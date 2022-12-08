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Граждан РФ и Азербайджана приговорили в Абхазии к 15 годам тюрьмы
В самопровозглашенной республике Абхазия приговорили к 15 годам лишения свободы троих иностранцев – гражданина Азербайджана Жавида Мамедова и граждан России – Евгения Масальского и Серафиму Богданову. Сухумский городской суд признал их виновными в незаконном приобретении и сбыте наркотических средств в особо крупном размере.
По информации абхазской Гепрокуратуры, Мамедов и Масальский будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, Богданова – в исправительной колонии общего режима. Приговор также предусматривает выплату штрафа в размере 800 тысяч рублей.
«В течение 15 рабочих дней со дня вручения полной версии приговора стороны вправе обжаловать приговор в вышестоящий суд. Названные лица считаются невиновными до вступления приговора в законную силу», – сказано в сообщении.
Другие новости дня
Американку Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута
Между Россией и США произошёл обмен заключёнными. Баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер, осуждённую в России, обменяли на бизнесмена Виктора Бута, осуждённого в Соединённых Штатах.
Первым об обмене сообщил телеканал CNN. Обмен подтвердили и российская, и американская стороны.
Президент США Джо Байден заявил, что уже поговорил по телефону с Грайнер. Она находится в самолёте по пути на родину.
МИД России сообщил, что обмен произошёл в аэропорту Абу-Даби. «Российский гражданин возвращён на родину» – говорится в телеграм-канале ведомства. Комментариев самого Бута пока нет.
Ранее в этом году, уже после российского вторжения в Украину, произошёл обмен осуждённого в России американца Тревора Рида на находившегося в тюрьме в США российского лётчика Константина Ярошенко. Переговоры об обменах – один из немногих примеров сохраняющихся, несмотря на резкое ухудшение отношений, контактов между Москвой и Вашингтоном.
Обсуждалась также возможность обмена ещё одного осуждённого в России американца, Пола Уилана, которого российский суд признал виновным в шпионаже. По словам его адвоката, Уилан остаётся в колонии и переговоры о его возможном обмене продолжаются.
- Грайнер выступала за екатеринбургский женский баскетбольный клуб УГМК. В составе американской национальной сборной США она дважды выигрывала Олимпийские игры. Её задержали в феврале 2022 года в московском аэропорту Шереметьево. В её сумке нашли гашишное масло для вейпа. Это вещество запрещено к обороту в России, но легально в некоторых штатах США. В августе суд в Химках признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков и приговорил её к девяти годам колонии. 17 ноября её адвокаты сообщили, что её этапировали в колонию в Мордовии.
- В Вашингтоне называли приговор Грайнер несправедливым и заявляли, что будут бороться за её освобождение.
- Бут был приговорён в США 2012 году к 25 годам тюрьмы за подготовку продажи оружия колумбийским антиправительственным вооружённым группировкам. Вину он не признал, в Москве соглашались с такой оценкой.
- Россия и США в течение нескольких месяцев обсуждают обмен Грайнер и Пола Уилана на россиян, находящихся в заключении в США. В июле CNN сообщало о том, что Вашингтон предложил к обмену Виктора Бута. 27 июля госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон передал Москве “существенное предложение” в отношении Уилана и Грайнер Агентство Bloomberg тогда писало, что Москва настаивает на обмене только Грайнер на Бута или двух человек на двух, предлагая включить в сделку, в частности, предполагаемого сотрудника российских спецслужб, осуждённого в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира.
- Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сказала, что и Бут, и Грайнер перед обменом были помилованы соответственно в США и России.
Мать Михаила Саакашвили: «Прошу всех, спасите моего сына»
На фейсбук-странице бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили опубликовано обращение его матери, Гиули Аласания. Она призвала граждан 9 декабря собраться у здания Тбилисского городского суда, где будет рассмотрено ходатайство защиты об отсрочке приговора для Саакашвили по состоянию здоровья.
«Я хочу обратиться к грузинской общественности обществу. Мой сын, третий президент Грузии и глава Национального совета реформ Украины находится на грани смерти. Врачи клиники в отчаянии.
Прошу всех – власть, грузинское и международное общество, спасите моего сына. Когда (судебный) процесс состоится, прошу всех неравнодушных людей прийти к суду и мирно, без всякой политики, выразить позицию для спасения жизни человека.
Никогда в жизни я не обращалась с таким призывом, но сейчас для меня наступил очень тяжелый момент, и я надеюсь на всеобщую солидарность и великодушие», – сказано в обращении Гиули Аласания.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», cегодня же сразу два представителя Евросоюза прокомментировали сообщения об ухудшении состояния здоровья Саакашвили.
«У нас есть информация о недавних сообщениях об ухудшении состояния здоровья экс-президента… Конечно, мы очень обеспокоены этими сообщениями, – сказал посол ЕС Грузии в Грузии Павел Герчинский.
По его словам, очень важно, чтобы права экс-президента были полностью защищены. От отметил, что посольство поддерживает связь по этому вопросу как с семьей и адвокатами Саакашвили, так и с представителями правительства Грузии.
Официальный представитель дипломатической службы ЕС Питер Стано опубликовал пост в Twitter, где отмечает, что Евросоюз внимательно следит за недавними тревожными сообщениями об ухудшении здоровья Саакашвили.
