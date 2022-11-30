Сегодня повестка дня заседания кабинета министров Абхазии включала в себя 51 вопрос. Но большинство из них были, конечно, рутинными, однотипными. В частности, в половине вопросов речь шла об установлении предельной численности работников министерств и ведомств и размере ассигнований на их содержание на 2023 год. Времени на их обсуждение уходило, как правило, немного. В большинстве случаев количество штатных единиц и размер ассигнований остался на уровне текущего года.

Но вот в Министерстве туризма при оставшихся 25 сотрудниках предложили поднять среднюю заработную плату с 8-9 тысяч рублей в месяц до 12-13 тысяч. Министр Теймураз Хишба обосновал это тем, что туризм является локомотивом экономики Абхазии, а отвечая на вопрос председателя Контрольной палаты республики Роберта Аршба, пояснил, как, за счет каких ресурсов это планируется сделать.

Министр здравоохранения Эдуард Бутба в своем докладе сообщил, что у них все в этом плане остается на уровне текущего года, но в то же время завел речь о насущной необходимости создания в дальнейшей перспективе новых структурных подразделений – оперативного отдела при Минздраве и службы хирургии катастроф на базе министерства. Эдуард Бутба также сообщил членам правительства о том, что по поручению президента Аслана Бжания проводится подбор специализированных карет скорой медицинской помощи.

Премьер-министр Александр Анкваб, который вел заседание, отреагировал на это так:

«Хорошо, это актуально, несомненно. То, что касается создания новых структур, которые необходимы, этого никто не отрицает. Но давайте вместе поработаем над тем, вместе с Минфином, в районных и городских больницах. Эдуард Валерианович, когда мы с вами там наведем порядок, у нас высвободится число штатов не на одно подразделение, а на десять. Владимир Валерьевич, то, что я говорю, соответствует истине или нет?»

Вице-премьер, министр финансов республики Владимир Делба, который вчера на совещании у президента Аслана Бжания также говорил на тему борьбы с так называемым совместительством, ответил:

«Да, соответствует. Вот сегодня я задержался на десять минут по причине того, что врачи Ткуарчальской ЦРБ тут были, именно этот вопрос обсуждали – оптимизации штатной численности. Ну, это не только эта больница…

– Они с этим не согласны?

– Ну, там особое мнение, причины, но, когда, как говорится, эта система устоялась, сложно ее менять для отдельных людей. Предложили вариант, чтобы без ущерба для всех это происходило…

– Придется поменять. Есть и другая дорога – прямиком к прокурору. Прямиком к прокурору. Мы тихо-тихо к этому идем. В том числе, уважаемые медики должны это понимать. На простом языке это называется «хищение средств». «Нравится – не нравится» – это другой вопрос. Так, Владимир Валерьевич, да? Ты как-то деликатно разговариваешь?

– Деликатно разговариваю по той причине, что, если брать конкретных работников, они получают такие решения, по которым и живут. Две, три штатные единицы, пять штатных единиц. Ну, как мы это наблюдаем. Вот и человек не хочет расставаться…

– Да, и мы должны из-за таких вот… скажем, Делба, Анкваба… что должны делать? Загубить систему, лишиться финансовой поддержки?

– Ну, конечно, нет.

– Что должны сделать, скажите?

– Надо все это в порядок приводить. Объемы мы знаем, почти на каждом заседании правительства об этом говорим. Межправительственное соглашение новое вот даже подписано по этому поводу. Тяжело идет, очень сложно идет. В некоторых государственных учреждениях воспринимают это как некий негатив, как нечто невозможное. Вот так и происходит. Это и в системе образования, в системе культуры. Везде это, во всех сферах так. Очень большое количество смежных ставок одних и тех же работников в различных учреждениях районов».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях