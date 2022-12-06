Обзор грузинской прессы

«Смягченный тон экс-президента может указывать на то, что его отпускают на лечение в Европу», – статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси». В медицинском заключении центра «Эмпатия» говорится, что Михаил Саакашвили мог быть отравлен, однако сам он заявляет, что если это и произошло, то не по инициативе грузинских властей, в этом замешаны враждебные силы извне. Более того, он призывает своих однопартийцев прекратить использование темы своего здоровья в политическом контексте, что также несвойственно бывшему президенту, говорит политолог Вахтанг Дзабирадзе. Респондент издания не исключает, что смягченный тон Михаила Саакашвили может указывать на сделку, заключенную с правящей «Грузинской мечтой» – власти могут отпустить его на лечение за границу и заявить западным партнерам, что решение это принял независимый суд, тем самым они заработают политические очки. Однако для этого шумиха вокруг состояния его здоровья должна утихнуть, говорит Вахтанг Дзабирадзе:

«Саакашвили за год прекрасно понял, что члены его партии обманули его, дали ему ложные надежды, из-за чего он вернулся в Грузию. Стало ясно, что «Националы» используют тему состояния его здоровья в целях получения очков, поэтому он хочет дистанцироваться от политических процессов. Сейчас в партии предвыборный период, и использование темы Саакашвили на руку не ему самому, а кандидатам. Экс-президент понимает это и поэтому сказал Хабеишвили, что сейчас не время для акций. Уже провели много митингов, на которых не собралось и сотни человек, а это еще хуже: Саакашвили понимает, что его избиратели уже не выходят на улицы ради него».

И это невыгодно третьему президенту, продолжает респондент издания, ведь если акции продолжатся, позиция властей может измениться, поскольку «Грузинская мечта» не желает отпускать Саакашвили на лечение за рубеж или помиловать его, если все это будет представлено как результат давления общества. Таким образом, чем больше шума поднимет оппозиция вокруг этой темы, тем дольше будет затягиваться процесс его отправки за границу, сказал Дзабирадзе в интервью газете.

Опасен ли кашель, вызванный циркулирующими в Грузии сезонными вирусами, и как с ним бороться? Инфекционист Майя Буцашвили делится рекомендациями с информационным интернет-агентством ambebi.ge. В последнее время большинство инфицированных пациентов страдают от тяжелого кашля, который может длиться несколько недель, говорит врач. Многие прибегают к бесполезному, а порой и пагубному лечению.

«Часто пациенты настаивают на назначении лекарства от кашля, от которого ждут мгновенного выздоровления. На самом деле таких препаратов не существует. Задача некоторых лекарств от кашля состоит в том, чтобы разжижить мокроту для облегчения ее отхождения. То есть эти лекарства не избавляют вас от кашля. Это вызывает недовольство у людей, которые говорят: «Я пью лекарство, а оно не помогает». К сожалению, мы должны подождать, пока кашель пройдет, и принимать меры, которые на время снимают симптомы, чтобы чувствовать себя комфортно. Я не фанат народной медицины, но такой временный эффект дают специальные леденцы, мед, также полезен пар, при принятии душа кашель временно проходит. В общем, необходимо максимально воздействовать на утомительные симптомы и ждать улучшения», – говорит Буцашвили.

Однако стоит принять во внимание, что в некоторых случаях может потребоваться более серьезное вмешательство – когда у пациента наблюдаются боли в груди, одышка и температура повышается выше 38 градусов, продолжает инфекционист. В таком случае необходимо обратиться к специалисту, должен быть проведен рентген грудной клетки и в случае необходимости назначены антибиотики.

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Игра футболистов Георгия Мамардашвили и Хвичи Кварацхелия в европейских клубах привлекла внимание к грузинскому футболу зарубежных скаутов. В будущем году в Грузии состоится молодежный чемпионат Европы, на который съедутся специалисты ведущих итальянских и испанских команд, заявил в интервью Общественному вещателю футбольный менеджер Леван Сетуридзе.

«Насколько мне известно, на чемпионате будут присутствовать спортивные директора и менеджеры 10-15 клубов Серии А. Кроме того, планируют приехать представители клубов испанской Ла Лиги… В Грузии есть такие игроки, которыми уже интересуются в Европе. Это, например, Саба Хвадагиани и Лаша Одишария – футболисты «Динамо». Они, скорее всего, уже очень скоро отправятся в Европу. Вскоре откроется зимнее трансферное окно, и Георгий Хабулиани пойдет в один из исторических испанских клубов, который не просто выразил интерес, но и отправил ему контракт», – заявил Леван Сетуридзе.

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