«Грузинские власти несут ответственность за его здоровье и благополучие и обязаны принять все необходимые меры для обеспечения ему надлежащей медицинской помощи», – написал Стано.
Узбекистан отказался от создания газового союза с Россией и Казахстаном
Узбекистан готов подписать коммерческие контракты о поставках газа с Россией, однако вступать в предложенный Москвой газовый союз с Россией и Казахстаном не намерен. Об этом заявил министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов, передаёт Reuters.
По словам министра, Ташкент «никогда не пойдет на политические условия в обмен на газ». Москва и Ташкент ведут переговоры о поставке российского газа через соседний Казахстан, но «это будет технический контракт» и «не означает – союз», подчеркнул Мирзамахмудов.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова узбекского министра, заявил , что газовый союз не предполагает поставки газа в обмен на политические условия.
«Каждая сторона продает и продолжит продавать свои энергоресурсы, ориентируясь исключительно на коммерческие условия. Но также страны заинтересованы, чтобы согласовывать свои действия», – сказал он. По мнению Пескова, агентство Reuters дало неверную информацию, неправильно истолковав слова министра энергетики Узбекистана.
Как отмечает Reuters, на фоне холодной зимы Узбекистан испытывает нехватку топлива и даже был вынужден прекратить экспорт шести миллионов кубических метров газа в день в Китай. Власти страны ведут переговоры с другими странами (с какими не уточняется) по дополнительной закупке природного газа, электроэнергии, угля и мазута. В стране вводится запрет на экспорт сжиженного газа.
Ранее инициативу создания газового союза с Узбекистаном обсуждали президенты России и Казахстана – Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Однако, по мнению экспертов, ни Астана, ни Ташкент в нем не заинтересованы из-за угрозы вторичных санкций.
30 ноября, комментируя предложение о создании тройственного газового союза между Москвой, Астаной и Ташкентом, замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко подчеркнул, что страна не позволит использовать свою территорию для уклонения от санкций.
- В ответ на росийсское военное вторжение в Украину страны Запада регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими компаниями. Азиатские страны во многом поддерживают ограничения, в том числе опасаясь вторичных санкций.
- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на днях посетил с официальным визитом Францию. Были подписаны множество соглашений, в том числе о французских инвестициях в страну.
В Тбилиси из Украины доставили тело добровольца Джабы Хоперия
Тело погибшего в Украине грузинского добровольца Джабы Хоперия сегодня, 8 декабря было доставлено в Грузию.
25-летний боец воевал на стороне ВСУ с первых дней войны. Грузинская служба Радио Свобода со ссылкой на сослуживцев Хоперия пишет, что боец получил отравление химическим веществом, которое российские войска использовали под Херсоном, и скончался от осложнений в Киеве 1 декабря.
Отметим, что отец и дядя Джабы Хоперия участвовали в войне в Абхазии, его дядя погиб в 1993 году.
С начала российского вторжения в Украине погибли 33 грузинских добровольца. Тела пятерых бойцов, которые погибли под Бахмутом на прошлой неделе, пока не удается доставить в Грузию. Их не могут вынести из зоны активных боевых действий.
Эстония вслед за Латвией и Литвой с 8 декабря прекращает вещание «Дождя»
Эстония вслед за Латвией и Литвой с 8 декабря прекратит вещание телеканала «Дождь», пишет Postimees.
Причина аналогична той, по которой вещание прекратили в Литве. Аннулированная властями Латвии лицензия давала телеканалу право распространять свой контент в странах ЕС, США и других странах. После отзыва лицензии «Дождь» перестанет транслироваться и в Эстонии.
В стране телеканал транслировали операторы Telia, Elisa и Home 3. Представитель Elisa сказал, что компании пришло уведомление от департамента защиты прав потребителей и технического надзора о приостановке вещания «Дождя». «Среди телевизионных пакетов компании Elisa «Дождь» является каналом по выбору, поэтому приостановка работы этого телеканала затронет небольшую часть клиентской базы», – сказал менеджер по связям со СМИ компании Таави Тедер.
Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Латвии ранее аннулировал лицензию на вещание «Дождя». Решение отменить разрешение на трансляцию телеканала было принято «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку». Кроме этого, будет закрыт доступ на территории Латвии к программам телекомпании на ютубе.
Это случилось после того, как телеканал был оштрафован за карту с Крымом в составе России и слова «наша армия» по отношению к российской армии, а также после эфира, во время которого ведущий Алексей Коростелев, призывая зрителей писать о нарушениях при проведении мобилизации в России и военных преступлениях российских военных, сказал: «Мы надеемся, что многим, военнослужащим в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». После этого его уволили с телеканала.
Позже Служба госбезопасности Латвии рекомендовала МВД включить Коростелева в черный список лиц, которым запрещен въезд в страну. В свою очередь, гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева призвала вернуться на работу Коростелева, а также ушедших после его увольнения ведущих Маргариту Лютову и Владимира Роменского.
