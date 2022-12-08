Землетрясение произошло в Дагестане. Толчки ощущались в Грузии

Парламент Перу в среду объявил импичмент президенту страны Педро Кастильо. По сообщению местной полиции, Кастильо задержан. Против него возбуждено уголовное дело о злоупотреблении властью и попытке государственного переворота.

Днём ранее Кастильо объявил о роспуске конгресса (однопалатного парламента Перу) и о введении в стране чрезвычайного положения и комендантского часа. Однако конгресс отказался разойтись, а вместо этого вынес на голосование вопрос об отставке самого Кастильо. За импичмент проголосовал 101 депутат против шести.

Конгресс расценил приказ Кастильо о роспуске высшего органа государственной власти как неконституционный, то есть как попытку переворота. С мнением парламентариев согласна и посол США в Перу Лайза Кенна. "США категорически осуждают неконституционные действия президента Кастильо, пытающегося помешать законной работе конгресса," - написала она в твиттере. Представитель Госдепартамента на брифинге назвал Кастильо "бывшим президентом".

По перуанским законам, президент может распустить конгресс только в том случае, если тот отказал в доверии двум кабинетам министров, чего не произошло.

Кастильо планировал распустить конгресс, создать чрезвычайное правительство, назначить внеочередные парламентские выборы и, как он объявил, создать "новую Великую хартию вольностей", то есть переписать Конституцию страны.

Часть кабинета министров - министры иностранных дел, юстициии, экономики, образования и культуры - подали в отставку. Полиция и армия заняли сторону парламента: утром в среду они предупредили президента, что попытки нарушения закона с его стороны будут пресечены. Днём стало известно о взятии его под стражу.

Генеральный прокурор Перу Даниэль Сориа подал заявление о возбуждении уголовного дела против Кастильо в Национальную прокуратуру. Место Кастильо заняла вице-президент Дина Болуарте, она принесла присягу в парламенте.

60-летняя Болуарте стала первой женщиной на посту президента Перу, она заявила, что останется на этой должности до июля 2026 года, когда должно было закончиться президентство Кастильо.

Как уточняет "Новая газета - Европа", конгресс Перу отправляет в отставку уже пятого президента за 6 лет. В 2018 году Педро Пабло Кучински ушел с поста прямо перед голосованием в парламенте, но позже всё равно был осуждён, а пришедший после него президент Мартин Вискарра был смещён с должности в 2020 году после обвинений по старым эпизодам взяточничества в начале 2010-х годов. Педро Кастильо возглавлял страну с июня 2021 года.

Другие новости Радио Свобода: