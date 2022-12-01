Телеграм-канал «Абхазский портал» сообщает, что в Абхазии с официальным визитом находятся председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин и зампредседателя ГД Сергей Неверов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл 1 декабря в сухумский аэропорт им. Владислава Ардзинба на самолете. По этому случаю аэропорт был оцеплен отрядом спецназначения МВД Абхазии. Официальная версия визита – подписание Соглашения о сотрудничестве между Госдумой и парламентом Абхазии.

«Обращают на себя внимание и ограничения, введенные руководством парламента для журналистов. На встречу депутатов парламента с Вячеславом Володиным и Сергеем Неверовым приглашены только государственные СМИ и российское ИА «Спутник». Негосударственные СМИ приглашены на встречу не были. Напоминаем, что закон о СМИ не проводит разграничений между абхазскими государственными и негосударственными СМИ, и такое решение спикера парламента можно объяснить только продолжением политики ограничения доступа к информации негосударственных СМИ – попросту говоря, введением цензуры на неподконтрольные власти СМИ. Что выходит за пределы закона», – пишет «Абхазский портал».

Издание приходит к выводу, что парламент, для которого была характерна открытость, присоединился к политике исполнительной власти, направленной на ограничение доступа общественности к информации, ограничение свободы слова. «Остается только напомнить спикеру Лаше Ашуба фразу из его поздравления в честь Дня Конституции: «Наш долг – знать и соблюдать все заложенные в Конституции нормы». Мы, журналисты негосударственных СМИ, призываем спикера парламента соблюдать нормы, заложенные в Конституции и законах Абхазии», – пишет телеграм-канал «Абхазский портал».

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Член Высшего совета Абхазского народного движения Омар Смыр на своей странице в Facebook высказал мнение по поводу двух вариантов проекта закона о ратификации соглашения по передаче в собственность России пицундской дачи. Фотографии проектов законов о ратификации были опубликованы в социальных сетях.

«Из них видно, что исполнительная власть не прекращает попыток ратификации соглашения именно в таком виде, в котором оно поступило в Народное Собрание. Первый вариант – проект закона о ратификации соглашения с приложением-постановлением парламента; второй вариант – закон о ратификации, в котором напрямую указаны предполагаемые изменения (хотя, по нашему мнению, их должно быть больше). По сути, оба проекта законов устанавливают, что если в течение шести месяцев со дня принятия закона о ратификации соглашения не будут выполнены предусмотренные меры (которые носят рекомендательный характер), то законы прекращают свое действие, что влечет за собой денонсацию соглашения. Какими бы благими не были намерения авторов законопроектов, напоминаю, что ст. 26 соглашения по передаче госдачи «Пицунда» гласит, что прекращение действия соглашения не влечет за собой прекращения права собственности на объект. Соответственно, не существует варианта, при котором соглашение будет ратифицировано, а потом в него будут вноситься изменения и, в случае невнесения изменений, соглашение будет расторгнуто и имущественный комплекс вернется в собственность Республики Абхазия», – написал Омар Смыр. Он считает, что соглашение с ошибками и неточностями должно быть отозвано из Народного Собрания субъектом законодательной инициативы.

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«Нужная газета» напоминает, что 10 ноября президент РА Аслан Бжания, выступая перед своими сторонниками, заявил, что ветеранам и инвалидам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. на 20% будет поднята пенсия в 2023 году. Издание пишет, что заявление стало неожиданностью как для правительства, так и для Пенсионного фонда, так как выплаты не предусмотрены в проекте государственного бюджета и в бюджете Пенсионного фонда на 2023 год. В интервью с председателем Пенсионного фонда Денисом Гулария «Нужная газета» попыталась выяснить, как Пенсионный фонд сможет реализовать на практике «спонтанное обещание президента».

Денис Гулия уточнил, что речь идет о девяти категориях инвалидов и ветеранов войны. «Это 2 905 пенсионеров. Чтобы увеличить им пенсии на 20%, нам понадобится дополнительно 54 млн рублей. То есть дополнительная потребность в месяц возрастет на 4 млн рублей. В такой ситуации должен быть соблюден принцип социальной справедливости, и если речь идет о повышении пенсий, то в эту категорию должны войти и семьи погибших, потому что этой категории выплаты не увеличивали. Хотелось бы увеличить пенсии и всем остальным категориям пенсионеров, но наши возможности ограничены поступлениями в Пенсионный фонд. Из 150 тысяч трудоспособного населения выплачивают страховые взносы только 42 тысячи. То есть эти люди, по сути, обеспечивают пенсионные выплаты и тем, кто не платит страховые взносы, кто находится в теневом секторе экономики. Если бы все работали «в белую», то такой ситуации бы не было».

Председатель пенсионного фонда отметил, что надо ужесточить контроль и за назначением выплат, и в будущем, после принятия пакета документов пенсионного обеспечения, нужно создавать персонифицированную систему и осуществлять выплаты с учетом отчислений в Пенсионный фонд. На вопрос «Нужной газеты», президент или премьер согласовывали с председателем фонда вопрос о 20%-ном повышении пенсий, Денис Гулия ответил: «С Пенсионным фондом обсуждался этот вопрос, когда мы услышали об этом. Нас попросили представить расчеты после того, как эта информация была озвучена президентом. И мы представили расчеты о том, какая будет необходима сумма правительству и Минтруда».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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