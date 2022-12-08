Telegram-канал «D News Абхазия» пишет, что школы Сухума проверяют саперы с собаками. И напоминает, что 5 декабря СГБ распространила обращение к гражданам о том, что проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на проверку информации о возможной террористической угрозе на территории Республики Абхазия. В связи с этим СГБ РА призывала граждан сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и проявлять бдительность. Перед обращением СГБ о планируемых терактах в Абхазии сообщил один из анонимных Telegram-каналов.

Юрист Саид Гезердава на своей странице в Facebook написал, что Telegram-канал «Амра-life» «совершенно справедливо был назван антиабхазским». «Сейчас с его помощью совершаются уголовные преступления, а именно так квалифицируется распространение ложных сведений о терактах в УК РА. Надеюсь, силы наших органов безопасности направлены на проверку вброса именно в таком ключе. Интересно узнать, каким образом в распоряжении провокаторов, создавших этот канал, могла оказаться информация о планирующемся теракте», – заметил Саид Гезердава.

Газета «Республика Абхазии» пишет, что ранее в Абхазию приезжали на сбор и вывоз мандаринов жители из Ростовской области, Краснодарского края и Донбасса. Но из-за нынешней военной ситуации заезд на цитрусовую страду резко сократился, во многих цитрусовых хозяйствах мандарины собирают жители Галского и Очамчырского районов. И в других районах активизировалось местное население.

Издание уточняет, что в республике все цитрусоводческие хозяйства находятся в аренде. В этом году планируется заготовить до 52 тысяч тонн мандаринов. Это почти в два раза больше по сравнению с урожаем прошлого года. Определена государственная цена: 21 рубль за килограмм. «Такие цены, конечно, не устроят многих цитрусоводов, поэтому в основном оранжевый урожай уйдет за пределы республики», – пишет автор статьи Русудан Барганджия.

Первый вице-премьер РА, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа в интервью газете «Республика Абхазия» сообщил, что на абхазо-российской границе не взимают пошлины за вывоз сельскохозяйственной продукции. «Это сделано для того, чтобы помочь аграриям. Пока с реализацией продукции проблем нет, но если и возникнут ограничения с вывозом в Россию, то и эта проблема будет решена», – отметил Беслан Джопуа.

Он уточнил, что хозяйства аккредитовали автотранспорт со специальными разрешениями для вывоза цитрусовых и субтропических плодов.

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Газета «Независимая Республика» пишет о состоянии подземных переходов в столице Абхазии. В советское время они были сооружены у Центрального вокзала, Красного моста, в районах Турбазы, Синопа и у Центрального медицинского пляжа. Автор статьи, редактор «Независимой Республики» Юрий Кураскуа напоминает, что после Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. из-за небольшого количества транспорта пешеходы стали «по-старому» переходить улицы в названных местах. «Переходы были грязными, неосвещенными, и за их функциональностью никто не следил. Прошло время. Машин прибавилось, скорости увеличились. Стали «сбивать зазевавшихся» пешеходов, которые «по-быстрому» решили перебежать улицу, не воспользовавшись подземными переходами. Администрация города поняла, что переходы надо привести в порядок. Подмели, осветили, где-то что-то подкрасили. Но люди «под землю» не пошли. Оказалось, кто-то выкрутил, разбил лампочки, а в районе турбазы вообще ограничительные барьеры «срезали на металл». Сегодня переход в районе турбазы представляет неприглядную картинку. Уже несколько десятков лет он заполняется водой. Администрация города поставила здесь мотор, который откачивает воду, когда она начинает поступать. Вновь огородили тротуары перилами безопасности, но простояли они недолго. Автомобили с безбашенными водителями сносили их не один раз. Городские власти пытались еще несколько раз привести в порядок этот переход и опустили руки. Моторчик не работает, вода поднимается уже до пятых ступенек (их там более пятнадцати)», – пишет редактор издания.

Он уточняет, что сейчас мэрия города вокруг перехода приводит все в порядок – новые бордюры, тротуарная плитка и т.д. Но все портит заполненный водой переход. «Безусловно, для того, чтобы привести все переходы в порядок, потребуются немалые деньги. Но ради безопасности граждан стоит на это потратиться», – заключил Юрий Кураскуа.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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