В СМИ появилось тревожное сообщение, что за последние годы количество белых и черных лебедей, обитающих в новоафонских прудах, резко сократилось. Если пять лет назад их было 24 особи, то теперь осталось шестеро: один белый и пять черных. Глава администрации Нового Афона Темур Отырба на недавнем еженедельном совещании сообщил, что планируется закупить новых лебедей взамен погибших.

Подобно тому, как маленький город Новый Афон невозможно представить себе без его знаменитых пещеры, монастыря и сети прудов в Приморском парке, начало которым еще в конце позапрошлого века положили дореволюционные монахи, так и упомянутые пруды невозможно представить без этих величавых птиц. Множеству зарубежных туристов и местных жителей памятна такая красивая картинка, которую можно было наблюдать, сидя в открытом кафе-«поплавке» посередине пруда: кто-то из посетителей начинает бросать в воду кусочки хлеба – и со всех сторон к кафе плывут лебеди…

В голодные годы грузино-абхазской войны и послевоенного лихолетья лебеди из прудов исчезли. Тогда, увы, было не до эстетики, а на руках у населения появилось много стрелкового оружия. И власти города не смогли сберечь эту красоту… Но что же случилось сейчас, после того как эта одна из «визитных карточек» Нового Афона была уже давно восстановлена? Главная причина гибели лебедей в парке – бродячие собаки, которых в городе сейчас несколько десятков.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с сотрудником отдела зеленого хозяйства ЖКХ администрации Нового Афона Вадимом Шараповым, которому поручена работа не с флорой, а фауной в Приморском парке. Ведь кроме лебедей в прудах поселены и утки, в вольерах на берегу содержатся два страуса и павлин… Я начал наш разговор с воспоминаний о забавном эпизоде, свидетелем которого был лет десять назад: лебедь из прудов выбрался на трассу Черноморского шоссе и пытался преодолеть железнодорожную насыпь, чтобы добраться до моря, но какой-то парень, видимо, работник парка, догнал его и понес назад. «Да, такое бывало у нас, – сказал Вадим. – Мы подрезаем всем лебедям крылья, чтобы не улетели, но они и пешком рвутся на открытое пространство». А собаки нападали на птиц и на суше, и когда те плавали у берега. С взрослым лебедем собака средних размеров может и не справиться, а с лебедятами – запросто. Вадим рассказывает:

«В Новом Афоне у нас бегает беспризорная собака породы хаски. Хаски – это северная порода собак. Им свобода нужна. Они охотники по своей природе. И когда такая собака попадает в подобные условия, она соответственно начинает себя вести. И у нас есть фото- и видеоматериалы, когда эта хаски плывет с уткой в зубах, – нам отдыхающие скидывали. И в основном как пострадали лебеди? У нас лебедята выведены. Молодые, маленькие лебеди – они пострадали больше от собак. А два-три года назад… Ласка – есть такое животное. Оно нанесло нам колоссальный ущерб. Много лебедей было задушено и убито, вот именно этой лаской. Не могли даже выяснить, от чего они гибнут. Потому что когда обнаруживали тушку лебедя, не было никаких следов. И потом только при детальном изучении были обнаружены следы укусов на шее. Тогда Охотсоюз помог, обнаружили эту ласку, она была выловлена и помещена в приемлемую среду обитания».

Приобрести белого лебедя сейчас стоит 30-50 тысяч рублей. Скорее всего, пополнение будет привезено из заповедника в Краснодарском крае. Шарапов рассказал:

«Мы связались с несколькими заповедниками в Российской Федерации. И в Краснодарском крае, и в Ставропольском крае. С большим заповедником Москвы мы даже связались. Ну, относительно цены – ищем, конечно, где дешевле. И вот нашли уже, договорились.

– Черные лебеди – они австралийские. Дороже будут, конечно…

– Черные – однозначно, дороже. Нам даже поступило предложение одного из заповедников, чтобы мы им продали черного лебедя (смеется). Конечно, мы отказались. Черные у нас более долгое время в закрытом вольере находились, потому и сохранились».

Проблема в том, как не допустить повторения случаев гибели птиц. «Планируем содержать лебедей в одном из закрытых прудов, а следить за ними будет птичник», – говорит Шарапов.

Ну, и, конечно, надо делать что-то с бродячими собаками. От них страдают и зеленые насаждения вокруг прудов – после того как саженцы по собачьей привычке «помечают».

Поговорил я сегодня и с директором Института экологии Академии наук Абхазии Романом Дбаром. Вот его мнение:

«Для такого курортного места бродячие собаки совершенно недопустимы. Их надо отлавливать, отправлять в питомники и контролировать ситуацию. Потому что они представляют опасность не только для живности, в данном случае – лебедей, они опасны также и для людей. Имеют тесные контакты с дикими животными – это шакалы, возможно, даже и волки. Они являются естественными природными носителями такого опасного заболевания, как бешенство. А что касается лебедей, то естественно, что этих животных надо охранять, они являются украшением новоафонских прудов. Все это требует специального ухода, охраны и содержания».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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