Комитет парламента не поддержал проект абхазского бюджета на 2023 год

Комитет парламента самопровозглашенной республики Абхазия по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам решил не поддерживать проект закона о республиканском бюджете на 2023 год. Об этом пишет «Нужная газета».

По информации издания, депутаты, входящие в комитет, считают, что проект бюджета не готов к рассмотрению в парламенте.

В частности, возмущение народных избранников вызывали статьи расходов, связанные с содержанием исполнительной власти, увеличение резервных фондов президента и правительства, увеличение расходов на содержание таможенного комитета, а также других министерств и ведомств.

Кроме того, депутаты считают, в бюджете не обозначены приоритеты, расходы на оборону и безопасность занижены, в то время как содержание государственных органов власти превышает собственные доходы бюджета.

«Впервые за всю новейшую историю комитет не рекомендовал парламенту принятие бюджета на 2023 год в том виде, в котором он был представлен в парламент», – пишет «Нужная газета».