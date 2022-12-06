СМИ: Польша ограничила выдачу виз россиянам, находящимся в Грузии

Издание «Сота» сообщило, что Польша ограничила выдачу виз россиянам, находящимся в Грузии. Информацию подтвердили собеседники издания, которые обращались в польские организации для получения гуманитарных виз, но получили отказ. Речь идет об активистах и журналистах, покинувших Россию в первые месяцы вторжения в Украину и находящиеся сейчас в Грузии.

В частности, фем-активистка из Санкт-Петербурга Юлия Карпухина, которая обратилась за получением польской гуманитарной визы, получила отказ без указания конкретных причин. Активистка вынужденно покинула Россию в мае этого года. Вечером 7 мая у неё прошёл обыск, после чего ей предъявили подозрение в «телефонном терроризме» (ч. 2 ст. 207 УК РФ) якобы из-за «минирования» Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Почти двое суток Карпухина пробыла в изоляторе. Активистку отпустили под обязательство о явке, после чего она уехала в Грузию.

В аналогичном положении оказался активист из Архангельска Илья Лешуков. После рассмотрения его заявки и изучения фактов преследования ему одобрили выдачу визы, но позднее последовал отказ. 6 марта этого года у Лешукова прошёл обыск по делу об «оправдании нацизма» (п. «в» ч. 2 и ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), после чего его допросили в качестве свидетеля. Силовики оказывали на Лешукова давление и заставили сказать на видео, что он поддерживает «спецоперацию». Второй обыск у Лешукова прошёл 23 марта, уже по делу об «экстремизме ФБК и штабов Навального». После допроса в статусе свидетеля он принял решение об отъезде из России.

Позже «Сота» уточнила, что некоторые заявители все же смогли получить польские гуманитарные визы. О полном прекращении выдачи виз в Грузии говорить пока нельзя.

Шенгенские гуманитарные визы типа D выдаются на один год. Основанием для их выдачи считают объективную опасность, которая мешает возвращению заявителя в родную страну.