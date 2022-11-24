Тук-тук – это я, «ТикТок»

У всего есть начало и конец – это реальность, и от нее некуда деться. В данный момент, озвучивая эту великую мысль, я имею в виду не живые организмы, а разные направление искусства.

Например, я считаю, что настоящая классическая музыка завершилась в начале XX века. Когда практически все темы, гармонии и модуляции были использованы, то музыканты-сочинители начали эксперименты с формой, с тональностями, с размерами и пр., и пр. Современная классическая музыка стала настолько диссонансной, что более одного раза ее прослушать, и то ради интереса, по-моему, невозможно. Дело понятное - композиторы хотели придумать что-то новое, потому что все хорошее было уже написано. К примеру, послушайте сочинения отца-основателя атональной и додекафонической музыки Арнольда Шенберга и постарайтесь получить от прослушивания наслаждение. Если вам это удастся, то слава вам и величие. У меня это не получилось, и думаю, что это у меня не получится никогда. Видимо, пример Шенберга стал другим композиторам наукой, и они тоже пошли по новому пути – пути, который из музыки сделал что-то немузыкальное. Это уже не тот вид искусства, когда сидишь, прикрыв глаза, и наслаждаешься благозвучием. Это нечто другое и, по-моему, не должно называться волшебным словом «Музыка».

Я понимаю, что композиторам, работающим в классическом жанре, ох как нелегко – ведь как-то надо зарабатывать себе на жизнь, а то, что они сочиняют, вряд ли им принесет много денег. Может быть, даже совсем ничего не принесет. Единственной финансовой и, как мне кажется, душевной отдушиной для них оставалась и остается киномузыка, где можно развернуться. К примеру, знаменитый Альфред Шнитке, чьи классические произведения я не очень жалую, в киномузыке весьма интересен и приятен на слух.

Но сейчас не про закат классической музыки веду я речь. Вернее, основная мысль моя будет не про это.

Я с большим вниманием слежу за тем, чем интересуется наше молодое поколение, – какой литературой, музыкой, кинематографом, театром. Интересно мне, что их интересует, а что не трогает. Живопись мне также интересна, какова она в их восприятии, однако в этом направлении искусства я совершеннейший профан. А вот в остальном более или менее разбираюсь. Очень редко вкусы молодого поколения совпадают с моими. И когда это случается, я радуюсь, как дитя малое.

Информационный поток, который сегодня имеется в наличии, не сравнить с тем, что было в наше время. Поэтому между теперешним молодым поколением и нами, старшими и умудренными разными невзгодами людьми, пропасть намного глубже и, может быть, непреодолимее, чем была между мной и моей бабушкой, царство ей небесное. Несмотря на большую разницу в возрасте, мы с бабулей были все-таки людьми одного вкуса. Нам нравились одни и те же книги, фильмы, газеты, журналы, спектакли. Время тогда было такое, что десятилетиями ничего не менялось, а следовательно, не менялись и наши предпочтения.

Теперь все по-иному. Поток информации несоразмерен с тем, что было в 30-80-х годах прошлого века, пока со звоном не рухнул железный занавес. Конечно, в 80-х годах было больше информации, чем в 30-х, но разница все-таки не так ощущалась. И, самое главное, не было интернета и не было соцсетей, которые сегодня по многим направлениям формируют вкус. Социальные сети на сегодняшний день заменили все – и книги, и спектакли, и прессу, и, наверное, кинематограф тоже. Не думайте, что я брюзжу, нет! Я просто констатирую факт. А если и брюзжу, то чуточку. Как и полагается человеку моего возраста.

Молодое поколение довольно редко посещает кинотеатры, не смотрит телевизор, не читает газет… вы за последнее время видели, чтобы молодой человек держал в руках газету?

Я не видел.

Что греха таить, я сам бумажную газету в руках не держал с тех пор, как обнаружил, что информацию можно выуживать из сети. Я не знаю человека вокруг меня, который покупает газеты. Ну, журналы иногда покупают, хотя тоже не факт, но газеты, нет. А в свое время, особенно в годы перестройки, я вставал спозаранку и бежал к киоску «Союзпечати», чтобы загрузиться прессой. Я даже стоял в очереди и покупал по семь-восемь наименований. Иные нынче времена, но это нормально.

Бог с ними, с газетами, не в них суть.

