Главы МИД стран НАТО обсудят в Бухаресте поддержку Украины и Грузии

Министры иностранных дел стран НАТО собираются в Бухаресте на заседание Североатлантического совета. В министериале принимают участие и партнеры альянса – Украина, Грузия, Молдова, Босния и Герцеговина.

Заседание пройдет во Дворце парламента в Бухаресте. Именно там в апреле 2008 года страны НАТО заявили, что Украина и Грузия станут членами альянса, но не предоставили им План действий по членству в НАТО (многие считают это ошибкой).

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в Бухаресте главы МИД обсудят пути усиления помощи Украине, а также другим партнерам, находящимся под давлением России, таким как Босния и Герцеговина, Грузия и Молдова.

«В ответ на российскую агрессию НАТО увеличивает свое присутствие от Балтийского до Черного морей. Мы развернули здесь, в Румынии, новые боевые группы, в том числе возглавляемые Францией. Канадские истребители также помогают защитить ваше небо, а американские ракеты Patriot укрепят вашу оборону. Это четкий сигнал о том, что НАТО здесь. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить всех союзников», – заявил Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Румынский лидер, в свою очередь, также сказал, что необходимо усилить поддержку «наиболее уязвимых партнеров НАТО» в регионе.

«На встрече мы подчеркнули твердую и конкретную поддержку Румынией суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Мы также подчеркнули важность усиления поддержки со стороны Североатлантического альянса как Украины, так и наиболее уязвимых партнеров НАТО в регионе, таких как Молдова, Грузия и Босния и Герцеговина. Дополнительным вызовом является укрепление стратегической стабильности в Черноморском регионе, которая содержит ключевые аспекты, в том числе энергетическую безопасность и свободу морского сообщения», – отметил Йоханнис.

Как пишет «Голос Америки», на встрече в Будапеште, скорее всего, прозвучат новые обещания НАТО оказывать нелетальную помощь Украине в виде топлива, электрогенераторов, зимнего снаряжения и устройств для создания радиоэлектронных помех для беспилотников.

Отдельные союзники, вероятно, также объявят о новых поставках военной техники Украине, главным образом, систем ПВО, которые так нужны Киеву для защиты своего неба. НАТО как организация не предлагает такие поставки, чтобы избежать втягивания в более широкую войну с обладающей ядерным оружием Россией.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу при этом сообщил, что встретится с главами внешнеполитических ведомств Финляндии и Швеции в трехстороннем формате для обсуждения их членства в НАТО.

Грузию на министериале представляет глава МИД страны Илья Дарчиашвили.