​Российский оппозиционный телеканал «Дождь» лишился лицензии на вещание в Латвии, куда после отъезда из России перебралась основная часть редакции. Согласно решению местных властей, с завтрашнего дня канал лишается права выходить в эфир на территории страны. Поводом для такого решения стало высказывание ведущего телеканала Алексея Коростелева, которого заподозрили в поддержке российской армии. Но причины и следствия могут быть гораздо глубже.

Последний день сезона «Дождя» в Латвии – российский оппозиционный телеканал лишился лицензии на вещание. Фраза ведущего Алексея Коростелева о помощи мобилизованным россиянам стала фатальной. Власти Латвии усмотрели в этом и других нарушениях местного законодательства, которые были ранее зафиксированы Национальным советом по электронным СМИ, угрозу национальной безопасности. Решение озвучил в своем Twitter глава совета Иварс Аболиньш:

«Оценивая совокупность нарушений, совет убедился, что руководство «Дождя» не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии».

Не помогли ни извинения руководства телеканала, ни соответствующее обращение организации «Репортеры без границ» и других СМИ, ни даже увольнение самого Коростелева, который, к слову, объяснил свою позицию и подчеркнул, что прекрасно понимает решение редакции о прекращении с ним сотрудничества, о чем написал в своем Facebook:

«Оправдываться всегда унизительно, но внести ясность, наверное, надо. Денег российской армии на коптеры или даже на носки я не присылаю и не призывал этого делать. Слова вырваны из контекста… Я против войны, поэтому уже девять месяцев не живу в России – странно меня подозревать в поддержке вторжения. Глупость же. Но фраза разлетелась – теперь у «Дождя» проблемы. Мне бы не хотелось стать человеком, который закроет телеканал…»

Тем не менее канал лишился лицензии, и, более того, всем сотрудникам редакции теперь грозит аннулирование вида на жительство в Латвии. К этому, в частности, призывает министр обороны страны Артис Пабрикс, пожелавший телеканалу «уехать на работу в Россию».

И это несмотря на то, что даже советник офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался на тему того, что претензий к «Дождю», особенно после разъяснений со стороны руководства телеканала, у Киева нет. Цена ошибки, как отметила генеральный директор телеканала Наталья Синдеева, оказалась слишком высока:

«Многие поняли слова Леши, как будто «Дождь» занимается помощью вооруженным силам России. Но это неправда. Лешина фраза была ошибкой. Но цена этой ошибки оказалась слишком высокой для всех нас».

Решение латвийских властей многие наблюдатели считают обусловленным скорее внутриполитическими причинами. В российском оппозиционном спектре склоняются к мысли, что это популистская реакция Риги на запрос радикальной части латвийского общества, требующей полной дерусификации медийного и политического пространства страны. А фраза Алексея Коростелева – лишь удобный повод. При этом вынужденные за последние месяцы уехать из России журналисты опасаются, что решение латвийских властей может стать опасным прецедентом и повлиять на работу и других редакций.

При этом глава информационной службы «Дождя» Екатерина Котрикадзе объясняет те претензии, которые возникли у регулирующих органов Латвии, тем, что базирующаяся в Риге редакция телеканала вынуждена работать со многими журналистами и техническим персоналом удаленно. Как это было в эпизоде с картой, где Крым был указан российской территорией:

«С учетом всех факторов, связанных с визовыми ограничениями, большое число людей работают не с нами здесь. И есть люди, которые работают, например, удаленно. И есть люди, которых мы взяли, новых, даже не видя их здесь физически. Короче, этот материал с картой Крыма был собран удаленным монтажером, новеньким. Там, в этом материале, был перевернутый синхрон, то есть человек-комментатор у нас вверх тормашками вышел в эфире. 10 секунд черного поля в том же сюжете. Его не успели отсмотреть заранее».

Но Котрикадзе настаивает на том, что «Дождь» всегда выступал против развязанной Владимиром Путиным войны в Украине:

«Мы, разумеется, поддерживаем идею мира. Мы, конечно, против войны, мы осуждаем это вторжение, подлое вторжение, чудовищное вторжение российской армии Владимира Путина в Украину. И если это не очевидно кому-то, то, возможно, эти люди просто не смотрят "Дождь"».

В связи с этим, многие считают, что решение латвийских властей льет воду на мельницу Кремля. В Москве уже подают произошедшее так, будто в Европе ситуация со свободой слова на самом деле ничуть не лучше, чем в России.

«Все время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома, и все время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Примечательно, что Алексей Коростелев работал в тбилисской студии «Дождя». Будет ли это иметь последствия для работы местной команды российского оппозиционного телеканала, пока непонятно. Некоторые считают, что «Грузинская мечта», которую оппозиция обвиняет в пророссийской политике, может воспользоваться ситуацией и, учитывая, что «Дождь» вещал из Тбилиси на базе оппозиционного телеканала «Формула», использовать латвийский прецедент в попытке скомпрометировать критические СМИ в Грузии. К слову, член отпочковавшейся от партии власти политической организации «Сила народа» Зураб Кадагидзе в своем Facebook уже проводит параллели:

«Помните историю с телекомпанией «Дождь», когда наша генетически модифицированная либеральная элита сошла с ума из-за того, что в Грузию не пустили ее журналиста? И вот вещание этой телекомпании в Латвии прекратилось... почему? Служба безопасности Латвии начала расследование в отношении «Дождя» и отметила, что любая поддержка военного вторжения России в Украину неприемлема для действующей в Латвии медиа-организации. Так в чем дело? Если они опосредованно работают на Россию, то что это может значить? Что наша либеральная элита, которая порвала себе жилы из-за того, что не пустили в Грузию журналиста «Дождя», работает на Кремль? Не играйте хотя бы роль полезных идиотов, наши заблудшие гражданские активисты».

Подобные высказывания вызывают серьезные опасения у части общественности. Если эффект «Дождя» перекинется на Грузию, то государству может показаться заманчивой идея закрутить гайки в области свободы слова, ссылаясь на «европейский опыт».

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