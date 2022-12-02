Вчера делегация российской Госдумы во главе с ее председателем Вячеславом Володиным прибыла в самопровозглашенную республику Абхазия. Грузинская оппозиция потребовала от «Грузинской мечты» выразить официальный протест в связи с визитом и намерениями России получить в собственность госдачу «Пицунда».

Отсутствие реакции правящей партии на визит российской делегации в Сухуми прокомментировала аналитик Института грузинской политики Нино Самхарадзе:

«Помимо взгляда на этот визит Володина, мы должны более внимательно проследить динамику реакции грузинских властей как в контексте изменений т.н. границ оккупированных грузинских территорий, так и в политическом контексте. Наши власти выглядят довольно беспомощными в вопросах реагирования на подобные визиты. Абсолютно ясно, что этот визит вызвал еще более слабую реакцию, чем, к примеру, недавний приезд (белорусского лидера) Лукашенко в Абхазию, на который тоже не было должной реакции, - я имею в виду реакцию на официальном уровне. Иными словами, реакция на нынешнее событие вполне логично, если учесть «характер» нашего правительства. Хотя, я бы сказала, что такие визиты приносят нам гораздо больше вреда, чем пользы с точки зрения отношений с Россией.

Исходя из этого, я считаю, что именно сейчас, когда вокруг нас такая турбулентная геополитическая ситуация, властям надо быть более активными и усилить протест, направить гораздо более сильный политический мессидж, чтобы показать, что они не приветствует такого рода политические процессы, которые идут на т.н. абхазской территории. Я имею в виду как раз визиты высокого уровня из тех стран - будет это Россия или будет Беларусь, - которые в международной геополитике уже формируются как маргинальные», -заявила Нино Самхарадзе.