Обзор грузинской прессы

«Сегодняшняя оппозиция неспособна удовлетворить требования избирателей», – заявил в интервью газете «Квирис палитра» политолог Гия Хухашвили. Многие последние исследования указывают на то, что граждане ждут от политиков решения социальных проблем, однако на данном этапе никто не берется предложить обществу позитивную повестку:

«Сегодняшнюю оппозицию эти вопросы вообще не волнуют. В основном через телеэкраны они пытаются доказать, что власть плохая. Люди отвечают, что уже поняли это, и просят объяснить, что изменится, если они придут к власти. Народ ждет прямой коммуникации, а для этого нужно выйти к людям. Просто ругать власть недостаточно для того, чтобы стать успешным политиком. Бидзине Иванишвили удалось скомпрометировать и дискредитировать оппозицию. Он говорит избирателям: «да, я, может быть, и плохой парень, но а они кто вообще?» Оппозиция же своими действиями подтверждает эти слова. Людям не нравится существующая власть, но они думают, что не могут заменить ее на эту».

На данном этапе оппозиция находится в режиме монолога, продолжает респондент издания, ни одна оппозиционная партия не выезжает систематически в регионы для диалога с гражданами, утверждает политолог:

«Люди желают, чтобы кто-то поговорил с ними лицом к лицу и заверил их в том, что им не лгут, они хотят диалога. Обещания, сделанные издалека, всегда заканчиваются разочарованием… В оппозиции обещали жаркую осень, но пошел дождь… У наших политиков нет сезона для общения с людьми», – заявил Хухашвили в интервью «Квирис палитра».

«Мне жаль, что сегодняшний эфир вызвал такой ажиотаж», – так журналистка телекомпании «Имеди» Марика Бакурадзе ответила на критику в ее адрес, разгоревшуюся после того, как она решила позвонить людям, написавшим негативные комментарии в соцсетях к одному из ее сюжетов, и спросить, почему они это сделали. Этот процесс был так же показан в эфире телекомпании. Один из невольных участников эксперимента, как его назвала сама Марика Бакурадзе, некий Георгий Болквадзе, выразил желание подать иск в суд против телекомпании.

«Передача «День Имеди» записала и обнародовала разговор, который я считал приватным, не было никакого предупреждения о том, что разговор записывается, ни о том, что его обнародуют. Я давно знал, что телеканал «Имеди» – это дно, но даже не верится, что такое. Иск будет подготовлен в ближайшее время, вы не представляете, что вас ждет», – цитирует Болквадзе информационное интернет-агентство ambebi.ge.

Между тем Служба защиты персональных данных начала изучение «факта получения персональных данных адресатов телефонных звонков». Следствие должно установить, законно ли журналистка получила персональные данные граждан.

Сама Марика Бакурадзе ответила на критику и обвинения постом в соцсети Facebook:

«Главной темой передачи был язык ненависти. Социальное пространство, поглощенное оскорбительными словами, гневом и агрессией… Эту тему мы обсуждали в студии с гостем, психологом. Чтобы проиллюстрировать эту тему, я подготовила сюжет, позвонила авторам комментариев, написанных в социальной сети, и задала несколько вопросов – насколько уместно, по их мнению, использовать такую лексику в Facebook и в реальности. Мне жаль, что эта линия была неправильно воспринята».

Журналистка утверждает, что не нарушала этические нормы: анонимность респондентов была полностью защищена, а поиск личных контактов с помощью личных и общих знакомых – это часть журналистской деятельности.

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В медучреждениях наблюдается дефицит коек из-за распространения Гонконгского вируса в стране, передает телекомпания «Пирвели». По сравнению с другими респираторными инфекциями, эта болезнь протекает более тяжело и длится дольше, выражается в мышечных болях, высокой температуре и насморке. Особенно подвержены заболеванию дети до двух лет, сказал журналистам врач клиники «Geo Hospital» (имя респондента в сюжете не было названо):

«Отделение педиатрии переполнено, обращаемость очень высокая, но ситуация управляемая. Планируется открытие еще одного отделения, чтобы была возможность принимать больше пациентов».

Нет никаких причин для паники, заявил в интервью телевидению «Палитраньюс» глава Тбилисской инфекционной больницы профессор Тенгиз Церцвадзе:

«По сравнению с прошлым сезоном клиники переполнены, но ничего особенного в этом нет. Все нуждающиеся пациенты получают соответствующую помощь… Дело в том, что за последние три года мероприятия, проводимые против ковида, настолько сократили распространение сезонных вирусов, что сейчас нам кажется, будто какая-то особая ситуация. На самом деле распространение сезонных гриппов протекает на среднем уровне за последнее десятилетие. Распространены два подвида гриппа: это H3N2 – гонконгский грипп, и H1N1, который известен после пандемии 2009 года как свиной грипп. Они стали сезонными вирусами и сегодня составляют 20% от всех вирусных инфекций – это немного».

Что касается коронавируса, сегодня он циркулирует в Грузии в виде рядового респираторного вируса, продолжает Церцвадзе, однако пандемия еще не закончилась, ежедневно в стране фиксируется от 100 до 500 случаев заболевания, есть и летальные случаи, «их мало, но они есть», говорит профессор. Для защиты от них в Грузию с января начнут завозить бивалентные вакцины Pfizer и Moderna, которые обеспечивают защиту как от старых штаммов, так и штамма «омикрон».

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