«Побольше цинизма. Людям это нравится».

(И.Ильф, Е.Петров, «12» стульев»)

И в который раз я ошибся. Я думал, что у цинизма есть границы, но, оказывается, он безграничен, как сама Вселенная.

Владимир Путин встретился с матерями участников военных действиях в Украине. В беседе с библиотекарем Ниной Петровной Пшеничниковой, матерью погибшего военного, он заявил, что «мы все смертные» и «мы когда-нибудь из этого мира все уйдем» (глядя на ВВП, кажется, что о себе, любимом, он так не думает). Путин не остановился на этих расхожих сентенциях и начал Нине Петровне приводить странные примеры (цитата):

«Вот у нас в ДТП погибает примерно 30 тысяч человек, от алкоголя примерно столько же, к сожалению. Так жизнь складывается, жизнь сложна и многообразна, сложнее, чем где-то в бумажках написано. Мы же все под Господом, под Аллахом, под Христом – все, кто верит в высшие силы, неважно, какой религии он придерживается. Важно то, что мы все смертны, мы все под Господом, и мы когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили. Некоторые ведь живут или не живут – непонятно, и как уходят – от водки или еще от чего-то – непонятно, а потом ушли. Жили или не жили? И незаметно (жизнь) пролистнулась как-то, то ли жил человек, то ли нет. А ваш сын жил. Его цель достигнута».

(Хотелось бы уточнить, что за цель была у погибшего парня, о которой президент так уверенно сказал, но, боюсь, это мне не удастся.)

Я несколько раз перечитал эту странную, по моему разумению, цитату российского президента. И все думал, а не врут ли мои глаза? Но глаза не врали. Я даже на других информационных сайтах поискал то же самое, думал, может, недремлющие иноагенты подложили фейковую информацию, злыдни? Но нет, всюду было одно и то же.

И скажу я вам, тяжелое впечатление у меня создалось. Вернее, мое впечатление еще более утяжелилось.

Я, конечно, знал, что на плановые встречи с Путиным приводят проверенных, подкованных товарищей и подруг, активистов ЕР и должностных лиц, которые президенту задают те вопросы, которые он хотел бы услышать. Вопросы, которые не были бы для него неприятными и, самое главное, неожиданными. После памятной встречи 2000 года с родными и близкими погибших подводников «Курска» все вопросы давно составляются заранее, так же, как и ответы. Наверное, большая группа спичрайтеров подготавливает тексты, и все это заранее кладется на стол президента. Он на досуге проверяет варианты и, наверное, красным карандашиком подчеркивает то, что ему особенно будет приятно услышать и, соответственно, ответить. Как известно, эта практика существует уже давно, и сам президент дал ей отмашку. Абсолютно «нормальная» практика для государств с авторитарно-тоталитарными режимами.

Уверен, так было и на этот раз, однако или что-то пошло не так, или же просто цинизм президента дошел уже до такого уровня, когда ему все равно, что отвечать, по принципу «Пипл все схавает».

Неужели команда, которая пишет ему ответы, не смогла подготовить более… как бы это сказать, более гуманный ответ?

То есть априори Владимир Путин определил судьбу несчастного погибшего парня – он, мол, все равно погиб бы или в ДТП, или от водки. И это он назвал «многообразием жизни».

Ему бы еще надо было пропеть строчку Высоцкого:

«И пусть говорят, да, пусть говорят,

Но нет, никто не гибнет зря,

Так лучше, чем от водки и от простуд».

Хотя очень я сомневаюсь, чтобы Высоцкий был бы в приоритете у Путина. Он, как знаю, любитель группы «Любэ» с их паркетным патриотизмом.

Скажу вам как на духу, мне очень стало не по себе, когда я прочитал эту речь президента России. Вообще, когда разговор идет о смерти, тем более насильственной, то мне представляется, что надо в любом случае проявлять особую осторожность и деликатность. Этому меня учили с детства. Но, видимо, не всех такому учили. А некоторые к чужим жизням относятся, как бы это сказать помягче, свысока. И потому ответ женщине, потерявшей сына на бессмысленной войне, прозвучал так холодно и цинично.

На этом я хотел завершить свой текст, дабы не лезть в очень неприятную для моего сознания темную материю, но потом, пересилив себя, решил, что надо дойти до конца.

Я решил все-таки вживую, так сказать, посмотреть ту передачу, где Путин отвечает на вопросы воинских матерей. Мне стало интересно, а как же среагировала та женщина, Нина Петровна, когда ВВП так безапелляционно обозначил ей гипотетическую судьбу ее сына.

Скрепя сердце я нашел в сети трансляцию этой встречи и просмотрел ее. Я не только ее просмотрел, а потом и прочитал некоторые комментарии уважаемых мною людей, и оказалось, что не все так, как на самом деле. Нет, ответ Путина был точно таким. И женщина тоже была, библиотекарь Нина Петровна Пшеничникова. Она держала фотографию своего погибшего сына и рассказывала, как он геройски поднялся из окопа и с криком «Пошли, братки, мочить укропов!», пал, сраженный неприятельской пулей.

Но!

Но потом выявилась интересная подробность; вездесущие журналисты утверждают (например, с одиннадцатый минуты), что сын Нины Петровны и правда погиб, но не в эту кампанию. А погиб он в 2019 году. Насколько его гибель была геройской, это уже не имеет значения. Факт то, что мать погибшего сына пришла на встречу с президентом и сказала неправду. Я все-таки сохраняю такт и не употребляю более резких выражений в адрес женщины, потерявшей своего сына, но, говоря простым языком, это называется передергиванием фактов.

Никакого отношения к нынешней войне сын Нины Петровны не имел. И, может быть, зная это, Путин потому и разразился подобной риторикой, о которой я упомянул выше. Тоже, конечно, не ахти что он сказал, но, говоря кондовым языком, нашла коса на камень, в фигуральном смысле этого выражения.

Что вам сказать, господа? В правовой и демократической стране, как мне кажется, на встречу с главой государства действительно должны были прийти женщины, чьи дети были призваны, мобилизованы для того, чтобы убивать свободных граждан свободного соседского государства. И на встрече они, как мне кажется, должны были бы высказать свои гнев и боль, что их близких вырвали из семей для абсолютно непонятных, кроваво-убийственных амбиций первого лица. Наверное, они должны были стукнуть единым российским кулаком по столу и потребовать завершения того кровавого беспредела, который сейчас происходит и которому конца не видно.

Но так не произошло, да и не могло произойти при нынешних российских реалиях. И в итоге случилось то, что я называю обыкновенным цинизмом. Хотя, может быть, он в данном случае и не совсем обыкновенный. И опять назревает вопрос – а для кого эта вся петрушка была поставлена? Опять только для внутреннего пользования, для «пипла», который все «схавает»? Или только для себя, любимого?

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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