Меркель о конфликтах в Грузии и Молдове: «Я не продвинулась ни на миллиметр»

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью Der Spiegel, что российские вторжение в Украину не стало для нее неожиданностью. По словам Меркель, накануне ухода из политики она пыталась наладить контакт с президентом РФ Владимиром Путины. Отрывки из интервью публикует издание «Медуза».

«Я бы хотела, чтобы после моего ухода было более мирное время. Но это не было неожиданностью. Минские соглашения были разорваны. Летом 2021 года, после встречи президентов Байдена и Путина, я хотела установить независимый европейский формат дискуссии с Путиным, снова с Эммануэлем Макроном в Совете ЕС. Но кто-то стал возражать, а у меня уже не было сил настаивать на своем, поскольку все знали, что осенью я уйду», — рассказала бывший канцлер.

По словам Меркель, во время ее последнего визита в Москву отношение к ней было такое же.

«В смысле силовой политики ты кончилась. Для Путина лишь сила имеет значение», — пояснила она.

Бывшая канцлер утверждает, что пыталась передать свою инициативу, направленную на предотвращение войны, другим немецким политикам, однако те, с кем она говорила, не решились брать на себя такую ответственность. При этом Меркель отметила, что не жалеет о своем уходе из политики.

«Кто-то новый должен был заняться этим. В конце концов, в контексте внешней политики я не продвинулась ни на миллиметр. Даже несмотря на то, что мы столько раз пытались. И не только в контексте Украины, но и Приднестровья и Молдовы, Грузии и Абхазии, Сирии и Ливии. Пришло время для нового подхода», — заключила она.