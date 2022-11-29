В Стамбуле, в галерее Depo, открылась выставка абхазской культурной площадки SKLAD. Она получила название от видеоинсталляции британской художницы Сэм Жюри «This you must remember» («Вы должны это помнить») о воспоминаниях жителей Сухума о первом дне войны. Об этой выставке и о том, чем она может быть интересна жителям Стамбула, рассказала куратор SKLADа Асида Бутба. – Асида, расскажите, пожалуйста, о стамбульской галерее Depo?

– Да, выставка у нас прошла в галерее Depo в Стамбуле. Это очень хорошая независимая галерея, которая в основном занимается исследовательскими, документальными, социальными, политическими проектами, это их фокус, и, насколько я знаю, она существует довольно давно, больше десяти лет. Ее фаундером (основателем) является Осман Кавала, который сейчас сидит в тюрьме по обвинениям Эрдогана, дело похожее на политически мотивированное преследование, которые также популярны в России. Эта галерея находится в центре Стамбула, у нее три этажа и очень активные выставочные программы, но без избытка, скажем так, то есть у них обычно нет денег на продакшн, и совершенно замечательные сотрудники, с которыми мы работали. – В чем заключалась идея выставки? Как удалось открыть ее в Стамбуле?

Я фактически в холодную писала в галереи, для которых это, судя по их программе, было бы проходящей какой-то штукой, и Depo достаточно быстро приняли нашу заявку на сотрудничество

– Идея выставки, наверное, возникла с подачи Сэм Жюри, британской художницы, с которой мы познакомились в 2017-м году. Она приезжала в резиденцию SKLADа два раза, и SKLAD является сопродюсером фильма, который она сняла про память о первым дне войны. Резиденция, в которую мы ее приглашали, была посвящена уничтоженным в 1992 году архивам, и основой этой резиденции было дать возможность художникам подумать, что может быть альтернативной формой архива. Она начала разрабатывать тему архива, как телесной памяти людей, которые перенесли травму. Таким образом, появился этот проект. И, когда она закончила работать над фильмом, у нее это заняло больше двух лет, мы стали задумываться о том, где его показать, какой может быть для него оптимальная выставочная форма. И так с подачи Сэм у меня была такая совершенно новая кураторская практика. Я фактически в холодную писала в галереи, для которых это, судя по их программе, было бы проходящей какой-то штукой, и Depo достаточно быстро приняли нашу заявку на сотрудничество. А, кстати, первыми мне ответили KCB, это муниципальная галерея Белграда. И там у нас будет выставка та же самая буквально через две недели. – Асида, что видит зритель, когда он приходит на выставку в галерею Depo?

– Тот вариант выставки, который у нас получился для Depo, это выставка двух художников – Сэм Жюри (Британия) и Антона Очирова (Абхазия, SKLAD). Сэм Жюри представляет там свои видеоработы, это документальная съемка на мониторах, очень большие проекции триптиха с фильмом This You Must Remember («Вы должны это помнить»), а также большая проекция с морем. И Антон Очиров представил свои работы на четырех стендах, это тексты на поверхности стекла с подсветкой и его тексты на стенах. Для меня, как для куратора, было интересно, что есть такой визуальный подход с таким мучительным погружением, с чувством тревоги, которое является центральным для работ Сэм. С другой стороны, Антон дал этому важный текстовый элемент. То есть, с одной стороны, это контекст, и, с другой стороны, поэзия Антона была неким элементом цифровой эмпатии того, как в Абхазии ощущаются разные точки мира, доступные через цифровую реальность, через то, что мы читаем новости и сопереживаем. Он подобрал десять стихотворений для этой выставки, что-то написал специально для нее, но в целом это как бы стихотворения о различных географических локациях, материалом для которых послужили цифровые и новостные источники или устные истории из Абхазии. География этих стихотворений простирается от Кабула до Рамалы и от Мариуполя до Гудауты.

– Как стамбульская публика встретила эту выставку из Абхазии? Были ли какие-то отзывы? И чем, по-вашему, эта выставка интересна стамбульской публике?

Я получала очень хорошие рецензии от других кураторов, художников, ученых, в целом, мне кажется, что выставка попала в хорошую аудиторию, скажем так. У Depo очень качественная аудитория

– Насчет того, как была встречена выставка, мне довольно тяжело говорить, потому что у меня есть определенный фильтр, который состоит из тех людей, которые ко мне подходили и говорили, насколько им это интересно, насколько им это близко и как они для себя открыли не только новый географический регион, но еще и что-то новое поняли про мир вообще и про конфликт, наверное. И, в том числе, я получала очень хорошие рецензии от других кураторов, художников, ученых, в целом, мне кажется, что выставка попала в хорошую аудиторию, скажем так. У Depo очень качественная аудитория. А чем эта выставка была интересна людям в Стамбуле? Мне тоже тут тяжело сказать, я могу сказать, почему мы решили написать площадке Depo. Логика моя и логика Сэм были связаны с тем, что в Стамбуле огромное комьюнити выходцев с Кавказа. С одной стороны, это такой скрытый нарратив в Турции, это как бы меньшинство, у которого очень важная и интересная история, которое со времен опыта миграции в середине XIX века на самом деле не ассимилировалось в турецком обществе. У нас был очень интересный разговор на этот счет с ученым-историком черкесского происхождения, который пришел на выставку, я надеюсь, что мы с ним еще посотрудничаем. С другой стороны, в Турции есть, например, курдская проблема, есть история народа, который хочет выйти из-под давления, например, турецкого, есть турецкая ассимиляция, в общем, много тем, связанных с турецкой империей, с которыми наша выставка может резонировать. А также тема конфликта, травмы, это все какие-то темы, которые не на прямую, но как-то связаны с Турцией. И ровно так же мы искали и другие географические локации, в которых бы мы хотели показать этот проект.

– Какова дальнейшая судьба этой выставки, есть ли у вас какие-то планы? И как долго она еще будет открыта в Стамбуле? – Дальнейшая судьба этой выставки заключается в том, что мы хотим найти больше локаций для ее показа. И вот над этим мы будем работать. Пока у нас следующая галерея – это KCB в Белграде, там выставка откроется совсем скоро. На 2023 год, я думаю, мы тоже найдем другие места, где ее можно показать. В Стамбуле она открыта до середины января.