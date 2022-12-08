Строительство крупной электростанции в горах Сванетии снова под вопросом. Правительство Грузии намерено дать еще один шанс инвестору из Кореи, который достроит многострадальную ГЭС. Цена вопроса – более миллиарда долларов, однако государство может и само вложиться в проект.

Торжественная закладка фундамента ГЭС состоялась 15 сентября 2015 года. На церемонии вместе с членами правительства присутствовали представители южнокорейской государственной компании-инвестора K-Water. Строительство ГЭС планировалось завершить к 2021 году, выработка электроэнергии должна была начаться двумя годами ранее.

Тогда в правительстве с гордостью заявляли, что проект станет самым масштабным в постсоветской истории Грузии. Высота возводимой на одном из притоков Ингури плотины должна была составить 135 метров, длина – 870 метров, проектируемая мощность – 280 МВт. По заключенному меморандуму после 34 лет эксплуатации ГЭС безвозмездно переходила в собственность Грузии. Дополнительным преимуществом проекта считалось то, что строительство проходило в нежилой зоне, и на нем планировалось занять жителей Сванетии.

Кроме того, новые объект должен был нести стабилизационную функцию для Ингурской плотины, которая имеет свой предел устойчивости и с которой в период весенних паводков воду приходится впустую сливать. Потенциал реки Ингури – 10-12 миллиардов кВт/часов в год, из которых на Ингури ГЭС в год вырабатывается приблизительно треть – 3,5-4 миллиарда кВт/часов. Выход виделся в строительстве дополнительных ГЭС. Подготовительные работы для строительства в ущелье реки Ненскра были завершены, но проект не ожил.

Сейчас правительство пытается возродить проект. По информации министра экономики Левана Давиташвили, несмотря на невыполнение обязательств, корейской компании K-Water будет дан еще один шанс, но с пересмотром прежних условий в пользу государства.

«Если компания будет готова реализовать проект и добиться реального результата в новые сроки, мы дадим компании еще один шанс. Мы начали переговорный процесс, но обновили условия. Эти условия были оговорены с самого начала, но в меморандуме заложена возможность требовать лучшего тарифа для государства. Я думаю, это справедливо, потому что компания так долго не выполняла свои обязательства и нанесла ущерб экономике Грузии нереализованным проектом. До конца года решение должно будет принято, больше времени не будет, тогда мы аннулируем контракт», – сказал Давиташвили 21 ноября.

По соглашению о гарантированной покупке мощности (PPA), подписанному с государством, Грузия должна была закупать электроэнергию по заранее установленному тарифу – 7,55 цента за киловатт-час.

Именно эта статья вызывала наибольший протест экологов и экономистов, которые, со ссылкой на международных экспертов, не раз заявляли, что в случае реализации проекта по первоначальным условиям заложенный в меморандум тариф тяжким бременем ляжет на бюджет Грузии. По словам представителя «Зеленой альтернативы» Давида Чипашвили, в отчете Всемирного банка за 2018 год говорится, что обязательства государства по гарантированным закупкам электроэнергии содержат серьезные риски, так как грузинский рынок не нуждается в избыточном количестве электроэнергии. А учитывая конъюнктуру у соседей, у которых цены на генерацию значительно ниже, Грузия не сможет продать избытки энергии на экспорт.

«Разумеется, возникает вопрос рентабельности закупки такого количества дорогой электроэнергии из госбюджета, а значит, из наших карманов. Согласно стресс-тестам отчета, из-за этого фактора стоимость электроэнергии вырастет с 12,5 тетри за квтч до 22,7 тетри к 2030 году».

Действительно, цена киловатт-часа в Турции и Азербайджане с возведением новых объектов генерации поэтапно снизилась с 8,5 центов до 4,5 центов, а в России с 3,5 центов до 2,5 центов. Понятно, что правительство задалось вопросом о рентабельности ГЭС, электроэнергию которой государству придется закупать по цене от 7 центов за киловатт.

По всей видимости, в правительстве Грузии собираются поучаствовать в проектах Намахвани ГЭС и Ненскра ГЭС. В конце прошлого месяца министр финансов Лаша Хуцишвили ясно дал понять, что важные энергетические проекты должны принадлежать не частному инвестору, а государству, и объявил об изменениях политики в этой связи:

«Подтверждаю, что наша политика в отношении ГЭС претерпела изменения, и мы готовы вместе с инвестором принять участие в реализации проекта. Это произойдет в том случае, если по какой-то причине инвестор не сможет довести проект до конца. Разумеется, речь идет о долевом участии, а не полной стоимости проекта».

Сегодня K-Water принадлежит 91,9% акций «Ненскра Гидро», остальные активы у государственного «Партнерского фонда» Грузии. Согласно сайту компании, K-Water контролирует треть всех электростанций Кореи, вырабатывающих 2453 ГВтч электроэнергии. Общие активы K-Water составляют более 17,6 млрд долларов США. 93,8% капитала принадлежит государству, а 6,2% – Корейскому банку развития.

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