«Дождь» с 2010 года работал в России. Начав эфир с развлекательного вещания, он быстро переключился на общественно-политическую повестку. После этого он был исключен из российских кабельных и спутниковых операторов. В 2017 году его заблокировали в Украине. В 2021 году в России он был объявлен «иноагентом». Первого марта 2022 года, через неделю после начала российского военного вторжения в Украину, Генпрокуратура потребовала заблокировать сайт «Дождя» из-за "фейков о действиях российской армии и призывов к экстремистским действиям". Третьего марта канал приостановил работу. Разрешение на вещание в Латвии телеканал получил 6 июня.
В Нью-Йорке предъявили обвинения украинскому политику Деркачу
В среду в федеральном суде Бруклина в Нью-Йорке было официально обнародовано обвинение в отношении депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача. Его обвиняют в отмывании денег и нарушении санкций, введённых против него в США в 2020 году по обвинению в содействии вмешательству России в президентские выборы в Соединённых Штатах.
ФБР и прокуратура США считают Деркача, известного публикацией записей телефонных разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом, ныне президентом США Джо Байденом, российским агентом влияния. Нынешнее обвинение связано с приобретением структурами, связанными с Деркачом, двух объектов недвижимости в Беверли-Хиллз в Калифорнии и сокрытием своей причастности к этим сделкам.
В обвинительном акте, обнародованном в среду в федеральном суде Бруклина, говорится, что, начиная с 2013 года Деркач использовал зарубежные счета в Латвии и Швейцарии, принадлежащие компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах, для оплаты покупки и обслуживания недвижимости.
"Поведение этого агента Кремля, который попал под санкции за попытку навредить нашей демократии, показало, что он готов, хочет и способен использовать нашу банковскую систему для достижения своих незаконных целей, — заявил прокурор по Восточному округу Нью-Йорка Бреон Пис. - США не будут безопасным убежищем, где преступники, олигархи или лица, находящиеся под санкциями, могут скрывать свои доходы, полученные нечестным путем, или влиять на наши выборы", - приводит его слова "Голос Америки".
"Участвуя в подготовленной Россией кампании по дезинформации, направленной на подрыв американских институтов, Деркач одновременно вступил в сговор, чтобы обманным путем извлечь выгоду из западного образа жизни для себя и своей семьи в Соединённых Штатах", - заявил Майкл Дрисколл, помощник директора ФБР в Нью-Йорке.
Андрей Деркач, который сейчас находится на свободе, оказался под санкциями Министерства финансов США в сентябре 2020 года. Его обвинили во вмешательстве в выборы. Демократы в США утверждают, что его публикации записей разговоров Порошенко и Байдена, полученные, по их словам, незаконным путём, делались в интересах России и сторонников бывшего президента Дональда Трампа.
Ранее Деркач отрицал свою вину и заявлял, что его преследуют за разоблачение коррупции. В опубликованных им разговорах речь шла о поддержке Украины со стороны США, Порошенко и Байден обменивались комплиментами. Каких-либо свидетельство о коррупции или других незаконных действиях в них нет.
Деркач уже более двух десятилетий является депутатом Верховной Рады Украины,в последний раз он был избран в неё в 2019 году по одномандатному округу. В 2021 году Киев ввёл против него собственные санкции.
В случае признания виновным, Деркачу грозит в США до 30 лет лишения свободы.
В сухумских школах проходят антитеррористические проверки
Минувшей ночью саперы с собаками провели проверку некоторых сухумских школ. Об этом сообщили абхазские телеграм-каналы.
Ранее в СГБ самопровозглашенной республики Абхазия заявили, что проверяют информацию о возможной террористической угрозе. Ведомство призвало граждан сохранять спокойствие, «не поддаваться на провокации и проявлять бдительность».
Как пишет «Абхазский портал», не всем родителям удалось сохранить спокойствие, и во вторник утром многие родители не пустили детей в школы.
«В центральных школах родители почему-то создают панику, но этого не нужно делать. Бдительность всегда должна быть, и если специалисты проводят какие-то профилактические мероприятия, то их, наоборот, надо поддерживать», – пояснила начальник сухумского Управления образования Астанда Таркил.
По ее словам, руководители школ на местах, педагоги работают в штатном режиме, по-прежнему сохраняются ограничения, введенные во время пандемии – вахтеры не пускают в школу родителей и посторонних.
В министерстве просвещения заявили, что «специалисты занимаются сбором данных о том, сколько учащихся не пришло в школы 8 декабря».
«Во второй половине дня мы представим эту информацию СМИ», – сказал пресс-секретарь министерства Аслан Кутелия.
О том, что родители побоялись сегодня пускать детей в школы, сообщил и абхазский активист Джансух Адлейба.
«Хватит уже нагонять жуть! Не надо держать людей в страхе! У родителей паника боятся пускать детей в школу», – написал он.
По данным «Абхазского портала», сегодня в сухумской школе №2 проведут учебную тревогу. Преподавателей и школьников ознакомят с правилами поведения в случае террористической угрозы.
В анонимном сообщении о террористической угрозе, которое появилось в абхазских телеграм-каналах, говорилось о том, что «кто-то спонсировал крупный террористический акт со стороны Грузии».
В Грузии задержали предполагаемого участника «Исламского государства»
Предполагаемый участник террористической группировки «Исламское государство», гражданин Грузии Цискара Тохосашвили задержан в тбилисском международном аэропорту. Об этом сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии.
По информации ведомства, Тохосашвили покинул Грузию в 2015 году, отправился на Ближний Восток и присоединился к «Исламскому государству».
