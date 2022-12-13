Госдеп США «очень внимательно следит» за ситуацией с Саакашвили

Государственный департамент США «очень внимательно следит» за обращением с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили и напоминает, что ответственность за достойное обращение несет правительство Грузии.

«Защита здоровья господина Саакашвили и защита прав человека является обязанностью правительства Грузии. Основываясь на рекомендациях медицинских экспертов общественного защитника, мы продолжим выступать перед соответствующими лицами для принятия необходимых мер для здоровья и благополучия Саакашвили», – говорится в комментарии Госдепа, направленном «Голосу Америки».

В Тбилиси в среду, 14 декабря, состоится заседание суда по рассмотрению ходатайства адвокатов об отсрочке наказания и освобождения Саакашвили в связи с критическим состоянием здоровья.

Адвокаты и независимая экспертиза заявляют о катастрофическом ухудшении состояния Михаила Саакашвили, что может привести к коме и летальному исходу, власти это отрицают.

Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили находится в заключении с 1 октября прошлого года, он тайно прибыл в страну из Украины и был арестован по делам, решение по которым было вынесено заочно. Полгода назад Саакашвили был переведен из тюрьмы в клинику «Вивамеди».

По данным врачей, третий президент со дня ареста похудел на 42 килограмма и речь идет о 20 диагнозах, которые в совокупности создают угрожающую картину.