В Южной Осетии обсуждают назначения Алана Джиоева на пост первого вице-премьера правительства и Казбека Царикаева госсоветником президента в сфере финансовой политики. Пресс-секретарь президента Наталья Босикова сообщила, что назначения «направлены на улучшение финансовой деятельности государства». Но местные наблюдатели не разделяют ее оптимизма.

По информации пресc-секретаря президента Босиковой, «Джиоев Алан Владимирович – вице-премьер правительства – будет курировать непосредственно Министерство финансов республики, Царикаев Казбек Дзанхотович назначен госсоветником президента в сфере финансовой политики».

У местного экспертного сообщества к товарищу Царикаеву вопросов нет. Начинал агрономом, в 1997 году перешел на работу в финансовый отдел администрации Предгорного района Северной Осетии, за двадцать лет дослужился до заместителя главы и начальника финансового управления администрации Предгорного муниципального района. В 2017-2018 гг. – министр финансов РСО-Алания. Перед нами послужной список чиновника, ведающего финансовой частью.

Должность госсоветника или помощника президента также вопросов не вызывает, – она предполагает личный выбор человека, в советах которого президент ощущает необходимость.

С назначением первого вице-премьера ситуация другая. Все-таки это ответственное кадровое решение должно быть понятно избирателю. В информации о назначении приводится послужной список Джиоева.

В 1996 году окончил Экономическую академию им. Г.В. Плеханова по специальности «экономика производственных предприятий». С 2000-го по 2003-й учился в аспирантуре. Диссертация на тему: «Совершенствование форм и методов коммерческой деятельности на промышленном предприятии». Из биографии непонятно, защитился или нет.

В остальном биография самая обычная: числился коммерческим и генеральным директором в невеликих коммерческих структурах. В частности, приводится некое ООО «Дизайн Оптим». По информации сайта audit-it.ru, уставной капитал общества в десять тысяч рублей – это минимальный уставный капитал для организаций, созданных в форме ООО. Фирма просуществовала пять лет. В Едином государственном реестре юридических лиц о видах деятельности информация отсутствует. Как-то так.

Последние девять лет занимал разные должности в Московском городском фонде обязательного медицинского страхования. Значит, с бизнесом не сложилось? То есть обычный человек, дай ему бог здоровья. Креативным это назначение не назовешь. Непонятно, почему назначили первым вице-премьером, да еще курирующим финансовую политику? В чем фишка?

С остальными кадровыми решениями президента Гаглоева все более или менее ясно. Вне зависимости от того, как они были восприняты избирателями, со знаком плюс или минус, все персонажи известны, как и стоящие за ними группы влияния. Но вот как попал в поле зрения президента первый вице-премьер, для местных наблюдателей загадка. Я не нашел ни одного внятного объяснения. Поэтому эксперты комментировать назначение не хотят, но в приватных беседах озвучивают даже не версию – предположение.

Накануне назначений Царикаева и Джиоева республику посетил московский бизнесмен Леонид Гаглоев, он также выпускник Плехановской академии – «Плешки», человек известный в осетинской диаспоре и, по уверениям экспертов, лично знаком с президентом Гаглоевым.

Поэтому назначения сразу связали с его приездом (больше не с чем). Впрочем, при всем положительном отношении к московскому бизнесмену версия не прибавляет оптимизма наблюдателям, потому что из нее выходит, что назначили очередных «связных» между президентом и еще одной югоосетинской группой влияния. Так выходит.

Связной в должности госсоветника или помощника – святое дело, но в ранге первого вице-премьера – это не то, чего ждали избиратели на фоне экономической безнадеги. Если, конечно, под термином «экономика» предполагаем не освоение российских траншей, а сферу отношений, остро нуждающуюся в реформах.

Судя по тексту новости, пресс-секретарь президента Наталья Босикова этот общественный запрос замечает.

«…назначения первого заместителя председателя правительства и государственного советника направлены на улучшение финансовой деятельности государства», – говорится в официальном сообщении.

Может быть, на самом деле все именно так! Но тогда, наверное, принимающим решение надо было дать себе больше труда и подробно объясниться с избирателями.

Еще одна странность, на которую указывают наблюдатели. Она заключается в том, что первым заместителем предсовмина назначают экономиста, при этом у них уже есть вице-премьер, курирующий экономический блок, – министр экономики Сослан Джуссоев (по умолчанию будем рассматривать финансы как подмножество экономки, не пускаясь в теоретические лукавства – уж слишком маленькая территория).

Леонид Тибилов за время своего президентства выстроил внятную систему управления республикой. Ее не решился ломать даже Анатолий Бибилов при всей своей бесцеремонности. Система предполагала, что руководители исполнительной власти распределяли между собой контроль над разными сферами жизнедеятельности республики.

Первый вице-премьер и два вице-премьера делили кураторство по направлениям примерно так. Один курировал экономический блок, в том числе промышленность и торговлю, второй – культуру, образование, спорт работа с молодежью и третий Царикаев социальную политику, здравоохранение.

Схема не была статичной. Например, в бытность Леонида Харитоновича был период, когда вице-премьер Дмитрий Козаев курировал только таможенные вопросы, хотя обычно таможня вместе с силовым блоком находилась в ведении президента. Институт вице-премьерства поломал Анатолий Бибилов. В его правительстве был только один заместитель председателя, он же председатель правительства Геннадий Бекоев.

Причина была в том, что курировавшие республику Владислав Сурков и его команда пытались протолкнуть на посты вице-премьеров своих протеже: Алана Техова, Доментия Кулумбегова, Сослана Джуссоева, и таким образом ограничить амбиции Анатолия Бибилова, сделать восьмиэтажку более управляемой.

Бибилов был против, но и ссориться окончательно с кураторами на стал, поэтом нашел такой выход – без вице-премьеров. Штатное расписание не изменили, должности вице-премьеров не упразднили, они просто оставались незанятыми.

В качестве примирительного жеста Бибилов даже назначил Сослана Джуссоева своим советником. Как только у «сурковцев» забрали кураторство над республикой, он сразу уволил Сослана Джуссоева.

Алан Гаглоев вернул вице-премьеров в строй, но при этом местные наблюдатели не понимают, как он намерен распределить между ними функционал. Если сразу двое будут курировать финасово-экономический блок, то кто тогда займется остальным?

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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