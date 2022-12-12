Брюссель не будет продлевать мандат наблюдательной миссии ЕС в Армении

Брюссель не будет продлевать мандат наблюдательной миссии Евросоюза в Армении, который заканчивается на следующей неделе, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, отметив, что такое решение было принято на состоявшейся сегодня в Брюсселе встрече министров иностранных дел государств-членов Евросоюза, сообщает Радио Азатутюн.

По оценке Борреля, работа миссии была «эффективной», но он не стал говорить о причинах непродления срока миссии, лишь отметил, что, «согласно договоренности как с Арменией, так и с Азербайджаном», миссия должна завершить свою деятельность 19 декабря.

«Однако для сохранения нашей репутации посредника в диалоге между Арменией и Азербайджаном в Армению будет направлена группа для планирования возможного направления гражданской миссии, если такая договоренность будет достигнута в следующем году», - заявил Боррель.