В банках Грузии взяты под особый контроль транзакции, связанные с Ираном

Национальный банк Грузии накануне, 12 декабря сообщил, что все коммерческие банки страны получили указание усилить проверки транзакций, связанных с Ираном.

«В условиях полномасштабных санкций США против Ирана, банковские операции, прямо/косвенно связанные с Исламской Республикой Иран и/или товарами иранского происхождения, могут рассматриваться как нарушение международных санкций, введенных США», – говорится в заявлении Нацбанка.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», речь идет также об операциях, связанных с перевозкой грузов через территорию Ирана и/или транспортными средствами, зарегистрированными в Иране.

«В целях соблюдения требований международных санкций, введенных США, коммерческие банки обязаны применять усиленные превентивные меры в отношении лиц, связанных с Ираном, а также осуществлять усиленный мониторинг операций, связанных с Ираном, и в случае риска нарушения санкций, не пропускать подобные сделки», – предупредил Нацбанк.

На данный момент разработан регламент, в котором детально определены требования, соблюдение которых значительно снизит риски нарушения требований международных санкций. Регламент обязателен для всех банков, работающих в Грузии.

Кроме регламента, коммерческие банки могут, исходя из собственной политики, использовать еще более жесткие механизмы контроля, — говорится в сообщении Нацбанка.