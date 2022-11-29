В Грузии учредили первую квир и феминистскую политическую партию

В Грузии учреждена новая левоцентристская политическая партия – «Зеленые». Её лидеры говорят, что это – первая открыто феминистская и квир партия в стране.

Квир (англ. queer) — собирательный термин, используемый для обозначения человека, чья сексуальность и/или гендерная идентичность отличаются от общественного большинства.

Как пишет грузинская служба Радио Свобода, презентация партии прошла 27 ноября в тбилисском клубе «Мткварзе».

Одна из основательниц партии – 27-летняя Тамар Джакели, получившая образование в США и Швеции и вернувшаяся в Грузию несколько месяцев назад.

«Партии зеленых в Европе, от которых мы черпаем вдохновение, — очень прогрессивные партии, ориентированные на равенство: феминистские, открыто поддерживающие квир-людей. В Грузии партии зеленых, которая формально существует до сих пор, всегда не хватало этих прогрессивных взглядов. Она была лишь партией экологов. Мы считаем, что партия должна заниматься как экологическими и климатическими вопросами, так и вопросами равноправия: прав женщин, квир-людей, лиц с ограниченными возможностями, защитой религиозных и этнических меньшинств, социальными вопросами», – рассказала она.

«Зеленые» планируют принять участие в парламентских выборах 2024 года и надеются, что смогут провести в законодательный орган хотя бы одного представителя.

Отметим, что в Грузии на данный момент около 250 зарегистрированных политических партий.