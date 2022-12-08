Футбол, который меня не интересует

Я не знаю, как у вас, а у нас в Грузии Мундиаль 2022 – это главная тема культурно-спортивной жизни наших граждан. Почти всех граждан, кроме меня. Я стараюсь не касаться тех тем, в которых не разбираюсь и которые меня особо не волнуют, но иногда, видя массовые футбольные истерики, я тоже со своей небольшой колокольни стараюсь что-то понять, а чего-то – не понять.

Мне все равно, кто станет нынешним чемпионом – Аргентина, Бразилия или же Япония. Кстати, если бы воля была моя, то победу я отдал бы японцам просто лишь потому, что Япония – это очень для меня интересная страна, и в следующей жизни я обязательно постараюсь родиться японцем. К сожалению, Япония, как я узнал, проиграла Хорватии по пенальти в одной восьмой финала и на этом чемпионате чемпионом уже не станет.

А жаль!

Вот было бы здорово, если бы чемпиона мира по футболу объявлял Нобелевский комитет по литературе, который в последнее время дает премии не за заслуги, а по политическим или географическим понятиям. Тогда бы моя Япония точно стала бы чемпионом мира. Или если не Япония, то Зимбабве, или Свазиленд, или еще какая-нибудь маленькая, но гордая страна.

Это я сейчас пытаюсь шутить, хотя в каждой шутке есть кое-что еще кроме зубоскальства.

В своих многочисленных эссе, статьях, монографиях и докладных записках я пишу о тех событиях, в которых что-то понимаю и которые меня интересуют. Нынешний ЧМ в Катаре меня не интересует не потому, что он квелый, или вялый, или слабый, просто футбол с распадом СССР меня уже не интересует, и потому его перипетии от меня далеки.

Еще до развала СССР походы на стадион были для меня делом привычным – хотя, не буду врать, после 1981 года, когда тбилисское «Динамо» стало обладателем европейского Кубка кубков, интерес к футболу у меня постепенно начал снижаться. Видимо, тогда наша тбилисская команда была на пике своего мастерства, и больше уже ничего лучшего она сделать не могла. Еще был один момент – я очень любил игру Давида Кипиани, как мне кажется, одного из самых одаренных грузинских, и не только грузинских футболистов. А в 1982 году в одном из товарищеских матчей испанский футболист умудрился так ему сломать ногу, что Кипиани после этого уже не смог восстановить свою былую форму.

Как только СССР распался и чемпионаты по футболу перешли на внутриреспубликанские соревнования, я потерял к ним интерес. Пропали острота и, как сейчас говорится, драйв. Ведь когда «Динамо» Тбилиси играло с московским «Спартаком», это было нечто большее, чем спорт. Это была борьба с Кремлем, со «старшим братом». Также игры с ереванским «Араратом» тоже были принципиальными из-за естественного желания побороться силами с самым близким соседом и победить в извечном грузино-армянском шутливом споре «Кто начал играть в футбол раньше – армяне или грузины».

Эх, если бы все конфликты решались на спортивных полях и аренах, как мир был бы спокойнее.

Кстати, после игр «Арарат» – «Динамо» болельщики потом шли и отмечали победу или проигрыш любимых команд. И отмечали их вместе: болельщики и тех и других команд сидели рядом и доказывали друг другу, кто сильнее – Давид Кипиани или Хорен Оганесян. И был мир, и была гармония, и были покой и удовлетворение, без драки и крови.

После развала Союза я пару раз сходил на стадион, но былого азарта уже не было, когда на поле друг с другом боролись, к примеру, кутаисское «Торпедо» и ланчхутская «Гурия». По большому счету мне было все равно, кто выиграет – кутаисцы, горийцы, ланчхутцы или тбилисцы. И самое главное: не знаю, насколько я сейчас прав, но, играя только во внутреннем дивизионе, игроки стали терять… вернее, перестали оттачивать свое мастерство. Мастерство ведь дело наживное, и наживаешь его в соревновании с мастером, а не с подмастерьем. А такого количества мастеров в Грузии не было, и потому игроки начали терять хватку.

Предупреждаю, что я выражаю сугубо свое мнение, и, может быть, на самом деле все по-другому. Так что с годами футбол стал мне уже неинтересен, так как болеть было не за кого. Вот если грузинская команда когда-нибудь пробьется в финал ЧМ или хотя бы ЧЕ, тогда я (наверное) тоже буду волноваться и нервничать.

Хотя, когда это будет…

В общем, я стал законченным футбольным нигилистом, но окружающие меня люди продолжают жить футболом, что особенно заметно в социальных сетях. Там по поводу катарского чемпионата кипят такие страсти, что меня оторопь берет. Непонятна мне вся эта страсть. Но что мне непонятно, это еще не значит плохо или неправильно. Если страсти по футболу кому-то доставляют радость и наслаждение, семь футов ему под килем. Хотя в который раз думаю, а почему я, житель Закавказья, гражданин самой красивой страны в мире – Грузии, должен рыдать по поводу проигрыша или выигрыша, к примеру, сборной Аргентины? Кто мне аргентинцы и кто я им? Это относится также к бразильцам, немцам, итальянцам и другим признанным мастерам круглого мяча.

Не знаю, что-то во мне неправильное, наверное.

Помню, что на чемпионате мира 1982 года, который проходил в Испании и который, по моим понятиям, был очень драматичным и красивым, я болел за сборную СССР. Во-первых, СССР тогда был моей родиной, а в советской команде играли Чивадзе, Шенгелия, Сулаквелидзе, Дараселия. И я болел в первую очередь за них. Конечно, кто помнит тот чемпионат, скажет, что в тот год у бразильцев, немцев, итальянцев были супер-команды, и советским футболистам было до них далеко. Но я все равно болел за наших. Даже, наверное, если бы в команде Бескова-Лобановского-Ахалкаци (хотя два последних там, кажется, были скорее для блезиру) совсем не было бы грузинских игроков, я все равно болел бы за СССР, а не, скажем, за великолепных немцев или французов. Интересно, если об этих моих чувствах узнают наши некоторые ура-патриоты, предадут они меня анафеме или простят, учитывая мой сравнительно юный возраст в тот далекий 1982 год?

Хотел о футболе сказать вскользь, пару слов, а получилось по газетным меркам многовато, за что прошу пардон.

Возвращаюсь от возвышенного к земному.

Вернее, хотел воротиться от возвышенного к земному, но оказалось, что я уже столько говорил про футбол, что на другую, основную тему не хватило времени и места. Если поверите, я просто хотел начать с футбола и потом плавно перейти на другую волну, которая мне больше по душе, – к кинематографу и к проблемам, связанным с ним. Но футбол меня засосал, как опасная трясина, и про сериалы и «полный метр» я уже, с вашего позволения, поговорю в другой раз. Уверяю вас, что в том направлении у меня есть что сказать.

И на посошок.

Сборная команда Марокко пробилась в четвертьфинал. Они выиграли у грозных испанцев!

Молодцы марокканцы! Буду болеть за них. Смотреть не буду, а болеть буду. Со стороны.

Вот такой я человек.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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