«Тохосашвили, также известный как «эмир Иса», считался довольно влиятельной фигурой среди членов «Исламского государства». Он активно участвовал в террористической деятельности и в ведении боевых действий на территории Сирии и Ирака. Определенный период времени руководил одним из подразделений террористической организации в зоне конфликта. У него были близкие отношения с различными влиятельными лидерами террористической организации «Исламское государство». Примечательно, что в результате совместной операции в 2019 году по обвинению в терроризме был арестован младший брат Цискара Тохосашвили, Цезарь Тохосашвили — эмир «Исламского государства» Аль-Бара Шишани. Он отбывает наказание в Грузии», – сказано в сообщении.
Против Тохосашвили дело возбуждено по статье 328 Уголовного кодекса Грузии (вступление в иностранную террористическую организацию и пособничество террористической деятельности), которая предусматривает наказание от 10 до 17 лет лишения свободы
- Цезарь Тохосашвили был задержан в Киеве 12 ноября 2019 года и экстрадирован в Грузию в 2020 году. Тогда в СГБ заявили, что Тохосашвили был тесно связан с влиятельными лидерами ИГИЛ, уроженцами Грузии – Тарханом Батирашвили, известным как Абу Умар аш-Шишани, а также с Ахмедом Чатаевым. Батирашвили погиб в 2016 году в Сирии, Чатаев – в ходе контртеррористической операции в Тбилиси в 2017 году.
CNN: Украина просит США поставить кассетные боеприпасы
Украинские чиновники и депутаты после начала широкомасштабного российского вторжения в страну предпринимают усилия, чтобы убедить Соединённые Штаты предоставить Украине кассетные (кластерные) боеприпасы для более эффективной борьбы против российской армии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских и украинских чиновников.
Некоторые из представителей Украины, которые лоббируют в США, пытаясь убедить администрацию Байдена и членов Конгресса в необходимости удовлетворить запрос, названы по именам - среди них например депутат Алексей Гончаренко.
Кассетные боеприпасы запрещены более чем в 100 странах мира, но не в России, Украине и США. С начала вторжения собраны многочисленные свидетельства их применения российскими военными, в том числе при обстрелах городов. Согласно докладу Human Rigths Watch, Украина также применяла этот тип боеприпасов, однако Россия использовала их чаще, в том числе против гражданских целей (последнее Минобороны России отрицает). В докладе Amnesty International говорится о гибели от таких боеприпасов сотен жителей Харькова.
Для Украины кассетные боеприпасы, как пишет CNN, могли бы решить две основные проблемы: потребность в большем количестве боеприпасов для артиллерии и ракетных систем, предоставленных США и другими странами, и необходимость нивелировать численное превосходство России в артиллерии.
Как отмечает CNN, представители администрации Байдена не отвергли запросы Киева сразу, а решили его изучить. Нынешняя позиция администрации, как утверждает телекомпания со ссылкой на чиновников, заключается в том, что США теоретически могут удовлетворить запрос в том случае, если запасы боеприпасов у Украины начнут опасно уменьшаться. Однако для этого необходимо будет снять ограничения, которые Конгресс наложил на поставку США кассетных боеприпасов в другие страны. Один из источников CNN отметил, что возможность достижения Украиной военного успеха сейчас никак не зависит от поставок кассетных боеприпасов.
Парламент Перу объявил импичмент президенту, он задержан
Парламент Перу в среду объявил импичмент президенту страны Педро Кастильо. По сообщению местной полиции, Кастильо задержан. Против него возбуждено уголовное дело о злоупотреблении властью и попытке государственного переворота.
Днём ранее Кастильо объявил о роспуске конгресса (однопалатного парламента Перу) и о введении в стране чрезвычайного положения и комендантского часа. Однако конгресс отказался разойтись, а вместо этого вынес на голосование вопрос об отставке самого Кастильо. За импичмент проголосовал 101 депутат против шести.
Конгресс расценил приказ Кастильо о роспуске высшего органа государственной власти как неконституционный, то есть как попытку переворота. С мнением парламентариев согласна и посол США в Перу Лайза Кенна. "США категорически осуждают неконституционные действия президента Кастильо, пытающегося помешать законной работе конгресса," - написала она в твиттере. Представитель Госдепартамента на брифинге назвал Кастильо "бывшим президентом".
По перуанским законам, президент может распустить конгресс только в том случае, если тот отказал в доверии двум кабинетам министров, чего не произошло.
Кастильо планировал распустить конгресс, создать чрезвычайное правительство, назначить внеочередные парламентские выборы и, как он объявил, создать "новую Великую хартию вольностей", то есть переписать Конституцию страны.
Часть кабинета министров - министры иностранных дел, юстициии, экономики, образования и культуры - подали в отставку. Полиция и армия заняли сторону парламента: утром в среду они предупредили президента, что попытки нарушения закона с его стороны будут пресечены. Днём стало известно о взятии его под стражу.
Генеральный прокурор Перу Даниэль Сориа подал заявление о возбуждении уголовного дела против Кастильо в Национальную прокуратуру. Место Кастильо заняла вице-президент Дина Болуарте, она принесла присягу в парламенте.
60-летняя Болуарте стала первой женщиной на посту президента Перу, она заявила, что останется на этой должности до июля 2026 года, когда должно было закончиться президентство Кастильо.
