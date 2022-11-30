Суд обязал ТВ «Пирвели» выплатить мэру Тбилиси 15 тысяч лари

Тбилисский городской суд частично удовлетворил иск мэра столицы Кахи Каладзе и обязал телекомпанию «Пирвели» и ее журналистку Майю Мамулашвили выплатить 15 тысяч лари (более 5500 долларов) в виде компенсации за моральный ущерб в пользу Каладзе.

Портал Civil.ge напоминает, что Каладзе 20 июня текущего года обратился в суд с иском об «опровержении клеветнической информации и возмещении морального ущерба» и потребовал выплаты 100 000 лари в качестве компенсации морального вреда. Тогда адвокат мэра Тбилиси Георгий Габуния пояснил, что дело связано с заявлением Майи Мамулашвили в эфире о том, что «Каха Каладзе получил 60 миллионов только с одного тендера, что является официальной информацией».

Габуния также заявил, что целью заявления журналиста было «дискредитировать» Каху Каладзе и «навредить его репутации среди населения». «Это ложь и клевета, если эти документы не будут представлены, они должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона», — сказал он.

По заявлению неправительственной организации «Демократическая инициатива Грузии», размер денежной компенсации, наложенной в качестве компенсации морального вреда по такому делу, является «тревожным» и «непропорциональным», поскольку, когда речь идет о распространении информации о выполнении политическим должностным лицом публичных функций. Наложение компенсации в размере 15 000 лари на СМИ «не соответствует установившейся до сих пор практике на национальном или европейском уровне», считают в НПО.

Глава информационной службы «Пирвели» Нодар Меладзе заявил, что телекомпания не сможет выплатить эту сумму, поскольку на счета наложен арест.

«Соответственно, следующим шагом будет обращение (Кахи) Каладзе в Службу исполнения, чтобы забрали камеры из телевидения или вещи на эту сумму из дома Майи Мамулашвили, тройку (мебели), холодильник и/или телевизор», – подчеркнул Меладзе.