В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась выставка «Лучшая работа года», на ней подвели итог и выбрали три лучших работы. Однако, по словам председателя Союза художников Виталия Джения, творческий союз в упадке и не может обеспечить своим членам даже минимальную поддержку.

Конкурс «Лучшая работа года» открылся итоговой выставкой в Центральном выставочном зале. Директор ЦВЗ Эльвира Арсалия назвала имена тех, чьи работы комиссия сочла лучшими. Первое место отдали скульптору Виталию Джения за работу «Весна», второе место присудили Руслану Габлия за живописное полотно «Золотая палитра» и третье место у Виссариона Цвижба за картину «Абхазо-грузинская война, Моква, 1918-й год». Специальный приз за вклад в развитие декоративно-прикладного искусства от Россотрудничества вручили Людмиле Будяк. Эльвира Арсалия рассказала о критериях отбора работ: «Это премия Министерства культуры, и там прописаны все положения о работе этой премии. Первый критерий – это обязательно должна быть работа 2022-го года, это может быть скульптура, живопись, декоративно-прикладное искусство. В комиссию входят одиннадцать человек, которые определяют лучшую работу. – У меня такое ощущение, что каждый год побеждают одни и те же, или мне это кажется? – Этот конкурс проходит уже двадцать один год, конечно, были те, кто получал премию несколько раз. Но, с другой стороны, проходит тайное голосование, поэтому сложно какие-то результаты предугадать».

Отвечая на вопрос о том, чем выставка этого года отличается от прошлогодней, Эльвира Арсалия отметила новации в творчестве нескольких художников:

«Здесь, особенно в работах Виссариона Цвижба, есть обращение к историческим темам, которые не получили свое отражение в искусстве. Хочется отметить работы Виталия Кацба, это серия предметов, как будто не отличающихся друг от друга, но в то же время в них есть отголоски Моранди, который всю жизни писал только так называемую мертвую натуру, натюрморт, но в этом он достиг успеха. Эта тема уже года два-три закрепилась за ним, и он ее развивает. Интересные работы Апщи Хагба и Бориса Ашуба, который недавно стал членом Союза художников. Недавно он участвовал в биеннале кавказского искусства в Москве, которое занимается вопросами идентичности. И у Бориса тоже эта тема интересно раскрывается, потому что он город все время рассматривает как метафизическое пространство, где он существует в отрыве от своего географического пребывания». По словам Эльвиры Арсалия, цель конкурса не только стимулировать творческую энергию художников, но и поддержать их материально, потому что сегодня они выживают вопреки обстоятельствам. Невозможно прожить на средства, вырученные от продажи работ. Есть три потенциальных приобретателя – коллекционеры, музей и картинная галерея, но они не могут предложить художнику адекватную цену.

С Виталием Джения, председателем Союза художников Абхазии, мы побеседовали о судьбе творческого союза в нынешних условиях: «В этом году один зал пустой, мы каждый год оба зала заполняли. – С чем это связано? – Не знаю, мало поработали… – Сколько членов в Союзе художников? – Более семидесяти. – Мы здесь не видим столько работ… – Конечно, нет. Есть художники с академическим образованием, которые за все это время ни одну работу не сделали. – Почему? – У многих это связано с материальным положением. Ты видишь, сколько на берегу стоит наших художников, которые продают свои работы? Это же все – ширпотреб, они творчески не работают. Но надо зарабатывать на жизнь, кормить семью, я это тоже понимаю. – А много художников, которые перешли в коммерческую сферу? – Больше половины. Максимум 20-25 человек, которые постоянно работают, остальные – так…»

Союз художников не может существовать без поддержки государства, без понимания того, что надо сохранять и поддерживать духовную культуру, говорит Виталий Джения: «Это не только у нас, так везде, и в России тоже. Сочинский союз вообще развалился, потому что ничего не делается. Здесь у нас хоть какие-то стимулы есть, а там вообще ничего нет. Я тоже член правления Сочинского союза, но с приходом нового председателя там вообще все закрылось. – Союз художников Абхазии может как-то повлиять на эту ситуацию? – Ты посмотри, на что похож этот зал! Потолок, полы видишь? После этой выставки будет Чачбовская выставка, потом – персональная выставка, потом мы закрываемся и начнем делать здесь ремонт на свои средства. Государство нам не помогает. То, что мы получаем в виде арендной платы, мы из этого платим зарплату сотрудникам, давали помощь на операцию, но мы не можем художников обеспечить ни красками, ни холстами, ничем, у нас нет таких возможностей. Каждый сам за себя. Но приносить работы на выставку надо. Кто заинтересован, кто хочет, чтобы духовная культура не исчезла с территории Абхазии, стараемся как можем!» Выставка открыта для посетителей до 13 декабря, в день ее закрытия министр культуры будет вручать победителям денежную премию, и три лучшие работы пополнят фонд абхазской картинной галереи, у которой нет ни своего помещения с нормальными условиями хранения, ни своей выставочной площади.