- Как уточняет "Новая газета - Европа", конгресс Перу отправляет в отставку уже пятого президента за 6 лет. В 2018 году Педро Пабло Кучински ушел с поста прямо перед голосованием в парламенте, но позже всё равно был осуждён, а пришедший после него президент Мартин Вискарра был смещён с должности в 2020 году после обвинений по старым эпизодам взяточничества в начале 2010-х годов. Педро Кастильо возглавлял страну с июня 2021 года.
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Комитет Сената США признал действия России против Украины геноцидом
Комитет Сената США по международным отношениям принял резолюцию о признании действий России против Украины геноцидом украинского народа.
Документ осуждает Россию "за совершение актов геноцида против народа Украины" в ходе военного вторжения, призывает США и союзников продолжать поддерживать правительство Украины, а также "проведение расследований, направленных на привлечение к ответственности виновных в этих ужасных преступлениях". Резолюция предлагает президенту США Джо Байдену ввести санкции в рамках "акта Магнитского" против людей, причастных к геноциду.
Авторами резолюции в числе прочих стали демократы Бен Кардин (он возглавляет американскую Хельсинкскую комиссию) и Ричард Блюменталь, а также сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Джим Риш.
"Своими действиями Путин крайне ясно продемонстрировал, что его цель – прекратить существование украинского народа. Я лично видел свидетельства его жестокости в Ирпене и других районах Киевской области" - заявил Риш.
Расследование предполагаемых военных преступлений в Украине ведёт Международный уголовный суд.
Россия отрицает, что ее военные убивали мирных жителей. Распространение информации об убийствах может грозить уголовным преследованием по статье о фейках об армии.
Ранее в связи с российским военным вторжением в Украину парламенты нескольких стран мира объявили Россию спонсором терроризма или террористическим режимом, такую же резолюцию одобрил и Европейский парламент. В Конгресс США уже несколько раз вносились аналогичные документы, однако ни один из них до сих пор не был принят.
Зеленский допустил, что война в Украине закончится в 2023 году
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на окончание войны уже в следующем году. "Я верю, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время", - сказал Зеленский в обращении к изданию Politico, которое признало его самым влиятельным человеком в Европе.
Зеленский также поблагодарил "всех друзей Украины в Европе, которые помогают миллионам украинцам пройти через это ужасное время".
Ранее в среду президент России Владимир Путин заявил, что война в Украине, которую он называет "специальной военной операцией", может стать "длительным процессом". При этом он назвал "значимым результатом" операции аннексию Россией ряда территорий Украины, которую не признаёт подавляющее большинство стран в мире. Путин также сказал, что риск ядерной войны растет, но добавил, что власти России "не сошли с ума" и не собираются "размахивать ядерным оружием как бритвой". Также, по словам Путина, Россия намерена защищать "национальные интересы" - сначала "мирными средствами", а если это не поможет, то "всеми имеющимися".
Президент Украины Владимир Зеленский возглавил ежегодный рейтинг POLITICO 28, в котором журналисты называют людей, определяющих облик европейского континента. Свое решение в Politico объяснили так : "Европа меняется. Континент переоценивает свои стратегические отношения, становится более серьезным в отношении обороны, переосмысливает торговую политику, а также политику в области расширения и энергетической безопасности. В широком смысле, он переосмысливает, что вообще означает быть европейцем – и в значительной степени это происходит благодаря украинскому комику, ставшему президентом".
Во вторник Зеленский также был назван человеком года по версии журнала Time.
- Владимир Зеленский, в прошлом актёр и шоумен, был избран президентом Украины в 2019 году. С начала широкомасштабного российского вторжения в Украину Зеленский руководит обороной страны. Он оставался в Киеве, когда российские войска пытались окружить город. За всё это время он ни разу не покидал территорию Украины, обращаясь к различным международным форумам посредством видеосвязи. Ежедневно Зеленский записывает видеообращения к гражданам Украины с рассказом о последних событиях.
Землетрясение произошло в Дагестане. Толчки ощущались в Грузии
Землетрясение магнитудой 5.5 произошло в Дагестане, в 57 километрах от границы с Грузией. Очаг залегал на глубине 46 км. Об этом сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии.
Подземные толчки ощущались в нескольких регионах Грузии, в том числе в Тбилиси.
По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения был в шести километрах от дагестанского села Гуниб.
В Украине приговорен к 12 годам священник, сотрудничавший с Россией
В Украине суд приговорил к 12 годам лишения свободы настоятеля храма Украинской православной церкви в Лисичанске Луганской области. Он признан виновным в том, что передавал российской армии данные о дислокации украинских войск и о жителях Лисичанска и Северодонецка, сотрудничавших с ВСУ.
Как сообщает Служба безопасности Украины, священник был задержан в апреле. С начала полномасштабного вторжения России он был на связи с российскими войсками и информировал их о расположении боевых позиций ВСУ, количестве личного состава и военной техники. По данным следствия, клирик был завербован российскими спецслужбами еще в 2014 году и с тех пор был на связи с луганскими сепаратистами. В ходе обыска обнаружена его переписка с представителями российских войск и сепаратистских формирований.
