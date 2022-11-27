Патриархия Грузии возложила на СМИ вину за произошедшее в монастыре Цхрамуха

Народный защитник Грузии Нино Ломджария осудила заявление главы службы по связям с общественностью Патриархии ГПЦ Андрия Джагмаидзе. Омбудсмен назвала «крайне опасным» комментарий протоиерея в связи с ограблением и изнасилованием, произошедшими в женском монастыре Цхрамуха в Хашурском муниципалитете.

По информации агентства SOVA, Джагмаидзе возложил ответственность за инцидент, в том числе, на журналистов. В соцсети Facebook он написал, что случившееся – результат «скрытой и организованной антицерковной кампании», которую, по словам священнослужителя, проводят критически настроенные СМИ, «теологи» и «эксперты». Протоиерей назвал и конкретные телеканалы – оппозиционные Mtavari Arkhi, TV Pirveli и Formula.

«На наших глазах готовится картина того, что происходило в самые тяжелые периоды гонений на Церковь. Гонения при Диоклетиане мотивировались тем, что христиане были главным препятствием на пути экономических и политических побед Римской империи», - написал Андрия Джагмаидзе.

Нино Ломджария, однако, назвала эти слова спекуляциями и попыткой создать образ врага из невинных людей. Она предупредила, что такие заявления могут спровоцировать новые случаи насилия.

«Вскоре после трагедии в Терджоле в монастыре Цхрамуха произошло тяжелейшее, жесточайшее преступление, вся страна потрясена. Но перекладывать ответственность за это преступление на представителей конкретных СМИ крайне опасно и неправильно. Завтра какой-нибудь гражданин, возможно, подстрекаемый этим заявлением, может физически расправиться с журналистом, совершить насилие, что мы уже не раз видели», - заявила Народный защитник.

Напомним, по факту ограбления и изнасилования в монастыре были задержаны двое мужчин 39 и 27 лет, ранее судимые. 70-летняя монахиня госпитализирована в одну из клиник Тбилиси. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Уголовное дело возбуждено по статьям 179, часть 2 (Разбой, совершенный группой лиц) и 137, часть 3 (Изнасилование, совершенное группой лиц). Обвиняемым грозит до 13 лет лишения свободы.