- Как вы относитесь к тому, что в одном из городов Абхазии может появиться аллея Дмитрия Медведева?

Руслан Исаев: Отношусь положительно. Это был позитивный момент для страны, народ ликовал, это было такое грандиозное событие (признание независимости Абхазии). Но, в то же время, нельзя забывать о том, что свободу и независимость народ Абхазии добыл кровью многих своих сыновей и дочерей во главе с великим Владиславом Ардзинба. Поэтому я думаю, что было бы справедливо и по-человечески, если граждане нашей страны увидели бы в центре нашей столицы памятник своему лидеру, который отдал всю свою жизнь за свободу и независимость Апсны. А потом, конечно, можно и аллеи, и памятники создавать видным российским деятелям, которые внесли большой вклад в становление нашего государства. Мы прекрасно помним и знаем, что предшествовало признанию независимости Республики Абхазия. Это, прежде всего, война в Южной Осетии. Но и в этом ряду, конечно, Дмитрий Медведев, и, несомненно, Владимир Путин. Они заслуживают того, чтобы здесь и аллеи были, и памятники их были установлены.

Думаю, что мало у нас в стране найдутся люди, которые будут против этого.

Денис Харчлаа: Положительно отношусь к этому. Просто собрались бы люди, которые непосредственно имеют к этому отношение, правильно донесли бы до общественности, что планируется реализовать такое. Думаю, что мало у нас в стране найдутся люди, которые будут против этого. Но если это правильно преподнести, я говорю свое мнение, я не против, если у нас в честь таких людей будут названы аллеи.

Артур Чолакян: Отношусь неоднозначно. С одной стороны, после победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. то, что сделал Дмитрий Медведев, это может быть второе важное событие в жизни Абхазии, нашего периода современной истории. Сама практика названия в честь иностранных лидеров улиц, площадей, аллей, как в данном случае, – это обычная мировая практика. Даже если брать для нас неоднозначный пример, в Грузии даже есть улица им. Джорджа Буша, он не так много сделал для Грузии, как Медведев для Абхазии. С другой стороны, если бы это произошло после того, как Дмитрий Медведев перестал быть президентом Российской Федерации лет 10-12 назад, это бы в обществе восприняли нормально и положительно. А сейчас, в связи с нашей внутриполитической ситуации и внешней обстановкой, которая сейчас происходит в мире, это выглядит, как минимум странно и неоднозначно.

Нана Хагуш: Положительно отношусь, и считаю, что это правильно, потому что нас признали, когда Дмитрий Медведев был президентом Российской Федерации. Я думаю, что это нормально.

Вячеслав Мещеряков: История должна пройти определенный период времени, чтобы поколение это прожило, прошло, и следующее поколение пришло, уже оценило ситуацию, так сказать, с высоты, спустя годы, и тогда уже, исходя из этого, принимать решение.

Адгур Гулия: Это хорошая идея, мы помним, как Дмитрий Анатольевич Медведев объявлял о признании нашего государства и внес значительный вклад в развитии нашей страны. Однако хотелось бы, ради справедливости, ярко отметить роль Владимира Путина в развитии нашего государства в статусе суверенной страны с начала 2000 годов. Считаю правильным назвать именем Владимира Путина одну из центральных улиц столицы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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