Кроме того, по заявлению СБУ, в Луганской области ими был установлен еще один священник УПЦ, добровольно поставлявший информацию российским войскам. Как утверждает спецслужба, при его помощи были похищены два человека, сотрудничавшие с ВСУ. Священник объявлен Украиной в розыск по обвинению в государственной измене; известно, что он скрывается на аннексированных Россией территориях.
- Киев неоднократно обвинял Украинскую православную церковь, аффилированную с Московским патриархатом, в пособничестве российской агрессии. Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные санкции против ряда иерархов этой церкви, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ в Киево-Печерской лавре.
- В последние недели СБУ провела ряд обысков в приходах и монастырях УПЦ; по утверждению сотрудников спецслужбы, на территории храмов они обнаруживают российские пропагандистские материалы, людей с паспортами России и без документов, а также большие суммы наличных денег в гривнах, рублях и долларах.
- После российского вторжения предстоятель УПЦ осудил Москву, а в мае церковь заявила о своей полной независимости от Московского патриархата; при этом с точки зрения церковных канонов подобное одностороннее провозглашение независимости сомнительно.
WSJ: фирма Ткачёва отобрала 160 тысяч гектаров земли у фермеров Украины
Компания «Агрокомплекс», которой владеет бывший министр сельского хозяйства России и экс-губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, захватила свыше полутора тысяч квадратных километров земли в Донбассе, говорится в материале издания The Wall Street Journal.
Таким образом компания стала одним из крупнейших операторов ферм в Украине, что может позволить российским властям контролировать большую часть урожая украинского зерна.
Земля была фактически отобрана в результате российского вооруженного вторжения. Ранее она принадлежала трем крупнейшим сельскохозяйственным компаниям Украины - HarvEast Holding, «Нибулон» и Agroton Public Ltd. По словам руководителей этих предприятий и нескольких украинских фермеров, к ним приходили представители оккупационных администраций так называемых «ДНР» и «ЛНР», иногда с группами вооруженных людей, и угрозами заставляли их подписывать документы о передаче собственности, причем по российским законам. Кроме того, у них отбирали сельскохозяйственную технику и урожай. Так, глава украинской компании «Агротон» Юрий Журавлев рассказал, что у его предприятия были украдены 350 тысяч тонн семян пшеницы и подсолнечника.
Никаких компенсаций никто из украинских фермеров не получил.
В девятый пакет санкций ЕС включат запрет на поставку беспилотников в РФ
Еврокомиссия официально представила проект 9-го пакета санкций ЕС против России в связи с ее вторжением в Украину. Подробности о нем сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В проекте содержится предложение о запрете поставок в Россию любых беспилотных летательных аппаратов. Также будет запрещена поставка моторов для них - не только в Россию, но и в страны, которые, по мнению ЕС, могут продать их России, такие как Иран.
Также предлагается ввести запрет на новые инвестиции в горнодобывающий сектор России. Будет ужесточен экспортный контроль за поставкой в Россиию товаров и гражданских технологий, которые потенциально могут быть использованы в военных целях.
Санкции должны затронуть четыре российские телеканала и три банка. Их названия пока не сообщаются.
В отношении около 200 физических и юридических лиц должны быть введены персональные санкции - заморозка активов и, в отношении физлиц, запрет на въезд. Речь, как сообщается, пойдет о депутатах, чиновниках, военачальниках, а также вооруженных силах России, предприятиях оборонной промышленности и политических партиях.
Как ожидается, девятый пакет санкций может быть одобрен уже на следующей неделе, на саммите ЕС. В проект еще могут внести изменения.
- Беспилотники играют важную роль в боевых действиях в Украине. Россия в последние месяцы использует для ударов по Украине дроны «Герань-2», которые, как утверждают Украина и страны Запада, являются поставленными из Ирана беспилотниками «Шахед-136». Иранские власти признали, что поставляли Москве ударные беспилотники, хотя и утверждают, что это было до начала войны.
- 5 декабря в силу вступил восьмой пакет санкций ЕС против России, включающий введение предельной цены на российскую нефть, перевозимую танкерами. Ограничения предусматривают и полный запрет для стран ЕС с этой даты закупать в России нефть, поставляемую морским путем. На трубопроводную нефть запрет пока не распространяется. Россия заявила, что откажется поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут потолок цен. На данный момент, однако, ни о каких формальных решениях Москва не объявляла.
Путин: Военная операция в Украине может стать длительным процессом
Президент России Владимир Путин заявил, что война в Украине, которую он называет «специальной военной операцией», может стать «длительным процессом». При этом он назвал «значимым результатом» операции аннексию Россией ряда территорий Украины.
Путин 7 декабря выступил на встрече с членами Совета по правам человека при президенте. Большинство его членов сейчас составляют полностью поддерживающие политику Кремля лица.
«Чего уж там греха таить» - сказал, в частности, Путин - «и Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации». Он напомнил о царе Петре I, который боролся за выход к Азовскому морю.
Аннексия территорий при этом не называлась самим Путиным в числе целей так называемой спецоперации. Подавляющее большинство стран мира не признало аннексию 4-х украинских областей, Украина продолжает бороться за их освобождение.
Говоря о войне в Украине, Путин употребил, кроме слова «спецоперация», и слово «война» - она, по его утверждению, была начата в 2014 году властями Украины.
