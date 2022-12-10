МИД России похвалил правительство Грузии за «прагматичную линию»

В самопровозглашенной республике Южная Осетия продолжают обсуждать визит в Тбилиси артистов североосетинского ансамбля «Алан».

Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», в Государственном центре фольклора Грузии имени Анзора Эркомаишвили прошел мастер-класс осетинского танца для хореографов, танцоров и хореологов, организованный временной администрацией Южной Осетии в изгнании. Своим опытом с участниками тренинга поделились гости из Владикавказа – танцоры Государственного академического ансамбля «Алан» Майя Дзагоева и Асланбек Гогичаев, концертмейстер и гармонист Зарина Гучмазова.

Уже после визита в Тбилиси ансамбль «Алан» посетил Цхинвали. Концерт прошел с аншлагом. Его посетили спикер югоосетинского парламента, министр культуры и посол России. Однако ряд пользователей соцсетей негативно воспринял тот факт, что члены ансамбля ранее участвовали в мероприятии в Тбилиси.

5 декабря тему обсудили на заседании комитета югоосетинского парламента по национальной политике, культуре, религии и СМИ.

Уже 8 декабря к обсуждению присоединились члены комитета по обороне и безопасности. Депутат парламента Амиран Дьяконов на заседании раскритиковал североосетинский ансамбль, который, по его словам, сотрудничает с «экстремистской организацией» – временной администрацией Южной Осетии.

Временно исполняющий обязанности генерального прокурора Сергей Битиев отметил, что необходимо дать юридическую оценку произошедшему.

По его словам, в отношении временной администрации и «лиц, которые в свое время перешли на сторону Грузии, было возбуждено уголовное дело, и в настоящее время они находятся в розыске». Уголовное дело, по его словам, сейчас находится в производстве югоосетинского КГБ.

«Что касается соблюдения судебного решения, то данный случай свидетельствует о том, что оно находится не на должном контроле. Представители Государственного ансамбля «Алан» побывали в Грузии, после чего приехали сюда и дали здесь концерт. Если бы до пересечения ими (границы) Грузии они (бы) побывали здесь, то в соответствии с принятыми в Грузии законами, они бы уже с трудом смогли пересечь границу Грузии. Я так понял, у нас до сих пор нет сведений, кто в Северной Осетии организовал эту встречу, кто контролировал, чтобы потом дать юридическую оценку тому, что произошло», – сказал Битиев.

Заместитель министра культуры Гри Мамиты отметил, что никакого сигнала от соответствующих органов об отмене цхинвальского концерта ансамбля «Алан» не поступало.

Если бы от соответствующих органов поступил сигнал, мы бы отменили концерт

«Этот концерт мы анонсировали, билеты на него были уже распроданы. Но если бы от соответствующих органов поступил сигнал, мы бы отменили концерт. Разговор с танцорами по этому поводу у нас был. Они обосновали свой визит во временную администрацию Южной Осетии тем, что им так поручило их руководство», – сказал Мамиты.

Председатель комитета по обороне и безопасности Ацамаз Бибилов подчеркнул, что этому делу надо дать должную юридическую оценку.

«Вообще в этом вопросе надо провести большую работу, потому что наша молодежь, а в особенности молодежь Северной Осетии, забывает историю, и этого нельзя допускать», – сказал Бибилов.

Председатель комитета по бюджету и налогам Елена Джиоева предложила направить в североосетинский парламент официальный запрос, чтобы «на этот инцидент пошло какое-то реагирование». Участники заседания сошлись во мнении, что это было «четко спланированное мероприятие, направленное против Южной Осетии», пишет агентство «Рес».

Кроме того, югоосетинской Генпрокуратуре было предложено истребовать уголовное дело, возбужденное в отношении администрации Южной Осетии в изгнании и представить в парламент информацию по его состоянию.