Наша жизнь постепенно переместилась в соцсеть, о чем я не раз уже имел честь доложить обществу, и общество молча со мной соглашается. Появилась категория людей, которые в сети живут, в фигуральном смысле этого слова. Они публично комментируют все свои действия, желания, задают вопросы, спорят, делятся семейными и несемейными фотками, спрашивают советы. Вначале меня много чего раздражало, а сейчас я привык, хотя сам до такого еще не дошел. Многое до сих пор мне непонятно, почему это делается так или иначе.

Пользователи соцсетей, видимо, испытывают жуткое одиночество, если у них возникает постоянное желание быть на виду у всех и делиться своими радостями, а иногда и горестями. Я, уже лет 12 состоя в братстве Кольца… пардон, в братстве «Фейсбука», до сих пор не постиг всех его тонкостей. Всех тонкостей желания общаться со всеми одновременно.

Одно из больших неприятий во мне вызывают публичные поздравления самых близких людей. Не через мессенджер, нет. Если пользоваться мессенджером, это дело понятное, когда человека поздравляешь с тем или иным событием. Особенно если этот человек находится от тебя за тридевять земель. Даже если не за тридевять земель, то все равно это нормально – взять и написать в «личку» красивые слова, поздравить с юбилеем, с браком, с разводом, с повышением, с новой работой. И послать фотку великолепного торта или букет дорогущих цветов.

Но когда в открытую поздравляешь собственных детей, или дорогую тетеньку, или любимую женушку, пишешь на своей стенке пожелания, которые доступны взгляду двум миллиардам пользователям ФБ, то это уже перегиб. Есть в этом некоторая доля показухи, как мне кажется. Тем более если любимая женушка в это время находится рядом на кухне и, пока ты изгаляешься и всему миру показываешь, как ты ее любишь, раскатывает тесто для хинкали, закалывает кабанчика или драит раковину.

Но и с этим я тоже смирился. Что моя жизнь? Постоянное смирение с чем-нибудь. На том и стоим. Но всему есть предел. И это предел называется «ТикТок», который у сегодняшней молодежи очень популярен.

Так вот, я, конечно, не предсказатель, но мелькнула у меня мыслишка, что большому кинематографу скоро тоже настанет конец из-за «ТикТока». Давайте этак лет через пять, а еще лучше, десять, встретимся на этом же самом месте и поглядим, прав я был в далеком 2022 году или нет, насчет тотальной гибели большого кинематографа.

Думается мне, что как соцсетевые публикации, фотографии, музыкальные клипы многим заменили литературу, живопись, концерты, то и «ТикТок» заменит потребность в зрелищности. Пока что он делает свои первые робкие, а иногда и далеко не робкие шаги. В основном все это дешевая любительщина, граничащая с маразмом, но среди них мне попадались парочка шикарных номеров. С развитием инновационных технологий, наверное, придет пора, когда «ТикТок» можно будет дома, на коленке сотворить настолько зрелищным, что Джеймс Камерон со своими синими «Аватарами» будут нервно плакать в коридорчике. Думаете, я сейчас утрирую или выпендриваюсь? Ни боже мой!

Я сравнительно недавно приобщился к высокому искусству «ТикТока». Сперва мне было смешно, – не из-за того, что сюжеты были смешные, а сам факт, что кто-то что-то снимает и кладет на суд общественности свои, как ему кажется, смешные сюжеты, вот это мне было смешно. Поражала беспомощность и некая толика наглости, что люди такого о себе большого мнения, что не стесняются изначальную свою дурость выкладывать и требовать к себе внимания. Особенно впечатляет истерический смех за кадром, который в почти императивном порядке призывает нас тоже смеяться всей игровой беспомощности, которая нам демонстрируется.

«ТикТок» сегодня может делать даже 6-летний ребенок – примером этого служит внук моих друзей, который на своем полуигрушечном айподе изготовляет домашнее видео в формате «ТикТока», и потом мы, друзья и близкие люди, должны все это смотреть и высказывать свое восторженное восхищение. Первые пять-десять роликов мы оценили и восхитились, но когда количество роликов перевалило за сотню, то тут, не знаю, как другие, а я взвыл! В итоге мои друзья обиделись на мой вой и перестали со мной общаться. Сейчас думаю, как бы раскурить с ними трубку мира и, что поделаешь, продолжить смотреть эти «ТикТоки», которые их внук выдает на-гора в огромном количестве. Многовековая дружба мне ценнее.

Формат данного эссе не предусматривает детальный анализ явления под названием «ТикТок», так как тема эта сравнительно новая и довольно объемная. Может быть, в будущем я буду фрагментарно касаться ее и высказывать свое удивление. А вообще, это хорошо, что во мне еще осталась способность удивляться. Видимо, есть пока порох в пороховнице.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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