Отвечая на вопрос об угрозе ядерной войны в связи с противостоянием России и Запада, Путин сказал, что такая угроза возрастает. Российский президент отказался дать гарантии, что Москва ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие: «если не применит первой, значит, и второй тоже не применит. Потому что возможности применения, в случае нанесения ядерного удара по нашей территории, сильно ограничены». При этом он отметил, что власти России «не сошли с ума» и не собираются «размахивать ядерным оружием как бритвой». Также, по словам Путина, Россия намерена защищать «национальные интересы» - сначала «мирными средствами», а если это не поможет, то «всеми имеющимися».
Путин заявил, что разговоры о второй волне мобилизации «не имеют смысла», поскольку необходимости в ней «на сегодняшний день» нет. По его словам, сейчас примерно половина - 150 тысяч из 300 тысяч призванных - находятся в зоне «спецоперации», но только половина от этой половины - непосредственно на фронте.
Российский президент подверг критике страны Запада и международные организации, в том числе Совет Европы и ООН. По его мнению, после начала войны в Украине они демонстрируют по отношению к России «циничную ангажированность». Как заявил Путин, страны Запада используют «доктрину прав человека» для вмешательства в дела других государств.
- Так называемая спецоперация, то есть широкомасштабное российское вторжение в Украину, началась 24 февраля - 9,5 месяцев назад. За это время Россия взяла под контроль часть территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины и объявила об их аннексии. Украине удалось отбить часть ранее оккупированных российскими войсками территорий.
- Незадолго до встречи из состава совета по правам человека вывели ряд деятелей, публично выступивших против войны, в том числе Александра Асмолова, Николая Сванидзе, Екатерину Винокурову и Александра Верховского. Сообщалось, что они могли готовить для Путина неудобные вопросы, в частности о предполагаемом убийстве кувалдой бывшего бойца «ЧВК Вагнера». Вместо них назначили таких деятелей, как военкор «Комсомольской правды» Александр Коц и представительница так называемой «ДНР» Елена Шишкина.
При обстреле Курахова в Украине погибли 8 человек
Восемь человек погибли, пятеро ранены в результате российского обстрела города Курахово в Донецкой области Украины 7 декабря. Об этом написал в телеграме заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, под огнем оказались рынок и автостанция. По его данным, погибших шестеро.
Как утверждается, огонь велся из реактивной артиллерии кассетными боеприсами. Атаку прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский: «Террористы - нелюди. И они будут отвечать за это». Он также сообщил о 6 погибших, а не 8.
- Использование кассетных боеприпасов в зоне жилой застройки может расцениваться с точки зрения международного права как военное преступление. Москва не комментировала удар 7 декабря, но традиционно отрицает атаки по гражданской инфраструктуре и жилым объектам.
- В Курахове расположена тепловая электростанция, в октябре по ней был нанесен удар ракетный удар. Тогда о пострадавших не сообщалось.
- В последние дни назначенные Россией представители властей так называемой «ДНР» сообщали об обстрелах Донецка со стороны, как они утверждают, украинской армии. В городе есть разрушения и погибшие. Накануне в результате обстрела, как сообщается, погибла депутат парламента самопровозглашенной «ДНР» Мария Пирогова. Владимир Путин посмертно наградил ее орденом Мужества. Украинские военные обстрел Донецка не комментировали.
Американский журнал Time назвал Зеленского человеком года
Американский журнал Time назвал президента Украины Владимира Зеленского человеком 2022 года. Об этом говорится в посвященном украинскому лидеру материале, вышедшем в среду, 7 декабря.
«Независимо от того, наполняет ли битва за Украину надеждой или страхом, Владимир Зеленский гальванизировал мир так, как мы не видели десятилетиями», – написал главный редактор Time Эдвард Фелсенталь.
Вместе с Зеленским журнал Time отметил «дух Украины» за сопротивление, которое страна оказала России.
Зеленский на церемонии награждения Madeleine K. Albright Democracy Awards заявил 7 декабря, что президент РФ Владимир Путин делает все, чтобы Россия и дальше продолжала войну, лишь бы не признать сделанную историческую ошибку – вторжение в Украину.
Талибы провели первую после прихода к власти публичную казнь
В Афганистане состоялась первая с момента прихода к власти "Талибана" публичная казнь. Был казнён мужчина, осуждённый за разбой и убийство пятилетней давности. Казнь состоялась в провинции Герат в присутствии заместителя премьер-министра Афганистана Абдула Гани Барадара, нескольких министров и сотен зрителей. Палачом выступил отец жертвы, лично расстрелявший убийцу.
В ноябре верховный лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада приказал афганским судьям руководствоваться законами шариата при проведении судов и вынесении приговоров. Это означает публичные казни, побивание камнями, отрубание голов и конечностей в качестве наказаний за преступления.
По заявлению Верховного суда Афганистана, в ноябре были публично высечены 19 человек, признанных виновными в различных преступлениях, в их числе девять женщин. Управление ООН по правам человека резко осудило такой вид наказания и призвало немедленно прекратить публичные порки.
Несмотря на то, что после возвращения к власти в августе прошлого года "Талибан" обещал более мягкое правление, чем в 1990-х, он возвращается к режиму теократической диктатуры. С момента прихода "Талибана" к власти в Афганистане в прошлом году в СМИ и социальных сетях появлялись кадры публичных наказаний правонарушителей – их избивали палками. Полиция "Талибана" также выставляет на публичное обозрение тела преступников, которые, как заявляется, погибли при задержании.
