что очень скоро, по завершении строительства нового зоопарка, звери переедут в красивый, хорошо оборудованный, интересный вольер для берберийских макак, занимающий около 1000 квадратных метров.

«Территория будет легко поделена, а борьба поколений останется в прошлом», – пишет автор поста на фейсбук–странице Тбилисского зоопарка.