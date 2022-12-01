Грузия и акуна-матата

В среде иностранцев, имеющих ту или иную, более или менее устойчивую связь с Грузией, бытует мнение о том, что у местного населения очень легкая, приятная и беззаботная жизнь. О том, что большинство грузин никуда не спешат, не стремятся к карьерному и финансовому росту и удовлетворяются тем уровнем материального благосостояния, который имеют в данный момент.

Жизнь в Грузии описывается как какой-то курорт, где все расслаблены, а жизнь течет спокойно и умеренно. В общем, одна сплошная акуна-матата – не страна, а рай.

Вот живу я в Грузии безвылазно более пяти десятков лет, нигде за границей не бывал дольше месяца, вроде бы не слепой и не глухой, но вот эту самую, воспеваемую мигрантами и иностранцами расслабленно-размеренную повседневность нигде не могу найти. Может, они это про какую-то другую Грузию говорят или здесь у нас случайно открылось окно в параллельную вселенную, которое начинается прямо в аэропорту, и, соответственно, иностранцы, сами того не зная, попадают в другую, параллельную страну, где везде курорт и одна сплошная акуна-матата?

Может быть, пойти нам всем в аэропорт и проделать в точности весь путь, который проходят они после выхода из самолета, и тогда мы тоже наконец попадем в то самое курортно-беззаботное царство солнца и тотального безделья? Как знать, стоит попробовать. Потому что в реальной Грузии, которую я вижу вокруг себя, никакой расслабленности и атмосферы вечного отдыха даже близко нет. Акуна-матата здесь только по телевизору, в реальной жизни – это беспрестанная гонка. Даже не за богатством и процветанием, а за элементарным выживанием.

Расслабленные и пофигистичные южане-грузины преимущественно существуют только в воображении излишне впечатлительных блогеров, которые изображают картинку искусственно придуманной ими страны. Я кажется могу хотя бы частично ответить на вопрос, откуда у них сложилось такое неверное и нереалистичное представление. Но повторюсь: частично. Наверное, среди прочих факторов дело еще в том, что в Грузии есть определенный процент тотальных, абсолютных и часто потомственных, во втором, третьем поколении, лодырей и бездельников.

Они есть везде, но здесь их особенно много: 15-процентная безработица в условиях тотального дефицита кадров, – причем кадров любых, квалифицированных и не очень, во всех отраслях экономики без исключения, – наглядно свидетельствует о том, что определенный процент населения предпочитает бездельничать, чем работать.

Это, конечно, не про всех: наверное, около трети среди этих 15% – квалифицированные кадры, имеющие опыт хорошей работы и ищущие не что попало, а хорошую высокооплачиваемую работу. Ну, например, человек, многие годы работавший финансистом в банке, вряд ли согласится на позицию дистрибьютора в компании, занимающейся импортом продуктов питания. Но вот остальные – именно прирожденные бездельники, которые не могут, не хотят и не будут работать ни за какую зарплату.

Однако есть нюансы: основная часть лодырей, скажем, в Европе, либо сидят по домам, либо сконцентрированы в отдельных неблагополучных районах, в разнообразных гетто в городах, потерявших промышленный потенциал, вроде американского Детройта.

В отличие от них, грузинские бездельники пропорционально распределены по всей стране – в центре Тбилиси их примерно столько же, сколько в каком-нибудь забытом богом провинциальном городке. И что самое главное – они целыми днями торчат на улице. Ничего не делают, слоняются по округе, сидят где-то на лавочке, шумно обсуждают какую-нибудь глупость, потягивают пивко и сидят, сидят, сидят дни напролет.

По всей вероятно, именно их и видят иностранцы, и отсюда у них складывается впечатление о том, что здесь все живут с ленцой, не спеша и размеренно. Притом бездельников, наверное, будет процентов 10-15% от всего взрослого населения, а вот остальные ведут довольно напряженную, полную стрессов жизнь, далекую от и от акуны, и от мататы.

Среднестатистический грузин выживает примерно на 400 долларов в месяц, в лучшем случае имеет какой-то дополнительный источник дохода в виде бабушкиной квартиры или денежных переводов от родственников из-за рубежа. И для того, чтобы прожить, содержать детей и не есть круглые сутки только жареную картошку, ему часто приходится работать в нескольких местах.

О грузинской непунктуальности написаны сотни страниц различных эпических историй, и это как раз чистая правда, однако есть и оборотная сторона: поздно пришел – поздно ушел.

По части ненормированности рабочего дня Грузия даст фору любой Японии или Южной Корее – из-за недисциплинированности многим приходится задерживаться на работе допоздна, а рабочий день, который начинается на час позже, чем в Европе, – в 10 утра – также на час позже заканчивается. В общем, если вы думаете, что грузин начинает работу в 10, но заканчивает ее, как в Швеции, в пять, самое позднее в шесть, то вы ошибаетесь.

Никакой размеренности в Грузии нет и близко – автомобильные пробки московского уровня, в часы пик такое же столпотворение в метро, та же постоянная гонка за покупками и скидками, та же жизнь в долг, когда четверть зарплаты уходит на обслуживание кредитов… Отдельный стресс – это сама работа, где если вы занимаете позицию чуть выше уборщицы, вас постоянно кто-то подсиживает, плетет интриги, хочет занять ваше место.

Грузины не стремятся к карьерному росту? Не смешите мои тапочки - ради того, чтобы продвинуться на одну служебную лесенку вперед, среднестатистический грузин легко съест заживо всех вокруг. Потом будет ходить с лицом, полным гордости и тщеславия.

Никто никуда не торопится? А вы были в тбилисском метро в половине 10 утра? Там происходит ровно то, что, например, в московском или лондонском на час раньше. И опаздывают не потому, что не спешат, а потому, что неорганизованные, не умеют планировать день и считать минуты. Хотя и тут – как сказать – госструктуры начинают работать в девять утра, и там попробуйте опоздать на 10 минут в течение двух дней подряд…

А еще дети: одного в школу, второго в детсад, потом на работу, потом снова дети – одного из школы, второго из детсада, вечером сходить в магазин за покупками, потом отвезти детей на спорт или танцы, потом приготовить еды на всю семью дня на два-три вперед. Акуна-матата? А что это вообще такое, ничего про это не слышали?

Конечно, у Тбилиси есть определенное объективное преимущество перед, скажем, Москвой, Лондоном или, упаси вас бог, Мехико – расстояния поменьше, поэтому, да, беготни с исступленными лицами меньше. Но на этом все. Никаким курортом тут и не пахнет…

Впрочем, как уже было сказано, это, наверное, про параллельную Грузию. Еще бы рассказали, как туда попасть…

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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