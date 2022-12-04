Андрей Ермак опубликовал соболезнования на грузинском языке

Глава администрации президента Украины Андрей Ермак опубликовал пост на своем Telegram-канале на грузинском языке, сообщает SOVA. Он описал происходящее сейчас под Бахмутом, поблагодарил грузинских добровольцев, сражающихся бок о бок с украинскими бойцами, а также принес соболезнования в связи с кончиной пятерых граждан Грузии.

«Бахмут – оборона стратегического города продолжается. Жестокие бои каждый день, враг бросает в бой все, что может. Постоянная работа артиллерии, картины словно из Первой мировой, мрак и трупы врагов, которых даже не забирают с поля боя. Они кладут своих сотнями без идеи, без чести. Наши воины и добровольцы сдерживают нашествие. К сожалению, мы тоже теряем своих.

В последние дни в окружении под Бахмутом оказалась группа воинов, наших украинцев и грузинских добровольцев из 57-й бригады. Известно о раненом грузинском командире и пяти погибших грузинских бойцах. Они под Бахмутом сражались за свет против тьмы. Свобода объединяет лучших людей в борьбе с автократическим злом.

Я очень сочувствую нашим грузинским братьям. И также спасибо за то, что в эти дни мы сражаемся совместно. Должны победить ради свободы, ради Украины и Грузии. И отомстить. Потому что враг у нас один. Бахмут – город титанов», - написал Ермак.

Напомним, вечером 3 декабря стало известно о гибели пятерых грузинских добровольцев под Бахмутом. С 24 февраля в Украине погибли 33 грузинских бойца.