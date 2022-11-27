Нона Гаприндашвили в восьмой раз завоевала звание чемпионки мира среди ветеранов

Президент Тайваня Цай Инвэнь объявила вечером в субботу, что уходит с поста главы правящей Демократической прогрессивной партии. Партия потерпела почти повсеместное поражение на местных выборах. Премьер-министр Тайваня Су Чжень-Чан, который принадлежит к той же партии, попросил Цай продолжать исполнять обязанности президента по крайней мере до тех пор, пока не будет возможности сменить ее без нарушения стабильности в регионе.

Тайвань сейчас переживает сложные времена: Китай усилил свои претензии на его территорию. Несмотря на то, что официально Пекин выступает за мирное решение «тайваньской проблемы», он стягивает войска к пограничному пространству Тайваня, и, по словам экспертов, нельзя исключать возможность полномасштабного военного вторжения китайской армии на остров. В сентябре 2021 года председатель КНР Си Цзиньпин пообещал осуществить «скорое и неизбежное воссоединение» с Тайванем, правда, не упомянув о вероятности применения силы.

На выборах, завершившихся 26 ноября, победу в большинстве округов одержала партия КМТ. Ее председатель Эрик Чу назвал победу партии в региональном масштабе хорошим стартом для президентских выборов в 2024 году, когда КМТ сможет выдвинуть своего кандидата в президенты.

Партия КМТ ранее открыто обвиняла Демократическую прогрессивную партию в лояльности материковому Китаю и недостаточной готовности защищать независимость Тайваня.

Цай Инвэнь сейчас отрабатывает свой второй президентский срок, который истечет в 2024 году, и не может больше переизбираться.