Центральный выставочный зал Союза художников Абхазии открыл сегодня персональную юбилейную выставку художника, скульптора и декана факультета искусств Абхазского государственного университета Нугзара Логуа. В истории абхазского искусства, говорит директор сухумского ЦВЗ, куратор и искусствовед Эльвира Арсалия, было много ярких имен и талантливых художников, но многие из них ушли из жизни, так и не сделав персональную выставку. Поэтому в этом году запланирован ряд юбилейных персональных выставок. Нынешняя посвящена абхазскому художнику, скульптору и декану факультета искусств Абхазского государственного университета, члену Союза художников Абхазии Нугзару Логуа. Эльвира Арсалия охарактеризовала выставку и отметила, что в этом году произошло важное событие для искусства Абхазии – отделение изобразительного искусства АГУ было преобразовано в факультет искусств, что нашло отражение в экспозиции:

«Вы видите, что здесь и скульптура есть, и в живописи есть очень интересные темы. Первый раз я увидела его работы на тему эпоса. Сама живопись очень условная и метафоричная, доведена до каких-то символов, как и сам эпос, который тоже является метафорой. Мне кажется, это очень интересная серия. И темы, которые на протяжении творческого пути всегда есть – это тема истории, здесь есть работы из серии «Махаджирство» и работы, посвященные Отечественной войне народа Абхазии. Для него, как для живописца, целое направление его деятельности – скульптура, она здесь тоже очень хорошо представлена. И еще один, на мой взгляд, интересный компонент этой выставки: в малом зале одна стена, на которой выставлены работы студентов, которые учились на отделении изобразительного искусства, где был руководителем Нугзар Логуа, это открывает еще одну его грань».

Нугзар Логуа сам был куратором своей выставки, а Эльвира Арсалия помогала ему реализовывать идеи: «В общем, это большая хорошая выставка художника, который в самом расцвете своего творчества. И зрителю будет интересно не эпизодически видеть работы на разных выставках, а вот так целый срез его творчества. – Вы куратор этой выставки? – Здесь, скорее всего, художник сам солирует, и он сам выбирает работы, которые ему важно донести до зрителя. А мы в этом случае, скорее всего, соорганизаторы».

Нугзар Логуа пояснил, в чем видит свою задачу:

«В основном здесь представлены работы за последние два-три года, они выстроены концептуально, в таком конструктивном, в определенном смысле супрематическом стиле. Я в последние годы работал над пространством в картинной плоскости, модернизируя формы, создавая синтез различных направлений, хотелось бы в такой концепции выстроить свою работу. Еще что интересно: здесь представлены работы моих студентов, один блок, эта стена, которую вы видите, их тринадцать человек. Мы впервые в условиях Абхазии, в Абхазском государственном университете открыли факультет искусств, в этом году будет первый выпуск, они уже на дипломной практике». На вопрос, как в его творчестве соотносятся скульптура и живопись, Нугзар Логуа ответил: «Если вы заметили, в моих работах форма постоянно присутствует, я постоянно «кручу» форму, занимаюсь формами. То, что я делаю в живописи, иногда подразумевает скульптуру тоже. Скульптура мне ближе, конечно, поэтому, я думаю, они взаимодополняют друг друга. – Как вы видите свою перспективу? – Сложно сказать, я разножанровый человек, сейчас ставлю себе другие задачи – это цветные скульптуры, парковые скульптуры, а потом – керамика, гобелен и так далее, эти прикладные вещи, наверное, тоже пойдут дальше».

Публика может знакомиться с творчеством художника до 30 ноября.