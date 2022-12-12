Здание парламента Грузии в Кутаиси правительство передает под IT-хаб

Абхазские власти «не теряют бдительности» в отношении Тбилиси, особенно на фоне данных о том, что эмиссары, в том числе из Польши, пытались открыть против России «второй фронт» в Грузии, заявил РИА Новости премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб.

«Бдительность мы никогда не теряем ни в какой ситуации, тем более в сегодняшней. Особенно когда было много информации о том, что эмиссары из разных стран Европы, особенно из Польши, приезжали и инспирировали открывать второй фронт. Но, слава богу, пока этого не происходит», – сказал политик, отвечая на вопрос, наблюдаются ли сейчас какие-либо предпосылки к эскалации отношений с Тбилиси.

Анкваб отметил, что обстановка в регионе «всегда напряженная». В то же время он выразил уверенность, что в Тбилиси «много разумных людей, которые не допустят эскалации».

«Мы следим за теми процессами, которые там происходят в силу разных обстоятельств, и каких-то акций, которые нас бы тревожили, нет», – добавил он.

Анкваб назвал «важным фактором» посещение Грузии российскими туристами.

«Нас вдохновляет, что огромное число туристов из России в этом и прошлых годах посещали Грузию. Это тоже важный фактор. Я не говорю о тех, кто после начала специальной военной операции, решил спрятаться там, я говорю о туристах, которые целенаправленно едут отдыхать в Грузию», – сказал политик.

На вопрос, может ли в обозримой перспективе Абхазия стать частью РФ, Анкваб ответил:

«Разговоры по этому поводу были всегда. В 2008 году состоялось признание республики, и мы этим дорожим. Для РФ это безотзывное решение. Абхазия – маленькая страна, народ которой добился независимости, и хочет быть независимым суверенным государством. У нас это получается. Мы хотим быть лучше, и Россия нам в этом помогает, и будет помогать».

Анкваб прокомментировал планы о реконструкции сухумского аэропорта, добавив, что «транзит – интересная тема».

«Наша мечта – это конец 2024 года. Если дальше все хорошо будет складываться, то будет так. Пока прямых сообщений нет, что будет – посмотрим. Конечно, транзит – это несомненно интересная тема. Если она будет выгодна всем странам, которые могут этим транзитом пользоваться, то надо садиться и вести переговоры по этому поводу», – отметил он.

Анкваб также рассказал, что абхазское законодательство не устраивает российских инвесторов, заинтересованных энергетикой.

«Чтобы российский инвестор пришел, и ему должно быть понятно соответствующее законодательство, которое регулирует правовые отношения в сфере энергетики. Пока это законодательство не устраивает российских инвесторов, и мы работаем над его совершенствованием», – заявил он.