Правительство талибов подвергает репрессиям афганцев, ранее работавших на дислоцированные в стране военные части НАТО и международные организации или сотрудничавших с ними, например, в качестве водителей или внештатных переводчиков. Также в Афганистане резко ограничены права женщин на образование, работу, общественную деятельность и свободное перемещение.
В российско-украинской войне Гарибашвили «на стороне Грузии»
Журналисты спросили у премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, на чьей он стороне в российско-украинской войне. Гарибашвили ответил:
«Я на стороне Грузии. Я – защитник интересов моей страны и так будет до моей смерти. Это должно быть обязанностью наших граждан и их желанием».
Гарибашвили вновь заявил, что Грузия не будет оказывать военную помощь Украине.
«О военной помощи Украине мы ясно и четко сказали, что мы этого делать не будем. Мы, как государство, никогда не будем ввязываться в эту войну, конфликт. Это наша четкая позиция. Мы несем ответственность перед нашим народом», – сказал премьер, добавив, что Грузия оказывает Украине гуманитарную помощь.
Накануне временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что украинская сторона обратилась к правительству Грузии с просьбой о поставках генераторов и трансформаторов, однако пока не получила положительного ответа. Дипломат сообщил и о «многочисленных запросах» относительно поставок оружия, боеприпасов и техники двойного назначения.
Илия II выразил соболезнования в связи с гибелью грузинских бойцов в Украине
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй выразил соболезнования в связи с гибелью в Украине пятерых грузинских добровольцев. Слова скорби адресованы членам семьи и родственникам Автандила Руруа, Ромео Кварацхелия, Ромео Пичхая, Мераба Аладашвили и Бадри Маркелия.
«Велико ваше и наше горе в связи с гибелью в ходе ожесточенного боя под Бахмутом 3 декабря с. г. пятерых грузин – Автандила, Ромео, Ромео, Мераба и Бадри, отдавших свои жизни за поддержку ближнего.
Мы возносим молитвы, чтобы Господь упокоил бессмертные души праведников, а вам даровал силу молитвы и непоколебимую веру в то, что жизнь не кончается смертью, но есть начало вечной, истинной жизни, к которой мы все должны готовиться», – сказано в письме.
Отметим, что накануне вечером в Тбилиси прошла акция в память о погибших добровольцах. Организатором выступила партия «Лело для Грузии». Лидеры политического движения и члены молодежного крыла партии собрались у здания правительственной канцелярии. Они пришли с портретами погибших бойцов и почтили их память минутой молчания, пишет СОВА.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину там погибли 33 грузинских добровольца. Последний трагический случай произошел 3 декабря. Тогда стало известно о гибели под Бахмутом сразу пяти бойцов. Еще несколько человек получили ранения.
Баку освободил 19 военных, обвинённых в шпионаже на Армению
В Азербайджане 19 военнослужащих, осуждённых по «Тертерскому делу» по обвинению в шпионаже в пользу Армении, вышли на свободу. 10 человек из низ оправданы, остальные дела прекращены без оправдательного приговора.
В заявлении азербайджанской прокуратуры говорится, что в середине 2017 года военных в Тертерском районе жестоко пытали другие военнослужащие в целях получить признательные показания.
В тюрьмах по «Тертерскому делу» до сих пор находятся не менее 12 человек. По словам правозащитников, они оговорили себя под пытками. Всего жертв пыток может быть несколько сотен.
Тертерский район в 2017 году находился на территории самопровозглашённого Нагорного Карабаха, но районный центр Тертер контролировали азербайджанские военные. Город находился на линии соприкосновения воюющих сторон. После войны 2020 года между Азербайджаном и Арменией территории региона перешли под контроль Баку.
По свидетельствам очевидцев, в мае-июне 2017 года азербайджанских солдат и офицеров свозили в старое административное здание, там пытали и заставляли признаться в шпионаже в пользу Армении. Умерли не менее 11 задержанных.
Некоторые непосредственные исполнители пыток уже получили тюремные сроки, но решения судов не удовлетворили ни потерпевших, ни правозащитников. Они настаивают на выявлении тех, кто отдавать приказ пытать военных и требуют освобождения тех, кто признал себя виновными под пытками, и их реабилитации.
Азербайджан долго игнорировал «Тертерское дело», но в конце прошлого года прокуратура начала новое расследование. В сентябре 2022 года Генпрокуратура инициировала пересмотр приговоров для 19 человек, которых освободили 6 декабря.
В Цхинвали завершили снос Старого моста
В Цхинвали полностью снесли Старый мост. Жители города считали его историческим символом города и требовали отремонтировать.
Ранее активисты и сторонники сохранения моста встретились с президентом самопровозглашенной республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым. Встреча оказалась безрезультатной.
На месте старого моста власти планируют построить новый. Финансирование выделено в рамках российской Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2020–2022 годы.
Старый мост, соединивший два берега реки Большая Лиахви, был построен в 1893 году и был единственным мостом в Цхинвали. Реконструкция моста была произведена в 1903 году, а в 1910 году деревянный настил сменил бетон, пишет агентство «Рес».
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