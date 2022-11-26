Самхарадзе: РФ продолжает дискриминацию этнических грузин на оккупированных территориях

Глава делегации Грузии в ПА ОБСЕ, председатель Комитета Ассамблеи по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Николоз Самхарадзе принял участие в работе осенней сессии ПА ОБСЕ, которая проходила в Варшаве, сообщает Общественный вещатель Грузии.

Выступая с трибуны Парламентской ассамблее ОБСЕ, Николоз Самхарадзе осудил бомбардировки Россией объектов гражданской инфраструктуры Украины, в том числе энергетических объектов.

«Бомбардировки объектов гражданской инфраструктуры и энергетики направлена на создание гуманитарной катастрофы в Украине. Эта попытка России очень похожа на сценарий, реализованный ею на оккупированных территориях Грузии, где она создала гуманитарную катастрофу в виде недопущения возвращения в свои дома до 250 тысяч этнических грузин. Грузинским детям не дают права на обучение на грузинском языке, кроме того в оккупированных районах идет постоянный процесс по уничтожению грузинского наследия.

Сегодня Российская Федерация установила в оккупированных регионах режим апартеида, где продолжается дискриминация грузин по этническому признаку. Этот факт подтвердил Европейский суд по правам человека, где Грузия выиграла судебный процесс против Российской Федерации. Грузия также выиграла тяжбу в Международном уголовном суде Грузии, согласно которому граждане России были признаны виновными в совершении военных преступлений», - отметил в ходе своего выступления Николоз Самхарадзе.

Председатель комитета по внешним связям парламента Грузии рассказал о помощи, оказываемой Грузией Украине, в том числе, чтобы Украина могла выигрывать споры против РФ в международных уголовных судах. По его словам, Грузия была страной, посредством которой Украина подала иск против России в Гааге.

«Грузия помогла Украине, которая не является членом Международного уголовного суда, подать иск против России, и Грузия и в дальнейшем будет оказывать аналогичную помощь нашему другу Украине», - сказал Николоз Самхарадзе.