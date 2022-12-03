Шалва Папуашвили: У нас есть полная поддержка Германии на пути интеграции в ЕС

«У нас есть полная поддержка со стороны Германии на пути интеграции в Евросоюз», - заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, подводя итоги визита парламентской делегации в Германию, пишет Общественный вещатель Грузии.

По словам Папуашвили, были получены четкие сигналы по нескольким вопросам. Кроме того, он отметил, Грузия, расположенная в среднем коридоре между Европой и Азией, является одной из важных стран для энергетической независимости Евросоюза.

«У нас были важные встречи как с представителями парламента, так и в Министерстве иностранных дел. Мы получили очень четкие сигналы по нескольким вопросам. Во-первых, Германия рассматривает процесс дальнейшего расширения ЕС как процесс, ориентированный на результат, а не как процесс ради процесса. Важно кандидатство, потом переговоры, и в конце всего этого обязательно будет членство в Евросоюзе. Во-вторых, Германия видит Европейский союз от Лиссабона до Тбилиси.

Это видение должно стать частью и целью практической политики расширения, чтобы это пространство было охвачено Европейским союзом. В-третьих, мы услышали от многих людей, что решение, принятое в июне, когда Грузии не был предоставлен статус кандидата, было неправильным, было бы лучше, если Грузия получила статус кандидата вместе с Украиной и Молдовой. Исходя из этого важно, чтобы на следующем этапе принятия решения было принято именно такое решение.

В целом мы имеем полную поддержку Германии на пути интеграции в Евросоюз. Грузия важна не только потому, что она стремится присоединиться к Европейскому союзу, но и как страна, которая обеспечивает одну из важных платформ для регионального мира. Роль Грузии в обеспечении стабильного мира в регионе, особенно в регионе Южного Кавказа, важна. В то же время Грузия, расположенная в среднем коридоре между Европой и Азией, является одной из важнейших стран для энергетической независимости Евросоюза», - отметил Папуашвили.