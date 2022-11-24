Газета «Независимая республика» публикует интервью с депутатом шестого созыва парламента РА, председателем РОО «Наш дом Абхазия» Раулем Лолуа.

«С учетом геополитической обстановки, которая очень быстро меняется, нам надо готовиться к различным сценариям. Что будет дальше, сложно прогнозировать, но я думаю – наши проблемы только начинаются. Зеленский уже не раз предлагал военную помощь Грузии, если она решится открыть второй фронт. Может ли, например, Евросоюз гарантировать нам безопасность, если грузины воспользуются этим предложением? Абхазия находится рядом с театром военных действий. Поэтому нам надо открыто проговаривать с союзником сценарии и угрозы, которые могут возникнуть на наших границах. У нас есть хороший опыт, где спецслужбами Абхазии и России безупречно была обеспечена безопасность проведения Сочинской олимпиады. В 2001 году нашим вооруженным силам удалось обнаружить в горах и вступить в бой с отрядом Гелаева, который планировал прорваться в Россию. Подобных операций, где российские и абхазские военные совместно решали задачи, было достаточно. Мы всегда надежно прикрывали российские границы. Вызовы, с которыми мы можем столкнуться в будущем, напрямую зависят от успеха военной операции на Украине. Нельзя исключать и сценарий, при котором могут развязать войну в Абхазии и Южной Осетии для того, чтобы выйти на южные рубежи России. Поэтому нам надо быть очень бдительными», – сказал Рауль Лолуа.

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Блогер Асида Кортуа на своей странице в Facebook написала, что ее удивляют комментарии некоторых пользователей соцсетей по итогам съезда нового гражданского объединения «Собрание общественно-политических сил».

«Вот вы, вечно недовольные любым проявлением протеста против власти, вот чего вы хотите от жизни? Праздности, сытости, власти? Любой ценой? Вопреки всему? Почему я не смогла найти ни одного критического комментария вашего о принимаемом бюджете в 700 000 000 рублей для чиновничьего аппарата? Вы не можете не понимать, в стране, где на еду и на лечение социально необеспеченным слоям общества скидываются по рублю, в стране, где абхазские семьи ютятся в съемных квартирах с маленькими детьми, в стране, где дефицит государственных рабочих мест, в стране, где докладывают о миллионных вливаниях инвесторов, но народ на грани ниже прожиточного минимума, чиновники не имеют право на жизнь, отличную от тех, кто их обеспечил этой работой! Почему вас не возмущает растаскивание нашей земли по частям? Почему вас не возмущает абсолютная неграмотность и некомпетентность некоторых глав городов? Почему вас не возмущает беспредел в структурах, которые призваны обеспечить нам всем закон и порядок?» – интересуется Асида Кортуа.

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Агентство «Апсныпресс» сообщает, что Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями работает в Сухуме семь с половиной лет. Главврач реабилитационного центра Лиана Эмухвари в интервью агентству сообщила, что с детьми из Сухума в Центре занимаются по типу дневного стационара. Те же, кто живет далеко, остаются на стационарном лечении. В специально оборудованных спальнях дети могут оставаться как одни под присмотром медиков, так и с мамами.

«Когда наш Центр открылся, он был единственным, где стало возможным осуществлять комплексную терапию детей с ограниченными возможностями. Да, конечно, в поликлиниках и физдиспансере проводили занятия по лечебной физкультуре, логопеды занимались с детьми, но такого целостного многофункционального центра не было», – сказала Лиана Эмухвари.

Издание уточняет, что за весь период деятельности в Центре прошли реабилитацию более 500 человек. Некоторые дети проходят курсы реабилитации по несколько лет. В этом году проходили реабилитацию до 240 детей с различными проблемами здоровья.

«Мы принимаем детей в возрасте от 2,5 лет до 18. В зависимости от диагноза, чем раньше к нам обращаются за помощью, тем больший эффект можно получить. К нам поступают дети с разными проблемами опорно-двигательного аппарата, ДЦП, задержкой речевого развития. Есть ребята, у которых проблемы с психоречевым развитием, с синдромом Дауна, аутизмом, тугоухостью», – сообщила главврач. В центре любая помощь оказывается совершенно бесплатно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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