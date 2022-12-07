Демократ одержал победу на выборах в Сенат США от штата Джорджия

Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия осудили визит в Тбилиси артистов североосетинского ансамбля «Алан».

Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», в Государственном центре фольклора Грузии имени Анзора Эркомаишвили прошел мастер-класс осетинского танца для хореографов, танцоров и хореологов, организованный временной администрацией Южной Осетии в изгнании. Своим опытом с участниками тренинга поделились гости из Владикавказа – танцоры Государственного академического ансамбля «Алан» Майя Дзагоева и Асланбек Гогичаев, концертмейстер и гармонист Зарина Гучмазова.

Уже после визита в Тбилиси ансамбль «Алан» посетил Цхинвали. Концерт прошел с аншлагом. Его посетили спикер югоосетинского парламента, министр культуры и посол России. Ряд пользователей соцсетей негативно воспринял тот факт, что члены ансамбля ранее участвовали в мероприятии в Тбилиси.

Накануне тему обсудили на заседании комитета югоосетинского парламента по национальной политике, культуре, религии и СМИ. Председатель комитета Амиран Дьяконов заявил, что «речь идет о контактах с организацией, которая вне закона в Южной Осетии», следовательно, считает он, необходима правовая оценка.

«Хочу высказать свое мнение относительно посещения артистами Госансамбля «Алан» так называемой «временной администрации Южной Осетии», террористической организации, которая находится в Грузии. В свое время в отношении этой организации было возбуждено уголовное дело, связанное с посягательством на захват государственной власти, терроризм и другим статьям уголовного кодекса. Данное уголовное дело находится в ведении генеральной прокуратуры республики, и для того, чтобы мы более конкретно ознакомились с ситуацией, необходимо их пригласить. Я считаю, что действия, связанные с посещением этой так называемой «временной администрации», должны стать объектом пристального внимания органов государственной безопасности и прокуратуры», – сказал Дьяконов.

Министр культуры Рада Дзагоева отметила, что это посещение не было единичной акцией. По её словам, грузинские коллективы выступают в Северной Осетии, артисты из Северной Осетии – нередкие гости в Грузии.

«Да, некоторые артисты Государственного ансамбля «Алан» поехали в Грузию, что неправильно. Проблема намного глубже, чем мы себе представляем. Взаимосвязь между югом и севером Осетии нарушена, интеграционные процессы не налажены. Наши структуры должны заниматься всеми этими вопросами в тесном взаимодействии со своими североосетинскими коллегами. Мы можем сейчас выразить протест по поводу произошедшего, но дальше этого ничего сделано не будет, не примут никаких мер», – сказала Дзагоева.

По её словам, решение о поездке принималось руководством Госансамбля Северной Осетии. Что касается концерта ансамбля «Алан» в Цхинвали, то, по словам министра, он был запланирован давно, и отменять его из-за поездки нескольких артистов в Тбилиси было нецелесообразно, так как организаторы акции «именно этого и добивались».

Депутат Алан Тадтаев добавил, что со стороны западных стран Грузии «выделяются баснословные суммы для того, чтобы путем мягкой силы вернуть Южную Осетию и Абхазию».

«Я так думаю, что вот этот визит североосетинских артистов в Грузию без этой финансовой составляющей не состоялся бы. Я уверен, что эти люди получили какие-то финансовые средства для проведения этих мастер-классов. Нам надо более строго подходить к таким проявлениям, так как мы знаем, что для некоторых деньги решают все», – сказал депутат.

Амиран Дьяконов предложил провести по данному вопросу совместное заседание с комитетом по обороне и безопасности с привлечением югоосетинского КГБ и представителей прокуратуры.