Сегодня в Сухуме в здании Абхазского госдрамтеатра продолжил работу VIII съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса.

Вчера, в день его открытия, с приветствием к нему обратился президент Абхазии Аслан Бжания. Председатель Высшего совета ВААК Мусса Экзеков, возглавивший конгресс пять лет назад на седьмом его съезде и, безусловно, внесший в его работу новый импульс, сказал в своем выступлении о том, что с момента образования организации тридцать лет назад мы одной семьей системно реализуем проекты, направленные на сплочение народов. Он отметил, что, несмотря на тяжелую геополитическую ситуацию, организация продолжит свою работу в этом направлении.

Сегодня исполнительный секретарь Всемирного абхазо-абазинского конгресса Инар Гицба выступил с отчетом о деятельности конгресса в период с 2018 по 2022 год. За это время была сформирована основа региональной структуры конгресса не только в Абхазии, но и в Турции, России, Сирии, Египте, Аджарии. Внутри Абхазии было открыто 54 местных отделения ВААК, в Турции – десять. У ВААК есть свой информационный портал, который работает на шести языках –абхазском, абазинском, русском, турецком, арабском и английском. Ведется активная работа по сохранению и развитию абхазского и абазинского языков. За пять лет Всемирный абхазо-абазинский конгресс реализовал 107 проектов, в том числе помощь семьям репатриантов в период самоизоляции, закупку медоборудования и средств защиты для борьбы с COVID-19, проект «Амазара», направленный на сохранение нематериального наследия абхазского и абазинского народов, проект «Аимадара», в рамках которого ученики сельских школ могли посетить исторические места Абхазии, записал более трехсот видеоуроков по абхазскому языку и многое другое.

Председателем Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса на ближайшие пять лет вновь был избран Мусса Экзеков. Это решение было принято единогласно, других кандидатур не предлагалось. Делегаты съезда, представлявшие различные региональные отделения конгресса, высказали много добрых слов в адрес Экзекова, абазина, проживающего в Петербурге, предпринимателя и мецената, почти полностью финансирующего деятельность ВААК из личных средств. Член Высшего совета, представляющий абхазскую диаспору Москвы, Беслан Агрба подчеркнул, что нужно быть благодарным Муссе Хабалеевичу за его «самоотверженность» и «неистовую неутомимость» в развитии работы ВААК. И добавил:

«Такой деликатный момент. Все-таки неправильно, когда один человек взваливает на себя бремя расходов. Надо построить дело так, чтобы… ну, хотя бы по десять долларов собиралось на те или иные проекты».

Мусса Экзеков предложил принять ряд изменений в Устав организации. В том числе вместо общественной организации именовать ее общественно-благотворительной. Но это встретило непонимание со стороны члена Высшего совета Беслана Кобахия, который увидел в этом ошибку. Инар Гицба, сидевший за столиком на сцене рядом с Экзековым, объяснил:

«Это нужно, чтобы получить сертификат благотворительной организации у правительства, что отражается на налогах. А по факту то, что мы делаем, это и есть благотворительность».

Но возражение против этого переименования поддержали и некоторые другие делегаты, в том числе представитель абхазо-абазинской диаспоры Турции. Возможно, если бы Экзеков поставил этот вопрос на голосование, большинство и поддержало предложенное переименование, но он посчитал правильным снять свое предложение.

Председатель Госкомитета по репатриации Вадим Харазия и председатель Высшего совета ВААК Мусса Экзеков в ходе съезда подписали протокол о сотрудничестве. Цель данного документа – реализация общих задач в сфере демографической политики и взаимодействия с репатриантами. В рамках съезда был подписан дополнительный протокол о сотрудничестве с Федерацией абхазских культурных центров в Турции, которой руководит Мурат Махария.

Беслан Кобахия внес с трибуны такое предложение: поскольку власти Грузии на протяжении многих лет не идут на подписание обязательств по неприменению силы в отношении Абхазии и Южной Осетии, ВААК как общественная организация мог бы обратиться к Конгрессу народов Грузии с аналогичным предложением:

«Подписать на уровне общественных организаций документ, который будет говорить, что мы друг против друга силу не должны применять никогда. Подписание договора можно обставить очень здорово – можно в Москве, Стамбуле, можно в Абхазии».

Экзеков на это ответил:

«Спасибо за предложение. Гарантирую, что мы этот вопрос внимательно изучим. Но если говорить о моем личном мнении, не навязывая его… Мы должны заниматься делами, которые будут приносить реальные результаты. Если мы поймем, что договор между общественными организациями остановит возможное нападение Грузии, то мы это сделаем».

Далее председатель ревизионной комиссии конгресса Мурат Муков отчитался о расходах за пятилетний период. В частности, 27 миллионов российских рублей было потрачено на работу информационного портала; 25 миллионов – на реализацию социальных проектов в Абхазии; 4,3 миллиона – на международные поездки делегаций конгресса; 1,9 миллиона – на научную программу Академии наук Абхазии; 4 миллиона рублей – на ремонт центрального офиса в Сухуме; 9 миллионов рублей – на содержание офиса в Сухуме; 17 миллионов рублей – на содержание офиса и мероприятия в Санкт-Петербурге и российских региональных отделениях.

Был избран новый состав Высшего совета ВААК. От Абхазии в него вошли Арда Ашуба, Марина Барциц, Джамбул Инджгия, Нури Кварчия, Вадим Харазия и Вячеслав Чирикба; от Санкт-Петербурга – Мусса Экзеков; от Карачаево-Черкесской республики – Мухадин Аубеков, Умар Кончев, Мурат Муков и Армида Чагова; от Кабардино-Балкарской республики – Владимир Пшеноков, от г. Москвы – Беслан Агрба, Олег Барциц, Беслан Кобахия, Мурадин Курчуков; от западноевропейских стран – Эркан Хаджимба; от Турции – Бюлент Авидзба, Шамиль Баркан, Атилла Бганба, Мурат Гечба, Мехмет Инапшба и Шамиль Эшба; от Аджарии – Натали Лазба; от Сирии – Шараф Маршан.



После перерыва съезд продолжил работу в секциях.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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